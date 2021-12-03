Недвижимость в Европе: в каких странах она переоценена и недооценена

Рост цен на жилье в Евросоюзе по-прежнему в тренде. К таким выводам пришла Европейская комиссия во время составления традиционного осеннего прогноза, касающегося разных аспектов экономики и рынка недвижимости, в том числе. Эксперты установили, что жилье начало дорожать с 2013 года и эта тенденция сохранилась по сегодняшний день. В среднем по ЕС за последние 8 лет квартиры, апартаменты, коттеджи и дома стали дороже на 31,53%. Это явление получило название «Динамичный восходящий тренд».

За отчетный период, начиная со второго квартала 2013 по второй квартал 2021 годов, в Венгрии цены на недвижимость взлетели почти на 118%. Это стало рекордным показателем для Европы.

На 50-80% подорожали квадратные метры на первичном и вторичном рынках жилья в Германии, Португалии, Эстонии, Чехии, Ирландии и Люксембурге. В Польше показатель роста составил 40,1%, в Испании ─ 33,4%, во Франции ─ 13,2%. Еврокомиссары объяснили такой скачок постоянным спросом на жилье в альянсе, который поддерживается устойчивым экономическим ростом, лояльными процентными ставками по кредитным/ипотечным программам и традиционно высокими сбережениями домохозяйств.

Завышенной сотрудники Еврокомиссии сочли стоимость недвижимости почти в половине стран ЕС. В ТОП-3 государств, где жилье переоценено на 23,2-49,9% оказались:

Люксембург; Швеция; Австрия.

Установлено, что на 8,5-18,6% переоценены жилые помещения в Испании, Франции, Дании и Португалии. Недооцененной на 6,1-17,1% признана недвижимость в Италии, Литве, Ирландии и Румынии.