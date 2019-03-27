Испания давно славится своей гостеприимностью. Это отличное место не только для отдыха и проживания, но также хорошая возможность выгодно вложить деньги и увеличить свои доходы. Что для этого нужно знать и как все сделать самым наилучшим способом, мы и расскажем в нашем материале.

Основные Правила приобретения объектов недвижимости в Королевстве Испания для физического лица

Гражданин любой страны располагает возможностью купить в свою собственность недвижимое имущество в Испании. Наличие вида на жительство или статуса резидента для этого не нужно. Ограничений для покупки по выбору объекта недвижимости также нет. Вы можете приобрести как квартиру или коммерческий объект, так и просто земельный участок.

Собственник любого типа недвижимости имеет возможность получить многократную шенгенскую визу и оформить вид на жительство.

После появления в собственности недвижимости у иностранных граждан появляются и соответствующие обязанности. В точности, как и у коренных испанцев: налоги на содержание своих объектов, коммунальные платежи, арендные налоги (при сдаче арендонанимателю).

Русская Испания

Среди российских владельцев недвижимости особой популярностью пользуются определенные испанские регионы и города. Эти места негласно даже получили название «Русская Испания». Эксперты сходятся во мнениях, что это такие регионы, как Валенсия, Андалусия, Каталония, Балеарские и Канарские острова. Наибольшее сосредоточение русских можно увидеть в провинции Аликанте, городе Барселоне, на курорте Марбелье, и конечно на Майорке, Ибице и Тенерифе.

Налоги для русских в процессе приобретения недвижимости

В процессе покупки недвижимости появляется много финансовых обязательств. Среди них:

Обязательные государственные сборы при покупке недвижимости:

Налог на переход права собственности. Действует на вторичном рынке и составляет около 8%. Налог на добавленную стоимость. Действует на первичном рынке, имеет фиксированную ставку - 10%. При покупке объекта коммерческого пользования либо земли - 21%.

Дополнительные расходы:

Нотариальное заверение, внесение в Реестр. Суммарная стоимость около 2% от стоимости недвижимости. Гербовый сбор. Услуги юриста и переводчика – при необходимости.

Ипотечные издержки

Эти расходы появляются при необходимости использования ипотеки и имеют следующие составляющие:

Оценка объекта недвижимости — до 500 евро; Открытие кредита и его оформление — до 2,5% от запрашиваемой кредитной суммы; Страховка собственности – 100-1000 евро в год, зависит от вида недвижимости; Дополнительные расходы.

Налоги на содержание объектов недвижимости

Налог на недвижимость. Ежегодный налог, рассчитывается от кадастровой стоимости объекта, учитывая отдельно установленную для каждого города процентную ставку. Оплата производится в начале осени. Нерезиденты Испании оплачивают ежегодный подоходный налог. Налог на богатство – для собственников недвижимости стоимостью от 700.000€. Налог на прибыль от сдачи недвижимости в аренду. Декларирование и оплата производиться за текущий год. Налог на мусор: за сбор, переработку и утилизацию.

Налоги для владельцев жилья при сдаче недвижимости в аренду

Цены для сдачи недвижимости в аренду зависят от вида объекта, местонахождения, курортного региона и времени года. И могут колебаться от 200 до 500 евро в неделю.

Рассмотрим, какие налоги должны платить иностранцы, которые приобрели в собственность недвижимость на территории Испании и приняли решение сдавать ее в аренду.

При получении прибыли через сдачу недвижимости в аренду владелец обязан оплачивать налог. Такой налог начисляется на годовую ренту. Для европейцев ставка составляет 19%, для россиян и других иностранцев – 24%.

Штраф за подпольную сдачу в аренду может достигать 30 тысяч евро.

В Испании права арендаторов очень защищены. После того, как составлен договор сроком на один год на аренду жилья, арендатор имеет возможность продлевать срок ежегодно в течение пяти лет. Оплачивать квартиру нужно ежемесячно.

