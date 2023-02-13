Виза цифрового кочевника в Испании, наконец, в деле. Уже можно подавать заявки

Подача заявок на визу цифрового кочевника в Испании официально открыта . Теперь, при определенных условиях, удаленные работники смогут жить и работать в стране до 5 лет. Об этих определенных требованиях — далее.

Испания официально ввела визу цифрового кочевника, включив ее в новый закон о стартапах. Этот закон, в свою очередь, должен «привлечь и удержать международные и национальные таланты». Власти надеются, что это поможет стране оправиться от экономических последствий COVID-19.

Срок действия визы

Визы цифровых кочевников в Испании первоначально действительны в течение одного года или в течение периода занятости (если он короче 12 месяцев). Их можно продлевать на срок до пяти лет. Для сохранения визы разрешается отсутствовать в стране не более шести месяцев в году. Удаленные работники также могут подать заявление на получение карты резидента — с ней можно путешествовать по ЕС, живя в Испании.

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Для подачи на визу номада в Испании нужно:

Быть гражданином страны, не входящей в Европейский Союз. Также на момент подачи заявления нельзя проживать в Испании нелегально и, в целом, нельзя проживать в стране в течение пяти лет до подачи заявления.

Быть самозанятым фрилансером с несколькими клиентами или удаленным работником, нанятым неиспанской компанией. Компании должно быть не менее года.

Предоставить документы, подтверждающие, что вашу работу можно выполнять удаленно.

Иметь высшее образование или три года профессионального опыта.

Доказать, что достаточно зарабатываешь (с помощью выписок, контрактов и т.д.). Порог дохода устанавливается на уровне 200% от минимальной месячной заработной платы в Испании: в настоящее время это составляет €2,334 в месяц или €28,000 в год. Однако, скорее всего, эта цифра немного увеличится, поскольку страна пересматривает свою минимальную заработную плату.

Не иметь судимостей за последние 5 лет как в Испании, так и в вашей родной стране.

Предоставить медицинскую страховку.

Важно. Близкие родственники (дети и супруги) могут присоединиться к владельцу визы — главное, иметь достаточно средств. Если вас в семье двое, нужно иметь еще плюс 75% от месячной минимальной заработной платы в стране (875 евро в месяц); на каждого дополнительного члена семьи, нужно добавлять по еще 25% (292 евро).

Если вы соответствуете всем вышеперечисленным требованиям, вы можете подать заявление через консульство или посольство в вашей стране. Кроме того, вы можете въехать в Испанию по туристической визе и подать заявление в течение первых трех месяцев.

Налоги

Любой, кто находится в Испании более 183 дней, считается налоговым резидентом, даже если он работает в иностранной компании. Однако для цифровых кочевников, работающих и проживающих в стране по визовой схеме, доступны налоговые льготы. Удаленные работники могут платить налог по сниженной ставке в размере 15% в течение первых четырех лет своего пребывания, при условии, что они зарабатывают менее 600,000 евро в год. Для сравнения: стандартная ставка равна 24 %.