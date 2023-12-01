Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кыргызстан
  3. Жилая

Жильё в Кыргызстан

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Бишкек, Кыргызстан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бишкек, Кыргызстан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Этаж 4/4
Клубный дом «Prestige Hall» О клубном доме Закрытый VIP-городок 32 квартиры на 1 …
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Бишкек, Кыргызстан
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Бишкек, Кыргызстан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 3/4
Клубный дом «Prestige Hall» О клубном доме Закрытый VIP-городок 32 квартиры на 1 …
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Кыргызстан

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти