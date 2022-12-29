Купить жилье в Венгрии становится все дороже. Как в стране изменились цены в 2022 году?

Цены на жилье в Венгрии ощутимо подскочили в 2022 году — на 25%. За сколько можно купить квартиру в стране на данный момент?

Сегодня купить жилье в Венгрии можно в среднем за €96,500 — это на 25% больше, нежели было год назад. Актуальными цифрами поделился местный брокер по недвижимости Duna House.

Детальнее о ценах за квадрат. Средняя стоимость «квадрата» в квартирах в кирпичных домах составляет €1 770, в панельных жилых комплексах — €1 355. Что касается новых домов, квадратных метр в них стоит в среднем €1 850.

Отдельно о столице. В Будапеште цены гораздо выше: цены за 1 кв.м. достигают €4, 990, а жилье в среднем стоит €137 130.

Кто чаще всего покупает жилье в Венгрии? Большая часть продаж приходится на инвесторов — они за год купили около одной пятой жилья в стране.