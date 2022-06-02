В чем роль юриста при покупке квартиры в Дубае? Комментарий эксперта и подборка самых дешевых квартир

Рынок недвижимости Дубая пополняется ежемесячно — здесь можно найти квартиры на любой вкус: от самых простых апартаментов под сдачу до элитных видовых квартир стоимостью несколько миллионов долларов. Журналист Realting.com сделал подборку доступных объектов недвижимости, а руководитель отдела технологий, медиа и телекоммуникаций компании CVML Limited Хишам Оуэйс рассказал, что нужно знать человеку, который хочет купить квартиру в Дубае .

Юридические нюансы покупки квартиры в Дубае

— Что нужно знать иностранцу, который собирается купить недвижимость в Дубае? Каковы национальные особенности рынка?

— Рынок ОАЭ имеет ряд особенностей по сравнению с европейскими рынками. Например, в ОАЭ есть множество областей, где иностранец не может приобретать недвижимость. Поэтому первое, что нужно сделать иностранцу, — внимательно выбрать область или город, где он хочет и может купить объект недвижимости. При этом Дубай предлагает множество вариантов для всех слоев общества, начиная от элитной до средней и низкой категории недвижимости в зависимости от их местоположения.

Человек также должен быть осведомлен о концепции покупки еще строящейся или уже готовой недвижимости в зависимости от финансовых или инвестиционных целей, и очень важно знать преимущества того и другого, чтобы принять обоснованное решение.

— Каковы юридические нюансы при покупке недвижимости в Дубае иностранцами?

— Покупка недвижимости является самой большой финансовой тратой для большинства людей, поэтому чрезвычайно важно убедиться, что все сделано правильно. Именно поэтому человек должен полагаться на опыт опытного юриста.

Надлежащая проверка перед покупкой любой недвижимости является ключевым аспектом для снижения любого риска. Юрист может провести due diligence, поскольку требуется много юридической документации. Также юрист может выступать в качестве агента по условному депонированию для успешного закрытия сделки от имени сторон, что обычно предпочитают большинство людей в ОАЭ (депонирование —передача на хранение в государственное учреждение, банк, нотариальную контору денег, ценных бумаг, заработной платы, командировочных, премий и т. д. — прим. авт).

— Сложно ли иностранцу получить ипотеку в Дубае? Что для этого нужно?

— Очень немногие банки в ОАЭ предлагают ипотечный кредит иностранцу (нерезиденту), и в любом случае банк не предоставляет 100% ипотечного кредита на недвижимость. Покупатель изначально должен иметь минимальный первоначальный взнос в размере 20%, а оставшаяся сумма финансируется банками.

Требования к выдаче кредита могут незначительно отличаться от одного банка к другому, но, по большей части, для подачи заявки на ипотеку в Дубае требуются следующие документы.

Копия визы и паспорта; Копия удостоверения личности Эмирейтс; Справка о заработной плате для подтверждения занятости; Подтверждение места жительства (копия договора аренды или счета DEWA); Платежные квитанции и банковские выписки за последние шесть месяцев; Последние выписки по кредитным картам.

Если человек является нерезидентом, подающим заявление на получение ипотечного кредита в Дубае, вам понадобятся только следующие документы:

Копия паспорта; Банковские выписки за последние три месяца.

Как иностранцу получить ипотеку в Дубае. Полный чек-лист и неочевидные траты

— Может ли иностранец самостоятельно купить недвижимость?

— Любой человек может самостоятельно купить недвижимость в Дубае, и это может показаться привлекательным, чтобы сэкономить немного денег, но для того, чтобы сделка прошла гладко, я все же советую воспользоваться услугами профессионалов.

Роль юриста может иметь большое значение с самого начала и до конца сделки. При продаже недвижимости требуется много юридических документов, и они должны быть заполнены правильно. Существуют также конкретные процедуры, которые необходимо выполнить для завершения транзакции. Отсутствие юридических знаний может дорого обойтись и привести к потенциальному срыву сделки.

Адвокат полностью осведомлен о соответствующих законах и может направить вас соответствующим образом, и вы можете сэкономить драгоценное время, обратившись к адвокату.

Компания CVML Limited — надежная юридическая помощь на международном рынке недвижимости.

— Есть ли мошенники на вашем рынке и как иностранец может защититься от них?

— Да, на рынке недвижимости ОАЭ есть мошенники, и они достаточно активны в разных секторах. Мы видим много случаев поддельных объявлений об аренде и объявлений на различных веб-сайтах и платформах социальных сетей от мошенников, которые просят страховой депозит и авансовую арендную плату. Таких аферистов очень сложно отследить.

Лучший способ защитить себя — это проконсультироваться с заинтересованной стороной (разработчиком) или назначить юриста для рассмотрения требований и процесса.

— Какие юридические услуги ваша компания предоставляет покупателям зарубежной недвижимости?

— Наша компания предоставляет множество услуг для покупателей зарубежной недвижимости. Вот список наиболее востребованных:

юрист может выполнять обязанности специального агента для успешного закрытия сделки.

проведение должной проверки в отношении имущества, а также сторон и проведение поиска /проверки права собственности с заинтересованными органами.

помощь в оформлении права собственности на недвижимость

помощь в оформлении и согласовании плана платежей.

Квартиры в Дубае стоимостью от €88,500