«Была у нас в Беларуси машина KIA, а теперь два велосипеда марки Gazelle». История экстремального переезда двух белорусов и собаки Жули в Нидерланды

12 июня 2021 года 2 белоруса и собака, наконец-таки, добрались до страны тюльпанов. Дорога была долгой и нервной, полной забот и стресса, но, по словам героя нашей статьи, того стоила. Итак, белорус по имени М. с женой по имени Т. и собакой породы ризеншнауцер по кличке Жуля переехал жить в Нидерланды. М. расскажет читателям Realting.com обо всех нюансах переезда, с какими трудностями он столкнулся и чем Нидерланды отличаются от других стран с точки зрения релокейта.

Часть 1. Подготовка к вылету и перелеты

История переезда началась еще весной 2021 года. Именно тогда было принято приглашение релокации в Нидерланды от работодателя моей жены. С чего мы начали? Конечно, с полного медицинского обследования и меня, и супруги, и даже собаки Жули. Тут и выяснилось, что зубы надо лечить смолоду — начались мои, кажется, бесконечные посещения стоматолога. Параллельно мы, конечно, собирали вещи и планировали свою жизнь в другой стране, присматривали жилье в Амстердаме на Realting.com, кстати.

Когда все вопросы со здоровьем были решены, справки взяты, ненужные вещи проданы, мы стали думать, как нам уехать. На тот момент варианты были следующие:

самолетом через Киев;

самолетом через Москву;

прямым рейсом в Амстердам (этот вариант «ушел» сразу. Спасибо собаке за то, что она такая большая и не влезает в самолет на этом рейсе);

наземным способом (это очень привлекательный вариант, но, к сожалению, нереализуемый, потому что контракт на работу был только у Т. А я по официальной версии в последнее время тунеядец).

В итоге выбрали Киев как наиболее дешевый и удобный вариант перелета. А дальше началось самое «интересное». Чтобы перевезти собаку, нужно сделать запрос в аэропорт на перевозку. Сделать это через интернет нельзя, нужно ехать в кассы авиакомпании. Ответ приходит в течение суток. После получения положительного ответа нужно ехать второй раз в кассы, чтобы оплатить билеты.

Идем дальше по списку. Чтобы улететь из Беларуси, нужно сдать ПЦР-тест. Мы записались на анализы и стали ждать дня «X». Но момент «X» подкрался неожиданно, и совсем не тот, которого мы ждали. В течение нескольких дней после инцидента с самолетом Ryanair было закрыто воздушное пространство почти со всеми странами, кроме России, Украины и еще нескольких. А за 3 дня до нашего вылета и Украина закрыла. Наши эмоции сложно описать словами в этот момент.

Начали все по новой. Вариант вылета остался только один — через Москву. На тот момент билеты на самолет стоили уже в 2 раза дороже. Из Минска в Москву билеты для меня и жены обошлись в $650 + 150 евро за собаку. Из Москвы в Нидерланды билеты для нас стоили около $600, а «собачий» билет обошелся по стоимости примерно в 300 евро.

Процедура с заявкой на перевоз собаку и поездками в кассы повторилась. Но с ПЦР-ом появился нюанс: QR-код с результатом теста нужно было загрузить в российское приложение «путешествую без ковид» В Минске на тот момент не все клиники предоставляли такую услугу, но мы все-таки нашли вариант и записались туда. А за 2 дня до сдачи теста приходит СМС от этой клиники: мол, лабораторию прикрыли, не благодарите.

Мы, конечно, сразу начали искать другие варианты, но во всех клиниках все было занято на недели вперед. Вариант оставался один — ехать в субботу в Пинск или Витебск. Долго описывать процесс сдачи теста там я не буду, поэтому просто скажу, что результат был получен.

К моменту вылета мы были уже нормально так потрепаны сервисом и произошедшими событиями. В минском аэропорту все было нормально и понятно. С собакой тоже проблем не было: ее посадили в клетку, отследили, что клетку загрузили в самолет. До Москвы долетели без проблем, собаку получили из самолета в целости и сохранности. Однако столкнулись со сложностями в навигации в московском аэропорту — никто не знает, кому и куда идти. Итог: стоит на проходе женщина-сотрудник аэропорта и орет: «Ты, значит, налево, ты — направо, а ты куда прешь???» Напоминаю, мы в 21 веке. Но кое-как все-таки разобрались, упаковали в такси чемоданы, собаку, клетку, самих себя и поехали в жилье, которое арендовали в Москве для того, чтобы пересидеть необходимый карантин и разобраться с документами.

