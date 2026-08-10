Кыргызстан находится в Центральной Азии и на его территории находится озеро Иссык-Куль, которое входит в топ-30 озер мира по площади. Столица Бишкек дает возможность купить недвижимость в Кыргызстане для жизни или инвестиций всем желающим.

Особенности приобретения жилья в Кыргызстане

Покупка недвижимости в Киргизии регулируется Гражданским кодексом КР. Он разрешает приобретение объектов недвижимости по принципу взаимности, то есть если киргиз может приобрести недвижимость в вашей стране, то и вы можете купить жилье в Кыргызстане.

Для сделки необходимы:

Паспорт покупателя и продавца.

Нотариально заверенный договор купли-продажи.

Выписка из Государственного регистра недвижимости (Госрегистр), подтверждающая право собственности продавца.

Справка об отсутствии обременений (залог, арест).

Сделка регистрируется в ГУ «Кадастр» при Государственной регистрационной службе КР. Госпошлина составляет 2000–5000 сомов (примерно $20–50) в зависимости от типа объекта. Если продавец владел недвижимостью менее двух лет, он уплачивает подоходный налог 10% от разницы между покупной и продажной стоимостью. Покупатель освобожден от налогов, кроме регистрационной пошлины.

Для иностранцев важно учитывать:

Срок пребывания в Кыргызстане без визы — до 60 дней для граждан РФ, после чего надо получить регистрацию или оформить ВНЖ.

Дистанционно купить жилье в Кыргызстане можно через доверенное лицо с нотариальной доверенностью.

На вторичном рынке часто встречаются квартиры с неузаконенными перепланировками.

Цены на недвижимость в Кыргызстане

Средняя стоимость жилья в Кыргызстане в 2025 году варьируется от $400 за м² на вторичном рынке в небольших городах до $1500 за м² в элитных районах Бишкека. Вторичка в основном представлена домами советской постройки.

Средние цены на недвижимость в Кыргызстане:

Город Тип недвижимости Цена за м² ($) Бишкек Новостройка 1000–1500 Вторичка 600–900 Ош Новостройка 550–800 Вторичка 400–600 Чолпон-Ата Новостройка 700–1100 Каракол Вторичка 350–550 Джалал-Абад Вторичка 300–500

В каких регионах Киргизии покупать недвижимость

Наиболее популярный для покупки город — Бишкек. Это столица страны центр его экономической жизни. Популярные районы: «Золотой квадрат» (Чуй/Манас), и микрорайоны (Юг-2, Асанбай).

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