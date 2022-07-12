Продажи жилья в Дубае растут небывалыми темпами. Среди причин — высокие цены на нефть, эффективная борьба с пандемией, а также приток специалистов и обеспеченных людей из России.

Общие показатели

По сравнению с маем в июне продажи жилья в Дубае выросли на 42%, сообщила консалтинговая компания ValuStrat. Особенно впечатляет этот показатель, если учесть, что в тот же период год назад, продаж было на 38% меньше.

Самая большая доля на рынке жилой недвижимости в эмирате — у квартир. Интересна и стоимость приобретаемой недвижимости. В июне состоялось 29 сделок стоимостью более 30 миллионов дирхамов (8,2 миллиона долларов). Если же говорить о средней цене, то в июне стоимость апартаментов выросла менее чем на 1%.

Цены на частные дома

На частные дома приходится менее 20% предложения жилья в городе, однако в последнее время их популярность растет. Особенно популярны они стали после пандемии, поскольку люди стремятся к большему пространству и уединенности.

Стоимость частных домов в целом растет — за год цены выросли на 32.2%. Но средний рост от месяца к месяцу замедляется. Если в прошлом году цены росли в среднем на 2,3%, то в июне этого года стоимость «квадрата» выросла всего на 1,7%.

Причины роста

Восстанавливаться рынок недвижимости Дубая начал благодаря нескольким факторам:

активной борьбе мегаполиса с пандемией;

улучшению экономических показателей, подкрепленному ростом цен на нефть;

притоку квалифицированных сотрудников и обеспеченных людей из России (здесь играет роль относительная простота в получении виз для российских граждан).

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Квартиры в Дубае до $150 000

Уютная студия за €86,000

Студия 1 спальня Дубай, ОАЭ €86,000 1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 4 Этаж

Полностью меблированная квартира площадью 33 м² в центре Дубая (район Джебель Али). Расположены апартаменты на 4-м этаже жилого дома с удобствами: обещают бассейн (в том числе, детский), 4 больших лифта, крытую парковку. Что немаловажно, парковка включена в стоимость. Как пишут в объявлении, дорога до станции метро займет всего минуту, до аэропорта — 13 минут. Сдача квартиры планируется уже в этом году.

2-комнатная квартира за €115,000

Эта двухкомнатная квартира площадью 61 м² расположилась в одном из престижных районов Дубая — MAG 5 Dubai South. В объявлении указано, что окна комплекса выходят на Гринбелт — крупнейшую сеть парков в ОАЭ, поэтому недостатка в зеленых зонах не будет. Также на фото можно увидеть образцы стильного интерьера апартаментов. В зоне шаговой доступности — беговые и велосипедные дорожки, детские площадки и торговые центры.

Таунхаус с двумя ванными за €143,000

Представленный таунхаус — это 75 м² светлого пространства с 1 спальней и 2 ванными. Заселяться сюда, судя по объявлению, можно будет во втором квартале 2023-го года. Что касается инфраструктуры: неподалеку будут мечеть, беговая и велосипедная дорожки, бассейн, теннисный корт, площадка для барбекю. Также можно воспользоваться частной автостоянкой.