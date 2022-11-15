Квартира класса люкс или дом в восточном антураже? Нашли необычные квартиры и дома в Будапеште
В Будапеште можно на любой вкус, и наш обзор — тому яркое подтверждение. Мы собрали совершенно разные варианты жилья в Будапеште, каждый из которых по-своему прекрасен.
Столица Венгрии, Будапешт, раскинулся по обе стороны Дуная, и славится как город барочной архитектуры, термальных источников и красивейших мостов. Именно в этом атмосферном городе мы и подобрали пять, не менее самобытных, объектов, которые могут стать вашим новым домом.
Квартира класса люкс со стильным дизайном
Эта квартира расположилась в историческом центре Будапешта, в пятиэтажном доме с лифтом. А вид из окон апартаментов выходит прямо на большую и красивую синагогу.
Как указано в объявлении, в квартире недавно был сделан капитальный дизайнерский ремонт, что, в общем, видно — внутри все выглядит очень стильно, глянцево и оригинально. В квартире есть: гостиная, кухня, 2 спальни, ванная комната, туалет и 2 балкона.
Продавец подчеркивает, что перед нами квартира класса люкс, ремонт в которой выполнен из качественных материалов; а еще большинство предметов декора и мебели здесь сделаны по индивидуальному заказу.
Отметим, что эта квартира — самая дорогая в нашем обзоре ($594,901). Дальше будут варианты подоступнее.
1-комнатная квартира в скандинавском стиле
Эта 1-комнатная квартира в Будапеште оформлена в светлых тонах и олицетворяет собой скандинавский «вайб» — очень сейчас популярный.
Квартира небольшая, общая площадь 35 м², но и по стоимости вполне доступная — $88,929. В квартире есть 1 спальня и 1 ванная комната. Вся необходимая мебель в наличии.
Перед домом есть небольшая территория, где можно устроить террасу или просто уютное место для посиделок в теплые дни.
Стоимость — $88,929.
2-комнатная квартира в доме с колоннами
Перед вами 2-комнатная квартира в Будапеште, которая разместилась в историческом и элегантном доме с колоннами.
Общая площадь жилья составляет 51 м². Из основных помещений — 2 спальни и 1 ванная комната. Стоит отметить, что эта квартира двухуровневая, то есть наверху есть еще одна небольшая зона, которую можно обустроить по своему вкусу.
В интерьере этих минималистичных апартаментов преобладают коричнево-черно-серые тона — их неплохо дополняют оригинальные картины на стенах. Ремонт сделан неплохо, но еще есть что доработать, (в частности, в зоне кухни).
Цена квартиры — $137,342.
Дом 6 комнат с собственным участком
Если вас интересует не квартира, а дом в Будапеште, предлагаем обратить внимание на этот вариант.
Сам дом довольно просторный (119 м²): здесь есть 6 спален, 4 ванных комнаты и бильярдная. На первый взгляд, все выглядит довольно просто и скромно (если не считать кожаных диванов, которые сильно выделяются на общем фоне).
Вместе с домом вы покупаете и участок площадью 557 м²: тут есть, к примеру, качели, место для барбекю и гараж.
можно за $379,666.
Дом 5 комнат в восточном антураже
А вот этот дом — изюминка нашего обзора. Если внешне постройка ничем сильно не выделяется, то зайдя внутрь, вы точно удивитесь — такой антураж и интерьер встретишь, мягко скажем, нечасто. Здесь все усеяно восточными мотивами, а цветовую гамму всего интерьера можно охарактеризовать как «очень яркую». Словом, что говорить — тут надо смотреть.
Площадь дома составляет 116 м², тут имеется 5 спален и 1 ванная комната. К этому дому также прилагается уютный участок с обеденной зоной и качелями — площадь 366 м².
Стоимость — $196,203.