Часть 2. Про карму и подарок от собаки

В Москве мы арендовали квартиру за $60 в сутки. Нам нужно было отдать документы в посольство на визу, подождать, забрать визу и улететь поскорее в Амстердам. Документы отдали и получили визу на следующий день. Отлично, надо лететь. Чтобы вылететь, нужно купить билеты себе и собаке. Догадываетесь, что было дальше? Правильно, билет собаке нужно покупать в кассах — в интернете нельзя. Едем в кассы российских авиалиний, а там 2 работающие кассы из пятнадцати и примерно по 10 человек в очереди. В общем, спустя 1,5 часа мы попали на прием к сотруднице аэропорта, которая оформила нам бронь на билеты и сделала запрос на перевоз собачки. А вот узнать, подтвердили или нет перевоз собаки, можно только через колл-центр.

На следующий день мы звоним в колл-центр. По мобильному телефону, в роуминге. Примерное время ожидания — 20 минут. Дожидаюсь ответа, начинаю рассказывать про собаку, номер рейса и т. д. В середине разговора звонок обрывается. Звони по новой. Звоню — время ожидания уже 30 минут. Спустя 35 минут на том конце кто-то ответил, и началось все по новой. А в середине разговора звонок снова прервался. Но в этот раз повезло: сотрудница колл-центра перезвонила сама, сообщив, что заявка была оформлена неверно и наша собака, наверное, не лабрадор и заявку нужно оформлять заново. В общем, здесь я тоже пропущу описания некоторых процессов, но спустя сутки мы смогли наконец оформить собаку и выкупить билеты на самолет. Но это еще не все.

Чтобы собаку выпустили из России и впустили в Европу, нужно в России получить собачий документ — форму А1. А в аэропорту обменять ее на форму Евросоюза, чтобы пустили туда. Чтобы получить форму А1 (а выдают ее в ветклинике), нужно сдать все анализы собаке. Форму получали долго, но в итоге ее в электронном виде отправили в аэропорт и сказали, что там уже все данные будут.

В последний вечер перед отъездом собака сделала нам подарок — извалялась в сгнившей рыбе в парке. Сгнившая рыба по запаху хуже всего, что может нарисовать даже извращенное воображение. Я мыл ее часа два: сначала собачьим шампунем, потом человечьим, потом всем, что было под рукой, — но Жуля дико воняла все равно.

День вылета настал. В Шереметьево мы выехали за 5 часов до вылета, до аэропорта добрались примерно за 50 минут. Действовать нужно было быстро и четко. Первое — заплатить за собаку. Кассир, к слову, очень удивилась стоимости оформления собаки (около 300 евро) и даже переспросила, зачем нам это вообще надо. На ветконтроле в аэропорту потребовалось 1,5 часа, чтобы поменять форму А1 на форму европейского образца. После ее получения пошли к стойкам регистрации, и я даже не буду рассказывать, как прошли следующие 2,5 часа нашего времени, чтобы остаться в рамках цензурной лексики. Но скажу только, что в самолет мы забегали изрядно потрепанные чуть ли не последними.

О том, как нас встречали в аэропорту Схипхол, особо рассказывать нечего. На паспортном контроле спросили, зачем мы приехали, проверили все документы — и все, проходите. Вот так мы и добрались до нашего места жительства на ближайшие как минимум 2 года.

Часть 3. Первые впечатления о Нидерландах

По приезде в Нидерланды нам нужно было просидеть 10 дней на карантине или на пятый день сдать ПЦР-тест и, если он отрицательный, можно «выходить в люди». Выбрали для себя вариант с ПЦР-тестом.

Сначала мы арендовали квартиру в небольшом современном районе практически на окраине Амстердама. Это небольшой квартал примерно в 3-х минутах от метро. Все дома здесь небольшой высотности: от 4 до 6 этажей. Аренда нашей квартиры обошлась примерно в 1800 евро в месяц, в эту стоимость входила и коммуналка.

