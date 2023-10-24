Зима уже не за горами, горнолыжные курорты активно готовят свои трассы, и все чаще возникает вопрос: где бюджетно покататься на лыжах этой зимой? Мы подобрали топ-5 отличных горнолыжных курортов для вашего недорогого зимнего отдыха.

На самом деле, в Европе можно найти огромное количество как элитных горнолыжных курортов (самые дорогие — в Швейцарии, Франции, Австрии и Норвегии), так и более доступных вариантов. Сегодня поговорим именно про последние. Разберем ключевые категории, которые сказываются на бюджете поездки: стоимость ски-пассов, занятия с инструктором, прокат снаряжения, проживание, апре-ски, культурная программа, как добраться.

Примечание. Термин апре-ски (от французского слова аprès-ski) дословно переводится как «после лыж». То есть это ваш досуг после закрытия склонов (которые, как правило, закрываются в 16:30 — 17:00).

Важный момент, актуальный для всех перечисленных курортов: желательно бронировать жилье заранее (за ​​несколько месяцев), чтобы успеть «словить» выгодные варианты.

Закопане, Польша

Город Закопане, самый известный горнолыжный курорт в Польше, расположен в горной цепи Высоких Татр. Зима в Закопане, как правило, очень солнечная и мягкая, средняя температура воздуха — в пределах 3-10 °С со знаком минус. Сезон катания длится с декабря по апрель.

В Закопане 10 основных горнолыжных комплексов, самые популярные — Губалувка, Носаль, Каспровы Верх и Поляна Шимошкова. Эти комплексы включают в себя более 60 подъемников, а общая протяженность трасс составляет около 65 км.

Зоны катания в Закопане разбросаны по периметру города, поэтому из отелей почти до всех из них нужно добираться на транспорте (такси, автобусах или микроавтобусах).

Карта трасс горнолыжного курорта «Закопане»

Стоимость ски-пассов: 1 день — от €32; для детей до 10 лет — бесплатно (при наличии удостоверения с фото); подросткам до 16 лет и пенсионерам предоставляется скидка 25%.

Занятия с инструктором: около €34/час для одного, если занимаетесь вдвоем или втроем, будет €42 в час.

Прокат снаряжения: от €6 до €13 в день.

Проживание: 3* — от €40/сутки, 5* — от €100/сутки. В большинстве гостиниц и пансионов туристы получают сервис с завтраком или завтраком-ужином. По возможности бронируйте жилье недалеко от трасс или в центре города, чтобы избежать проблем с перемещением.

Апре-ски: средний чек за ужин в ресторане на двоих составляет €27, пиво стоит около €2.5-€3.7.

Культурная программа: чек-лист от REALTING — увидеть изумрудно-зеленое озеро Морское Око; посетить замок Недзица; добраться до вершины Губалувки и сфотографировать Татры; познакомиться с местными жителями — гуралами.

Как добраться: до Закопане удобно добраться из Кракова (1,5 часа езды на машине, 2 часа на автобусе, 3,5 часа — на поезде); также поездом можно добраться и из Варшавы (это займет 6,5 часов). А еще можно добраться из Словакии — в 70 км от курорта находится аэропорт Попрад-Татры.

Боровец, Болгария

Боровец — это самый большой и старый горнолыжный курорт Болгарии, расположенный в Рильских горах. Климат курорта мягкий, зимой погода не опускается ниже −5 °С. Сезон катания длится с ноября по апрель.

Ситняково, Ястребец и Маркуджик — 3 зоны катания в Боровце. Всего на курорте 24 трассы с общей протяженностью 58 км, также работают 12 подъемников. Для сноубордистов тут оборудовано 18 трасс.

Сюда можно приезжать с навыками самого разного уровня: трассы найдутся как для начинающих спортсменов, так и для профессионалов. Также на курорте есть лыжная школа, а для детей 4-8 лет — лыжный детский сад.

Карта трасс горнолыжного курорта «Боровец»

Стоимость ски-пассов: около €30 евро за дневной абонемент, для детей — €23 (до 7 лет — бесплатно).

Занятия с инструктором: около €35/час (индивидуальное занятие).

Прокат снаряжения: около €25 в день (для детей будет вдвое дешевле).

Проживание: 3* — от €45/сутки, 5* — от €103/сутки. Разместиться во время отдыха в Боровце можно не только в отелях, но также в апартаментах и небольших коттеджах.

Апре-ски: средний чек за ужин в ресторане на двоих составляет примерно €30, пиво стоит около €2,50.

Культурная программа: чек-лист от REALTING — посетить «лыжный карнавал», объехать семь Рильских озёр, устроить фотосафари по живописным Рильским горам, забраться на вершину Мальевица.

Как добраться: можно долететь до Софии, а оттуда автобусом до Боровца — это займет где-то 1,5 часа (около 70 км); таким же образом можно доехать на курорт из Пловдива — на это уйдет 2-2,5 часа. Если поедете на авто, из Софии в Боровец можно добраться за 1,5 часа по маршруту Горубляне — Панчарево — Самоков — Боровец.

