Квартира класса люкс или дом в восточном антураже? Нашли необычные квартиры и дома в Будапеште

В Будапеште можно купить квартиру или дом на любой вкус, и наш обзор — тому яркое подтверждение. Мы собрали совершенно разные варианты жилья в Будапеште, каждый из которых по-своему прекрасен.

Столица Венгрии, Будапешт, раскинулся по обе стороны Дуная, и славится как город барочной архитектуры, термальных источников и красивейших мостов. Именно в этом атмосферном городе мы и подобрали пять, не менее самобытных, объектов, которые могут стать вашим новым домом.

Квартира класса люкс со стильным дизайном

Квартира 2 спальни Будапешт, Венгрия $594,901 2 Количество спален 2 ванных комнат 5 Этаж

Эта квартира расположилась в историческом центре Будапешта, в пятиэтажном доме с лифтом. А вид из окон апартаментов выходит прямо на большую и красивую синагогу.

Как указано в объявлении, в квартире недавно был сделан капитальный дизайнерский ремонт, что, в общем, видно — внутри все выглядит очень стильно, глянцево и оригинально. В квартире есть: гостиная, кухня, 2 спальни, ванная комната, туалет и 2 балкона.

Продавец подчеркивает, что перед нами квартира класса люкс, ремонт в которой выполнен из качественных материалов; а еще большинство предметов декора и мебели здесь сделаны по индивидуальному заказу.

Отметим, что эта квартира — самая дорогая в нашем обзоре ($594,901). Дальше будут варианты подоступнее.

1-комнатная квартира в скандинавском стиле

Квартира 1 комната Будапешт, Венгрия $87,181 1 Комнаты 1 ванных комнат 35 м²

Эта 1-комнатная квартира в Будапеште оформлена в светлых тонах и олицетворяет собой скандинавский «вайб» — очень сейчас популярный.

Квартира небольшая, общая площадь 35 м², но и по стоимости вполне доступная — $88,929. В квартире есть 1 спальня и 1 ванная комната. Вся необходимая мебель в наличии.

Перед домом есть небольшая территория, где можно устроить террасу или просто уютное место для посиделок в теплые дни.

Стоимость — $88,929.

2-комнатная квартира в доме с колоннами

Квартира 2 комнаты Будапешт, Венгрия $208,098 2 Комнаты 1 ванных комнат 51 м²

Перед вами 2-комнатная квартира в Будапеште, которая разместилась в историческом и элегантном доме с колоннами.

Общая площадь жилья составляет 51 м². Из основных помещений — 2 спальни и 1 ванная комната. Стоит отметить, что эта квартира двухуровневая, то есть наверху есть еще одна небольшая зона, которую можно обустроить по своему вкусу.

В интерьере этих минималистичных апартаментов преобладают коричнево-черно-серые тона — их неплохо дополняют оригинальные картины на стенах. Ремонт сделан неплохо, но еще есть что доработать, (в частности, в зоне кухни).

Цена квартиры — $137,342.

Дом 6 комнат с собственным участком

Дом 6 комнат Будапешт, Венгрия $413,079 6 Комнаты 4 ванных комнат 119 м²

Если вас интересует не квартира, а дом в Будапеште, предлагаем обратить внимание на этот вариант.

Сам дом довольно просторный (119 м²): здесь есть 6 спален, 4 ванных комнаты и бильярдная. На первый взгляд, все выглядит довольно просто и скромно (если не считать кожаных диванов, которые сильно выделяются на общем фоне).

Вместе с домом вы покупаете и участок площадью 557 м²: тут есть, к примеру, качели, место для барбекю и гараж.

Купить такой дом в Будапеште можно за $379,666.

Дом 5 комнат в восточном антураже

Дом 5 комнат Будапешт, Венгрия $214,727 5 Комнаты 1 ванных комнат 116 м²

А вот этот дом — изюминка нашего обзора. Если внешне постройка ничем сильно не выделяется, то зайдя внутрь, вы точно удивитесь — такой антураж и интерьер встретишь, мягко скажем, нечасто. Здесь все усеяно восточными мотивами, а цветовую гамму всего интерьера можно охарактеризовать как «очень яркую». Словом, что говорить — тут надо смотреть.

Площадь дома составляет 116 м², тут имеется 5 спален и 1 ванная комната. К этому дому также прилагается уютный участок с обеденной зоной и качелями — площадь 366 м².

Стоимость — $196,203.