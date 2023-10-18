Забудьте о «визаране». Как Кыргызстан меняет правила въезда для иностранцев

Недавние изменения в миграционной политике Кыргызстана привели к отмене безвизового режима для иностранных граждан. Теперь «визаран», который позволял выезжать из страны и возвращаться без оформления долгосрочной визы, больше не действует .

Согласно новым правилам, максимальное время пребывания в Кыргызстане составляет 60 дней для большинства иностранных граждан, но для некоторых категорий это время может быть продлено до 90 дней. После истечения этого срока, иностранцам необходимо будет покинуть страну на 60 (или 90) дней перед повторным въездом.

Министерство иностранных дел рекомендует иностранным гражданам тщательно планировать свое пребывание на территории Кыргызстана и, в случае необходимости, получать соответствующие разрешительные документы заранее.

Эти изменения направлены на обеспечение более эффективного управления миграционными потоками и повышение общей безопасности страны.

Правительство также увеличило стоимость выездных виз для иностранцев. Теперь она напрямую зависит от сроков пребывания в стране. Чем дольше вы находитесь в Кыргызстане, тем больше придется заплатить за выездную визу.