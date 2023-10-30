«Из-за ветра порой кажется, что твой дом вот-вот рухнет». Плюсы и минусы жизни в Новой Зеландии, средние зарплаты и невероятная природа

Как начать жить в Новой Зеландии? Сколько нужно денег для комфортного пребывания в стране? С какими проблемами можно столкнуться? Мы нашли героев из двух разных городов Новой Зеландии и спросили у них, каково им там живётся.

«За $3000 можно купить хорошую машину»

Опытом жизни в столице страны с нами поделилась Аюна .

— Меня зовут Аюна, мне 32 года, я из города Улан-Удэ. Сейчас нахожусь в декретном отпуске.

Мы с семьей живем в Новой Зеландии 1 год. Обосновались в столице страны — городе Веллингтон.

В будни мы гуляем по городу, узнаем новые места и достопримечательности; сейчас у нас весна, наслаждаемся красотой вокруг.

Про уровень жизни

— Новая Зеландия — очень дорогая страна, это касается почти всего: жилья, бензина, продуктов, медицины, образования и т.д. Для примера, аренда квартиры стоит в пределах 300 USD в неделю.

Из недорогого — транспорт, техника и одежда. Хорошую машину можно купить за чуть больше чем 3000 USD, много разных брендов одежды также можно приобрести по недорогим ценам.

В целом, уровень жизни в стране высокий, но есть социальное неравенство между богатыми и бедными.

Для комфортной жизни достаточно 3000-4000 USD в месяц.

О местных жителях и отношении к иностранцам

— Жители Новой Зеландии очень добрые и отзывчивые, любят проводить время с семьей, занимаются спортом, бегают, катаются на велосипедах, ходят в походы. В кафе и рестораны ходят большими компаниями.

Местные не любят никуда спешить, наслаждаются жизнью здесь и сейчас. Здесь нет никакой суеты и спешки, все очень размеренно и медленно. На дорогах все уступают друг другу дорогу, никто не сигналит и не ругается.

К иностранцам Новая Зеландия очень дружелюбна. Здесь очень много разных национальностей, и все относятся друг к другу с уважением и пониманием.

Кстати, в стране 3 официальных языка — английский, маори и язык жестов глухонемых.

«Веллингтон — самая ветреная столица мира»

Из минусов могу отметить следующее:

Жизнь в Новой Зеландии очень дорогая.

В медицинской отрасли ощущается острая нехватка высококвалифицированных специалистов, невозможно попасть к врачу очень долгое время.

Образование тут тоже не на лучшем уровне: нехватка учителей, недостаточно образовательных программ.

Веллингтон — самая ветреная столица мира, порывы ветра достигают 80 км/ч. Здесь очень переменчивая погода: только было солнце, через 5 минут уже дождь и ветер, а еще спустя 5 минут — ураган. Часто случаются сильные землетрясения . Поначалу было очень сложно привыкнуть к такому сильному ветру, казалось, что твой дом рухнет, но постепенно привыкаешь и к этому.

Плюсы жизни в Новой Зеландии:

Неописуемо красивая природа, рядом Тихий океан, много разных экзотических птиц и животных.

Очень добрые и искренние люди, которые всегда помогут. Я ни разу не сталкивалась с негативом, все очень воспитанные и культурные.

Очень вкусные продукты: молочка, мясо, фрукты и овощи.

Много разных бутиков, где можно недорого купить одежду.

Очень хорошая экология: так как это остров, здесь нет загрязнения воздуха.

Сама страна тоже суперэкологичная, и это вдохновляет: недавно мы отказались от пластиковых пакетов, в магазин теперь ходим с тканевыми сумками.

Отлично развита инфраструктура: много мест для семейного отдыха с детьми, кинотеатры, театры, классные музеи и торговые центры, крутые зоопарки, парки, сады, тренажерные залы, детские площадки, магазины. Множество туристических объектов.

Периодически приезжают звезды мировой величины, музыкальные группы, певцы и певицы. В этом году проходил Чемпионат мира по футболу среди женщин ФИФА.

Новая Зеландия на сто процентов подойдет семьям с детьми, любителям природы и путешествий, а также людям, которые любят жизнь, ценят каждое мгновение и никуда не спешат.

«За аренду нужно платить не ежемесячно, а еженедельно»

О жизни в другом новозеландском городе, Крайстчерче, нам рассказала Анастасия :

— Мне 24 года, мужу 26, мы приехали сюда из Санкт-Петербурга. Я SMM-маркетолог, муж — программист.

В Новой Зеландии мы живем уже 2 месяца. Остановились в городе Крайстчерч — это 3-й город по численности в стране. Здесь находится офис мужа.

Про цены и зарплаты

— Уровень жизни здесь высокий — Новая Зеландия входит в топ-10 мира по этому показателю. В соотношении с местными зарплатами цены адекватные, если ориентироваться на зарплаты в России, то очень высокие.

