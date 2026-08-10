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Жилье в Кыргызстане

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в город Бишкек, Кыргызстан
Квартира 4 комнаты
город Бишкек, Кыргызстан
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 3/4
Клубный дом «Prestige Hall» О клубном доме Закрытый VIP-городок 32 квартиры на 1 …
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в город Бишкек, Кыргызстан
Квартира 5 комнат
город Бишкек, Кыргызстан
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Этаж 4/4
Клубный дом «Prestige Hall» О клубном доме Закрытый VIP-городок 32 квартиры на 1 …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Кыргызстане

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная

Кыргызстан находится в Центральной Азии и на его территории находится озеро Иссык-Куль, которое входит в топ-30 озер мира по площади. Столица Бишкек дает возможность купить недвижимость в Кыргызстане для жизни или инвестиций всем желающим.

Особенности приобретения жилья в Кыргызстане

Покупка недвижимости в Киргизии регулируется Гражданским кодексом КР. Он разрешает приобретение объектов недвижимости по принципу взаимности, то есть если киргиз может приобрести недвижимость в вашей стране, то и вы можете купить жилье в Кыргызстане.

Для сделки необходимы:

  • Паспорт покупателя и продавца.
  • Нотариально заверенный договор купли-продажи.
  • Выписка из Государственного регистра недвижимости (Госрегистр), подтверждающая право собственности продавца.
  • Справка об отсутствии обременений (залог, арест).

Сделка регистрируется в ГУ «Кадастр» при Государственной регистрационной службе КР. Госпошлина составляет 2000–5000 сомов (примерно $20–50) в зависимости от типа объекта. Если продавец владел недвижимостью менее двух лет, он уплачивает подоходный налог 10% от разницы между покупной и продажной стоимостью. Покупатель освобожден от налогов, кроме регистрационной пошлины.

Для иностранцев важно учитывать:

  • Срок пребывания в Кыргызстане без визы — до 60 дней для граждан РФ, после чего надо получить регистрацию или оформить ВНЖ.
  • Дистанционно купить жилье в Кыргызстане можно через доверенное лицо с нотариальной доверенностью.
  • На вторичном рынке часто встречаются квартиры с неузаконенными перепланировками.

Цены на недвижимость в Кыргызстане

Средняя стоимость жилья в Кыргызстане в 2025 году варьируется от $400 за м² на вторичном рынке в небольших городах до $1500 за м² в элитных районах Бишкека. Вторичка в основном представлена домами советской постройки.

Средние цены на недвижимость в Кыргызстане:

Город Тип недвижимости Цена за м² ($)
Бишкек Новостройка 1000–1500
Вторичка 600–900
Ош Новостройка 550–800
Вторичка 400–600
Чолпон-Ата Новостройка 700–1100
Каракол Вторичка 350–550
Джалал-Абад Вторичка 300–500

В каких регионах Киргизии покупать недвижимость

Наиболее популярный для покупки город — Бишкек. Это столица страны центр его экономической жизни. Популярные районы: «Золотой квадрат» (Чуй/Манас), и микрорайоны (Юг-2, Асанбай).

Другие города для покупки недвижимости:

  • Ош — центр южной части Кыргызстана. Рынок растет за счет новостроек и реновации вторичного рынка. В районе Черёмушек вторичка стоит $400–600 за м². 
  • Чолпон-Ата является курортным городом, так как находится вблизи озера Иссык-Куль. Дома и квартиры сдают в аренду по $30–50 в сутки, выше в турсезон. Участки под строительство стоят $10,000–30,000 (5–10 соток).
  • Каракол тоже находится у Иссык-Куля, но в нем еще есть горнолыжные курорты и базы отдыха. Недвижимость здесь дешевле, чем в Чолпон-Ате ($350–550 за м²) и в целом недвижимость здесь больше подходит для инвестиций в гостевые дома (окупаемость 5–7 лет).
  • Джалал-Абад – бюджетный вариант для жизни. Вторичка (дома сталинской или хрущевской постройки) стоит $10,000–20,000 за квартиру. Инфраструктура развивается медленно, но цены стабильны.

Полезные материалы по покупке жилья в Кыргызстане

Экспертный обзор рынка недвижимости Кыргызстана: цены, спрос и инвестиции
Экспертный обзор рынка недвижимости Кыргызстана: цены, спрос и инвестиции
Гражданство Кыргызстана: мифы, реальность и практические рекомендации
Гражданство Кыргызстана: мифы, реальность и практические рекомендации

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Кыргызстана

По каким в среднем ценам продается жилье в Кыргызстане?

Расценки за кв. метр по стране варьируются. Максимальные цены на недвижимость в Кыргызстане установлены на объекты, расположенные в столице (Бишкеке). Здесь за квадрат жилья просят в среднем 800 евро.
В остальных локациях цены ниже на 10-30%. Исключение: элитные объекты в крупном городе Ош. Они могут оцениваться так же, как дома и квартиры в Бишкеке.

В каких городах стоит купить недвижимость в Кыргызстане?

Для переезда на постоянное проживание можно рассмотреть Бишкек и Ош. Это самые развитые в плане инфраструктуры города республики, предлагающие множество рабочих мест и учебных заведений.
Если недвижимость в Кыргызстане приобретается для летнего отдыха, выбор можно остановить на Чолпон-Ате. Это крупный курорт у озера Иссык-Куль. Купленный там объект может также приносить хорошую прибыль от сдачи в аренду в летний сезон.

Какие нужны документы, чтобы купить жилье в Кыргызстане?

Иностранным лицам необходимо иметь при себе действующий паспорт. Потребуется также предъявить справку о текущем семейном положении.
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