Вогель, Словения

Вогель — популярный лыжный курорт в Словении. Он находится на территории национального парка Триглав, над чудесным озером Бохинь.

Здесь всего 16 км лыжных трасс. Климат на курорте — мягкий альпийский со снежными зимами. Погода днем — +1°С, ночью — −8°С. На высоте от 1000 метров в зимнее время температура обычно составляет от 0 °C до −3 °C. Сезон длится с декабря по апрель.

Карта трасс горнолыжного курорта «Вогель»

Стоимость ски-пассов: дневной ски-пасс стоит €40, цена для подростков и пенсионеров — €34, для детей — €20 (до 6 лет — бесплатно).

Занятия с инструктором: €35/час, дети — €32.

Прокат снаряжения: около €35/день.

Проживание: 3* — от €50/сутки, 4* — от €70/сутки. Кроме отелей, можно разместиться в апартаментах и гостевых домах.

Апре-ски: средний чек за ужин в ресторане на двоих составляет примерно €30, пиво — €2,50.

Культурная программа: чек-лист от REALTING — погулять по национальному парку Триглав и подняться на одноименную гору, полюбоваться ледниковым озером Бохинь, сходить в поход по каньону реки Пишница.

Как добраться: Вогель находится в 1,5 часах езды от аэропорта Любляны. Из аэропорта до курорта можно добраться на автобусе (3 ч. 22 мин), на поезде с пересадкой на автобус (3 ч. 40 мин), на такси и авто — 1 ч. 43 мин.

Пояна Брашов, Румыния

Пояна Брашов — это самый популярный горнолыжный курорт Румынии. Расположен он в глубине Трансильванских Карпат, в окружении густых хвойных лесов и высоких вершин. Средняя температура зимой в районе −3 С, самый холодный месяц — январь. Горнолыжный сезон — с декабря по март.

На курорте Пояна Брашов есть 7 склонов общей протяженностью 24,5 км, а также 10 подъемников. Курорт часто называют «Солнечная поляна», так как он расположен в большой и хорошо освещенной долине на высоте 1030 метров.

Карта трасс горнолыжного курорта «Пояна Брашов»

Стоимость ски-пассов: 1 день для взрослых — €34, для детей — от €17.

Занятия с инструктором: €30/час.

Прокат снаряжения: €16/день (для детей — €14).

Проживание: 3* — от €50/сутки, 5* — от €100/сутки. Кроме отелей, можно разместиться в апартаментах, хостелах, шале и гостевых домах.

Культурная программа: чек-лист от REALTING — посетить замок Дракулы и средневековый город Брашов, подняться на вершину Постравару, отправиться в румынские горные деревни, покататься по Трансфэгэрашскому шоссе.

Апре-ски: средний чек за ужин в ресторане на двоих составляет примерно 30 евро, пиво стоит 1,60–2,50 евро.

Как добраться: вы можете арендовать автомобиль в Бухаресте и проехать около 3 часов до Пояна Брашова; либо же сядьте на поезд из Бухареста в Брашов, а затем на автобус из Брашова в Пояну Брашов; еще вариант — воспользоваться специальным автобусом из Бухареста в Брашов (это займет около 4 часов).

Ясна, Словакия

Ясна — крупнейший курорт Словакии, который расположен у подножия северных склонов горы Хопок на территории национального парка. Зимой погода снежная, температура до −7°С. Сезон катания длится с декабря по начало апреля.

Ясна — это 50 км трасс и 4 зоны катания: Отупне (1140–1430 м), Заградки (1030–1450 м), Хопок-Север (1230–2020 м), Хопок-Юг (1160–2020 м). На территории действуют 22 подъемника, а также есть возможность для ночного катания. Имеются трассы для детей, для катания на мотосанях и на сноуборде.

Карта трасс горнолыжного курорта «Ясна»

Стоимость ски-пассов: дневной ски-пасс для взрослых стоит €45, для молодежи — €36, для детей — €22.

Занятия с инструктором: €39/час (групповые занятия будут дешевле).

Прокат снаряжения: для взрослых — €18.4/день, на 5 дней — €92.

Проживание: 3* — от €60, 4* — от €90. Основные отели находятся в 20-300 м. от подъемников.

Апре-ски: средний чек за ужин в ресторане на двоих составляет примерно €35, пиво стоит €4.

Культурная программа: чек-лист от REALTING — оценить экспозицию Музея Энди Уорхола в Медзилаборце, расслабиться в горячих водах естественного термального бассейна в Бешенова, посетить Демяновские пещеры.

Как добраться: первый вариант — перелёт до Попрада, далее трансфер 1 час 15 минут; также удобно добираться до Ясны из Кошице, так как оттуда ходят регулярные автобусы, а еще можно воспользоваться такси или арендовать авто; другие варианты — лететь до Вены или Братиславы, а оттуда уже трансфером. В любом случае нужно будет ехать с пересадкой в Липтовском Микулаше, откуда до Ясны легко добраться и на поезде, и на автобусе.