Здесь очень дорогой бензин, но дешевые автомобили. Проезд в транспорте со специальной картой выгоднее в 2-3 раза. Технику и одежду местные спокойно перекупают друг у друга. Знаю, что очень дорого что-либо лечить, и специалистов не так много. Людям порой даже дешевле слетать куда-то вылечиться.

В неделю достаточно 500$ NZ (около 300 USD), чтобы купить продукты и куда-то выбраться в выходные. За NZ$400-500 (230-300 USD) в неделю можно снимать очень хорошее жилье. Оплата производится всегда по неделям.

В целом, к ценам привыкаешь. В начале было тяжеловато, но когда получаешь первую местную зарплату, то все нормализуется. Кстати, средняя зарплата в месяц в Новой Зеландии — 4000$ NZ (примерно 2340 USD) до вычета налога (он зависит от суммы). Чем больше получаешь, тем больше налог. Например, начиная от 48,000 NZ$ (28,000 USD) — налог составляет 30%.

Из специалистов здесь очень востребованы врачи и учителя, а также профессии, где нужно работать руками. Также популярны IT-специалисты. Для поиска работы здесь нужен соответсвующий тип визы (открытая рабочая) и хотя бы базовое знание английского.

Примечание. Помимо приглашения на работу, основаниями для иммиграции и получения ВНЖ являются: поступление в новозеландский вуз или языковую школу; создание или покупка бизнеса в Новой Зеландии; инвестиции в экономику страны; заключение брака с резидентом или гражданином страны; воссоединение с семьей.

Паспорт можно получить через 5 лет жизни в стране с видом на жительство.

Наша история поиска дома в аренду

— Когда мы приехали, мы наивно думали, что быстро найдём квартиру. Сняли на два дня самый доступный отель, в котором была кухня. Заселились мы в субботу и сразу же начали поиск. Но оказалось, что в выходные тут все отдыхают: никто не отвечает на почту, не говоря уже о показах квартир. То есть решать свой квартирный вопрос мы могли только 5 дней в неделю. Мы продлили пребывание в отеле и ждали будни.

В будни выяснилось, что этапы поиска и аренды жилья в Новой Зеландии выглядят следующим образом:

Ресёрч объявлений — в описании, как правило, есть ссылка с записью на просмотр (выделен четкий день и время). Если такой ссылки нет, то все вопросы можно уточнить, написав или позвонив.

Просмотр в назначенное время. Процесс занимает максимум 15 минут, поэтому опаздывать нельзя. На нем присутствуют все желающие посмотреть квартиру — таковых иногда бывает и больше 10 человек.

Далее все, кому понравилась квартира, подают агенту заявки на аренду. Он проверяет данные, документы и составляет рейтинг кандидатов. Обычно это занимает неделю.

В итоге 10 дней мы жили в режиме платного ожидания (в отеле). Ходили на просмотры в среднем по 2-3 раза в день. При этом обратной связи не было от слова совсем.

Второе дыхание у нас открылось, когда коллега мужа (который тоже недавно переехал сюда с женой) пригласил нас пожить к себе. Спустя месяц жизни у них, мы заехали в свой дом. В течение первых двух недель обустраивали быт, покупали подушки, одеяла, стулья, стол и т.д.

Получается, что мы 2 недели сначала искали жилье, а потом почти месяц его ждали.

Почему так долго и сложно: мы искали с удобным расположением в центре города — оттого конкуренция выше. В спальных районах с этим намного проще. Плюс, поиск арендатора собственники начинают очень заранее, чтобы найти хороших жильцов (в том числе, проверить все документы). И еще нюанс: 90% объявлений на рынке — агентские. Собственники очень редко сдают жилье самостоятельно. А через агентов проверки проводятся более тщательные.

«Новая Зеландия подходит тем, кому не скучно просто гулять»

Минусы и плюсы жизни

— Что мне очень нравится в жизни в Новой Зеландии: отношение к людям, доброжелательность, уважение ко всем. Также отношение к велосипедистам и условия для них (великолепные!) А еще у них повсюду умные перекрестки.

Что не нравится: нет такого быстрого сервиса (к примеру, доставка продуктов за 15 минут и т.д.), к которому мы привыкли, живя в мегаполисе. Да и в принципе, режим работы заведений удивляет: строительный магазин может работать в субботу всего 4 часа, а в воскресенье совсем не работать; многие кафе и рестораны работают только утром и после 17:00 (так как нет потока людей, все на работе).

Что я успела понять о местных жителях и их отношении к жизни: они совершенно точно живут в свое удовольствие. Баланс работы и отдыха — их тема. Любят бегать и хайкать! Даже есть приложение с подробными описаниями троп для хайкинга. В будни играют в гольф, в летающие тарелки. По пятничным и субботним вечерам отдыхают в барах.

Что касается нас, мы ехали сюда смотреть природу и красоты здешних мест. Поэтому наше развлечение в свободное время — это поездки и походы. Я очень люблю гулять вдоль океана — это успокаивает, умиротворение невероятное.

Кому подходит Новая Зеландия? Созерцателям! Тем, кто любит смотреть и наслаждаться природой. Кому не скучно «просто гулять». И спортсменам — очень спортивная страна.