Кыргызстан находится в Центральной Азии и на его территории находится озеро Иссык-Куль, которое входит в топ-30 озер мира по площади. Столица Бишкек дает возможность купить недвижимость в Кыргызстане для жизни или инвестиций всем желающим.
Особенности приобретения жилья в Кыргызстане
Покупка недвижимости в Киргизии регулируется Гражданским кодексом КР. Он разрешает приобретение объектов недвижимости по принципу взаимности, то есть если киргиз может приобрести недвижимость в вашей стране, то и вы можете купить жилье в Кыргызстане.
Для сделки необходимы:
- Паспорт покупателя и продавца.
- Нотариально заверенный договор купли-продажи.
- Выписка из Государственного регистра недвижимости (Госрегистр), подтверждающая право собственности продавца.
- Справка об отсутствии обременений (залог, арест).
Сделка регистрируется в ГУ «Кадастр» при Государственной регистрационной службе КР. Госпошлина составляет 2000–5000 сомов (примерно $20–50) в зависимости от типа объекта. Если продавец владел недвижимостью менее двух лет, он уплачивает подоходный налог 10% от разницы между покупной и продажной стоимостью. Покупатель освобожден от налогов, кроме регистрационной пошлины.
Для иностранцев важно учитывать:
- Срок пребывания в Кыргызстане без визы — до 60 дней для граждан РФ, после чего надо получить регистрацию или оформить ВНЖ.
- Дистанционно купить жилье в Кыргызстане можно через доверенное лицо с нотариальной доверенностью.
- На вторичном рынке часто встречаются квартиры с неузаконенными перепланировками.
Цены на недвижимость в Кыргызстане
Средняя стоимость жилья в Кыргызстане в 2025 году варьируется от $400 за м² на вторичном рынке в небольших городах до $1500 за м² в элитных районах Бишкека. Вторичка в основном представлена домами советской постройки.
Средние цены на недвижимость в Кыргызстане:
|Город
|Тип недвижимости
|Цена за м² ($)
|Бишкек
|Новостройка
|1000–1500
|Вторичка
|600–900
|Ош
|Новостройка
|550–800
|Вторичка
|400–600
|Чолпон-Ата
|Новостройка
|700–1100
|Каракол
|Вторичка
|350–550
|Джалал-Абад
|Вторичка
|300–500
В каких регионах Киргизии покупать недвижимость
Наиболее популярный для покупки город — Бишкек. Это столица страны центр его экономической жизни. Популярные районы: «Золотой квадрат» (Чуй/Манас), и микрорайоны (Юг-2, Асанбай).
Другие города для покупки недвижимости:
- Ош — центр южной части Кыргызстана. Рынок растет за счет новостроек и реновации вторичного рынка. В районе Черёмушек вторичка стоит $400–600 за м².
- Чолпон-Ата является курортным городом, так как находится вблизи озера Иссык-Куль. Дома и квартиры сдают в аренду по $30–50 в сутки, выше в турсезон. Участки под строительство стоят $10,000–30,000 (5–10 соток).
- Каракол тоже находится у Иссык-Куля, но в нем еще есть горнолыжные курорты и базы отдыха. Недвижимость здесь дешевле, чем в Чолпон-Ате ($350–550 за м²) и в целом недвижимость здесь больше подходит для инвестиций в гостевые дома (окупаемость 5–7 лет).
- Джалал-Абад – бюджетный вариант для жизни. Вторичка (дома сталинской или хрущевской постройки) стоит $10,000–20,000 за квартиру. Инфраструктура развивается медленно, но цены стабильны.