Ремонт квартиры в Испании

Вы стали счастливым владельцев недвижимости в Испании. И если приобрели квартиру «под ключ», то можете осуществлять свои дальнейшие планы – жить в ней, либо сдавать в аренду. Но если вы сделали выбор в пользу самостоятельного ремонта и обустройства, то, думаем, Вам полезно будет узнать, на какие дополнительные расходы придется раскошелиться.

Совет 1: Выбирайте испанскую строительную компанию и заказывайте в ней весь перечень работ. Это, во-первых, обойдется дешевле. Во-вторых, вам будет дана гарантия качества. И, в-третьих, испаноязычные рабочие быстрее согласуют все необходимые бумаги по переустройству вашего помещения в соответствующих органах.

Совет 2: Поищите такую строительную организацию, в штате которой дизайнеры итальянцы. Считается, что до сих пор им нет равных, что касается эстетической стороны оформления объектов недвижимости.

Совет 3: Не бойтесь оставить свою квартиру и уехать, например, в другой город или страну. Ходом работ можно управлять дистанционно. По качеству, ответственности и своевременности испанцам нет равных. И выкиньте из головы мысли, что цвет краски и прочие нюансы вам придется подбирать самому. Это все уже вошло в дизайн проект и испанская компания сделает все самостоятельно.

Совет 4: Не волнуйтесь, что вам придётся что-то постоянно доплачивать в процессе ремонта. Смета по строительно-отделочным работам согласовывается заранее, и не выходит за оговоренные рамки. В среднем ремонт одного квадратного метра может потянуть от 1200 евро.

Сколько стоят коммунальные услуги в Испании?

Рассмотрим, какие коммунальные расходы вам придётся претерпевать при наличии в собственности недвижимости в Испании и проживании в ней.

Лучше всего оплачивать коммунальные услуги через автоматическое списывание средств со счета в банке. Это избавляет от лишних хлопот. Главное только следить за наличием средств на счету и не допускать задолженностей.

Платежи в комунидад (товарищество собственников). Проживание в апартаментах с наличием общественных мест (парковка, общий подъезд, двор и т.д.) – до 500 евро в год. Оплата идет на поддержание мест общего пользования в надлежащем виде. Проживание в обособленном доме (сбор мусора, уборка близлежащей территории, освещение дорог и т.д.) – до 1500 евро в год. Электричество. Для семьи из трех человек ежемесячный платеж будет составлять в среднем 50 евро. Добавим к этому 15 евро за своевременное обслуживание электрических сетей. Водопотребление. Для семьи из трёх человек платить придется около 30 евро в месяц. Природный газ. 25-30 евро в месяц. Отопление. Применение энергосберегающих систем вместо центрального отопления привело к значительной экономии денежных средств. Услуги связи, интернет, телевидение. Минимальная стоимость всех услуг 30 евро в месяц. Страхование недвижимости. Производится по желанию, кроме случаев приобретения недвижимости с помощью ипотеки. Цена страховки начинается с 80 евро в год и достигает 460 евро при полном страховании, учитывающем все риски.

Налоги для нерезидентов при продаже недвижимости

Налогообложение для резидентов и нерезидентов Испании имеет отличия. Чтобы иметь статус резидента, необходимо соответствовать одному из двух параметров: находиться в Испании суммарно более 183 дней в году, вести бизнес, либо иметь в этой стране семью. Также следует учитывать, что при приобретении недвижимости резидентом автоматически не становятся.

При продаже своей собственности в Испании нерезиденту придется столкнуться с четырьмя статьями расходов:

Возможный налог на прибыль. 3% от стоимости объекта при продаже по договору. Если прибыли после сделки купли продажи у продавца нет, то уплаченную сумму можно вернуть в срок от 3 до 6 месяцев. Налог на увеличение стоимости объекта недвижимости, если она повысилась за период нахождения в собственности продавца. Оформление энергетического сертификата на собственность при продаже. Комиссия риэлтера – 2-5% от цены недвижимости.

Фото: espanarusa.com, yourmoney.com, eldia.es