Какие особенности жилья сразу бросились в глаза:

У каждой квартиры есть 2 балкона: один во внутренний дворик, другой — на улицу. Балконы такого размера, что там легко умещается столик и несколько стульев, и это отличное место, чтобы позавтракать или просто отдохнуть.

Над всеми окнами стоит приточная вентиляция с возможностью регулировать объем подаваемого воздуха.

Над межкомнатными дверями — окно. Зачем? Мы подумали, что для экономии, т. к. в дневное время суток свет в ванной или туалете можно не включать — освещения через окно достаточно. Кстати, выключатели света все внутри комнат, а не снаружи, как в Беларуси.

В квартирах система рекуперации воздуха по умолчанию.

Тротуары, дороги, лестницы и т. д. — даже говорить про это не хочется, все сделано на века и для людей — продуманно и красиво.

Мусорные баки на улице здесь спрятаны под землю, а сверху торчит только мусороприемник. Когда нужно выгрузить мусор, приезжает машина с небольшим краном, поднимает весь бак из-под земли, сбрасывает себе в кузов и ставит назад. Ни мусора, ни вони, ни огороженных забором мусорных баков.

Выбор места проживания во многом был обусловлен наличием собаки — в пешей доступности должны быть парки и площадки для выгула собак. Парки в Нидерландах делятся на такие, где нельзя с собаками вообще, где можно только на поводке или где можно без поводка. Начало и конец зоны обозначается специальной табличкой на столбике. «Рай для собак» находился примерно в 10 минутах ходьбы от нашего дома. Площади и расстояния такие, что вечером мы гуляли обычно часа по два, а то и дольше.

Мы быстро привыкли к тому, что во время прогулки то тут, то там чувствуем запах травки. Здесь много очень красивых парков, где много собак, гусей, людей и велосипедистов. Здесь очень много машин Tesla. А что касается настоящей внутренней свободы, то для меня она выражается только в одном предложении: пожилая женщина инвалид-колясочник выгуливает собаку.

Часть 4. Мы потеряли паспорта!

Однажды стало понятно, что нужно идти в банк открывать местный счет. Для этого, конечно, нужны паспорта. После часа безуспешных поисков в двухкомнатной квартире стало очевидно, что появилась проблема. Вот вы когда-нибудь теряли паспорта? Ладно, на родине, а так, чтобы в чужой стране, с разрешением на пребывание в 3 месяца, без трудоустройства и постоянного жилья?

Мы «перерыли» все, что только можно. Паспорта свои видели в последний раз пару дней назад, когда ходили сдавать тест на COVID. После этого мы и в Амстердам ездили с рюкзачком, где были паспорта, и в Заандам. И еще раз в Амстердам, и по лесам, и по полям с собакой. Были, конечно, и слезы, и истерика, и мысли про депортацию. Потом 5 стадий принятия вот этого всего: отрицание, гнев, отчаяние, примирение и принятие.

Дальше мы пошли в Polition Station и здесь нужно понимать, что Нидерланды — страна аппоинтментов (с английского — прием, встреча). Сотрудник в полицейском участке выяснила у нас, в чем дело, а потом объяснила, что ближайшее свободное время для нас — в среду, утром (это примерно через 4 дня). Выбора не было, поэтому мы согласились. По пути домой зашли в местное бюро находок, но там, естественно, паспортов наших не было.

По пути домой разделились, я пошел в полицейский участок непосредственно в Димене — том районе, где мы жили (до этого пошли в тот, что ближе к центру города). Встретили в другом полицейском участке меня хорошо: на входе пакетики с чаем, кофе, кипяточек. Также мне дали ссылку на сайт бюро находок — прямо там можно посмотреть каталог найденных вещей с картинками и описанием. Наших паспортов, конечно, там не было. Что же, пошел домой ни с чем. Решил в последний раз все перешерстить дома: тумбочки, шкафы, одежду. Перевешивая ветровки с крючка на крючок, я увидел, как из капюшона выпал конвертик с паспортами.

