По данным Magyar Nemzeti Bank, в Венгрии резко упала стоимость жилья, количество заключенных сделок также снизилось — во многих городах больше, чем на 50%. Опубликована свежая статистика рынка недвижимости Венгрии, и эти данные могут заинтересовать потенциальных покупателей.

Снижается спрос — падают цены

Начиная с 2022 года, спрос на недвижимость Венгрии начал снижаться. Основными причинами тому стали: рост инфляции, рост цен на энергоносители, снижение реальных доходов населения, ужесточение денежно-кредитных условий и повышение процентных ставок по кредитам.

Количество сделок на рынке в первом квартале 2023 года сократилось на 43% по сравнению с прошлым годом. Снижение спроса, конечно, повлияло на цены на жилье. При этом, по прогнозам экспертов, в 2023 году стоимость квадратного метра жилья в Венгрии продолжит снижаться.

Интересно, что ситуация была такой не всегда: в течение восьми лет, начиная с 2014 года, цены на квартиры и дома в стране только росли. Однако все изменилось в середине 2022 года, когда стоимость недвижимости снизилась сначала на 1,6%, к концу года этот показатель уже составлял 3,6%. Конечно, это усредненные показатели для всей Венгрии — в столице и регионах ситуация разнится. К примеру, в четвертом квартале 2022 года цены на жилье в столице, небольших городах и деревнях снизились на 1,1%, 2,9% и 6,6%, соответственно.

Количество строительства снижается

По официальным данным, в 2022 году было построено 20,500 новых жилых объектов, что всего на 3% больше, чем в предыдущем году. В 2023 году количество вводимого жилья снизилось намного более радикально — в первом квартале 2023 года было построено на 20,2% меньше жилья.

Основными причинами такого замедления темпов строительства эксперты считают двузначное ежегодное увеличение материальных и трудовых затрат, нехватка рабочей силы и, безусловно, недостаточный спрос на жилые дома и квартиры в Венгрии.

Ожидаемо снизилось и количество выданных разрешений на строительство — за первый квартал 2023 года в целом по стране было выдано на 37,6% таких разрешений. Однако резерв для возрождения спроса все же есть — в Будапеште выросло количество новостроек, где можно купить жилье еще на стадии котлована.