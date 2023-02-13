Виза цифрового кочевника в Испании, наконец, в деле. Уже можно подавать заявки
Подача заявок на визу цифрового кочевника в Испании официально . Теперь, при определенных условиях, удаленные работники смогут жить и работать в стране до 5 лет. Об этих определенных требованиях — далее.
Испания официально ввела визу цифрового кочевника, включив ее в новый закон о стартапах. Этот закон, в свою очередь, должен «привлечь и удержать международные и национальные таланты». Власти надеются, что это поможет стране оправиться от экономических последствий COVID-19.
Срок действия визы
Визы цифровых кочевников в Испании первоначально действительны в течение одного года или в течение периода занятости (если он короче 12 месяцев). Их можно продлевать на срок до пяти лет. Для сохранения визы разрешается отсутствовать в стране не более шести месяцев в году. Удаленные работники также могут подать заявление на получение карты резидента — с ней можно путешествовать по ЕС, живя в Испании.
Для подачи на визу номада в Испании нужно:
- Быть гражданином страны, не входящей в Европейский Союз. Также на момент подачи заявления нельзя проживать в Испании нелегально и, в целом, нельзя проживать в стране в течение пяти лет до подачи заявления.
- Быть самозанятым фрилансером с несколькими клиентами или удаленным работником, нанятым неиспанской компанией. Компании должно быть не менее года.
- Предоставить документы, подтверждающие, что вашу работу можно выполнять удаленно.
- Иметь высшее образование или три года профессионального опыта.
- Доказать, что достаточно зарабатываешь (с помощью выписок, контрактов и т.д.). Порог дохода устанавливается на уровне 200% от минимальной месячной заработной платы в Испании: в настоящее время это составляет €2,334 в месяц или €28,000 в год. Однако, скорее всего, эта цифра немного увеличится, поскольку страна пересматривает свою минимальную заработную плату.
- Не иметь судимостей за последние 5 лет как в Испании, так и в вашей родной стране.
- Предоставить медицинскую страховку.
Важно. Близкие родственники (дети и супруги) могут присоединиться к владельцу визы — главное, иметь достаточно средств. Если вас в семье двое, нужно иметь еще плюс 75% от месячной минимальной заработной платы в стране (875 евро в месяц); на каждого дополнительного члена семьи, нужно добавлять по еще 25% (292 евро).
Если вы соответствуете всем вышеперечисленным требованиям, вы можете подать заявление через консульство или посольство в вашей стране. Кроме того, вы можете въехать в Испанию по туристической визе и подать заявление в течение первых трех месяцев.
Налоги
Любой, кто находится в Испании более 183 дней, считается налоговым резидентом, даже если он работает в иностранной компании. Однако для цифровых кочевников, работающих и проживающих в стране по визовой схеме, доступны налоговые льготы. Удаленные работники могут платить налог по сниженной ставке в размере 15% в течение первых четырех лет своего пребывания, при условии, что они зарабатывают менее 600,000 евро в год. Для сравнения: стандартная ставка равна 24 %.