Часть 5. Постоянное жилье, велик вместо KIA и цены на жизнь в Нидерландах

В августе мы переехали жить в постоянную квартиру. Наше новое жилье располагается в Айбурге — это недалеко от трассы А-10 (очень похоже на наш МКАД), но все еще в границах города. Квартиру в итоге нашли сами примерно за месяц на местном сайте. Вообще квартиры в аренду здесь бывают двух вариантов: от собственника и от «корпорации». Во втором случае квартиру предлагает застройщик или большая компания, которая выкупила сразу все здание. От «корпорации» снять квартиру проще, чем от собственника, потому что им, по сути, важно только одно: какой у тебя доход — они попросят множество документов в подтверждение. Но до остального им, и правда, нет дела. Нам было проще снять от корпорации, в первую очередь, из-за собаки, а частные лэндлорды неохотно сдают квартиры собачникам.

Стоимость аренды нашей квартиры — 1500 евро в месяц (сюда входит и парковка, но если ты ей не пользуешься, то место можно пересдать, + коммуналка). Коммунальные платежи — примерно 100 евро в месяц. Также есть сервис-кост (что-то вроде услуги ЖЭС), который также входит в 1500 евро в месяц.

Еще один интересный нюанс — некоторые квартиры в Амстердаме сдаются без пола. Поэтому первое, что мы сделали, переехав, — купили ламинат и уложили его по всей квартире. Интересно, что если следующим арендаторам он не нужен, мы должны будем его забрать с собой. И здесь можно увидеть объявление: «Продаю пол, который лежал в трехкомнатной квартире». И покупают же!

А еще мы наконец-то купили велики. Найти хороший дешевый велик в Амстердаме очень сложно — он будет или «убитый» или украденный. В магазинах можно найти б/у велосипеды, но выглядят они так, будто вчера их достали из канала (может, так и было). В итоге, конечно, искали в интернете. Ожидаемо, что чем дальше продавец от Амстердама, тем лучше и дешевле велосипед. Так, для Т. купили велосипед в отличном состоянии за 200 евро, но для этого понадобилось ехать 4 часа на поезде. Спустя несколько дней нашли и мне велик, еще дальше от столицы — 5,5 часов дороги, и за 325 евро мы смогли купить мне велосипед в идеальном состоянии.

Надо сказать, что отношение к велосипедам тут совсем другое: «горников», «шоссейников» и других «пижонских» моделей тут крайне мало. В основном все используют обычный городской велосипед и электровелосипеды, т. к. расстояния тут преодолевают большие. Поэтому для велосипеда здесь важно: удобство, наличие багажника (а лучше двух), щитки и динамо на фару спереди и сзади. А как выглядит это двухколесное транспортное средство — почти неважно. Была у нас в Беларуси машина KIA, а теперь вот два велосипеда марки Gazelle. Потребности в машине пока не испытываем совсем.

В конце своего длинного рассказа давайте я подробнее расскажу про цены. Продукты здесь стоят дороже, чем в Минске. Например, полкилограмма клубники стоит 3 евро, хлеб — 2 евро, молоко — 1,5 евро, кофе в кофеварку (пакет на 15 капсул) стоит 4-5 евро. Но акции в магазинах бывают часто, поэтому можно купить что-то дешевле.

Взять велосипед в аренду на месяц можно за 20 евро. Он будет в нормальном состоянии и только после техобслуживания. Но стоимость велосипеда вообще здесь варьируется от 200–300 евро до нескольких десятков тысяч евро.

Поездки на общественном транспорте обходятся в несколько евро в день. Можно купить специальную карточку типа проездного, и стоимость проезда по ней рассчитывается, исходя из расстояния, которое ты проехал. Или можно купить разовый билет на час — он стоит 3 евро, и в течение часа ты можешь ездить на любом транспорте. Средний чек посидеть в ресторане без излишеств (пару бокалов пива + горячее) — около 50 евро на двоих.

Очень долго было такое ощущение, что мы в отпуске, хотя работали целыми днями, по барам и ресторанам особо не ходили, только с собакой гуляли по вечерам. Останемся ли мы здесь жить — я не знаю, но сейчас мне здесь нравится.

Фото предоставлены героем публикации.