Ипотека в Испании: дом на берегу Средиземного моря может стать реальностью

Если вы задумались о покупке недвижимости в Испании, но средств на дом вашей мечты недостаточно, отличным решением для вас может стать ипотека. Кто может претендовать на кредит в данном государстве? Какие условия предусмотрены здесь для нерезидентов – россиян, белорусов, украинцев? И вообще, стоит брать дом в Испании в ипотеку? Спойлер: конечно, стоит.

Как взять ипотеку, условия оформления

Испанцы рады приветствовать в своих банках не только коренных испанцев, но и многочисленных гостей страны. Банковский кредит здесь без проблем получат граждане Евросоюза и жители других государств. Отличия будут касаться только размеров заемных средств, сроков их возврата и предоставляемых документов.

Граждане испанского государства должны оплатить из собственных средств 20% от общей стоимости жилплощади, остальную часть погасит банк. Иностранным гостям необходимо насобирать 30-50% от стоимости квартиры (дома). Порой в интернете можно найти обещания о кредите без первоначального взноса для иностранцев, но это – просто маркетинговая уловка: первоначальный взнос для иностранцев обязателен. Срок, на который будут выданы деньги в долг, зависит от «цвета» паспорта заявителя. Обычно местные финансовые учреждения дают ипотечный займ выходцам из СНГ на 25 лет. Процентная ставка по кредиту на жилье бывает фиксированной, плавающей и смешанной.

Стоит иметь в виду, что в 2019 году королевство несколько ужесточило требования к документам, которые предоставляют иностранцы. Теперь их проверка может занять около 1-2 месяцев. Особенно это касается информации об источниках дохода зарубежных заявителей.

После того, как вы приобрели дом в Испании в ипотеку, ее придется выплачивать. Отдавать долг нужно будет с открытого в банке счета. Сначала вы зачисляете (переводите) на него деньги, а потом осуществляете ежемесячные платежи по займу. Просроченный кредит грозит начислением пени, а позже и обращением банка в суд (в случае отсутствия платежей более 6 месяцев). Досрочное погашение кредитного займа в испанском королевстве возможно. В зависимости от банка, за такую процедуру может взиматься комиссия.

Выбирая банк, в котором вы собираетесь одолжить денежные средства, внимательно почитайте отзывы на русскоязычных форумах, используйте кредитный калькулятор, просчитайте свои возможности.

Необходимые документы

Для того чтобы приобрести дом в Испании в ипотеку, заявителю необходимо предоставить в банк:

паспорт;

копию договора (предварительного) о покупке недвижимости;

справку о доходах;

справку с места работы с указанием должности, даты начала трудовой деятельности и размера заработной платы;

выписку со счета с движением средств;

налоговый идентификационный номер нерезидента (NIE).

Процесс получения кредита

Сначала вам нужно открыть собственный банковский счет в местном учреждении и перечислить туда 30-50% определенной специалистом оценочной стоимости квартиры (дома), теперь – передать в кредитный отдел собранный и переведенный на испанский язык пакет документов. Далее выбранный банк в течение нескольких недель или месяцев будет рассматривать ваши документы, чтобы дать окончательный ответ. В случае если он окажется утвердительным, вам останется подписать договор, зарегистрировать его в госрегистре и начинать наслаждаться собственной недвижимостью у моря.

Особенности получения ипотеки для жителей СНГ

Взять дом в Испании в ипотеку может гражданин практически любой страны. Для нерезидентов действуют особые, но вполне приемлемые условия. Для россиян и белорусов получение займа в испанском банке – дело более простое, чем для гражданина испанского государства. Местным жителям необходимы поручители, а иностранцам – нет. В итоге, квартира в ипотеку в стране Дали, Гауди и Сервантеса может стать реальностью в 2019 году.

Самые дорогие и дешевые города в Испании

Ежегодно авторитетные журналы публикуют рейтинги самых дорогих и самых дешевых городов королевства. Их результаты – вполне логичны. Не стоит питать иллюзий: если вы, как и миллионы туристов, в восторге от Барселоны, вряд ли она окажется в списке недорогих населенных пунктов. Барселона, Мадрид и Сан-Себастьян, традиционно входят в тройку самых дорогих городов страны. Чтобы жить в этих местах, придется зарабатывать не менее 25-30 тысяч евро в год.

К дешевым городам для проживания рейтинги относят Сеуту, Теруэль и Паленсию (не путать с Валенсией, которая держится в верхней половине списка). Расходы жителей таких курортных мест, как Севилья, Гранада, Аликанте, Бильбао, Сарагоса и Пальма также достаточно высоки. Зато недвижимость в этих местах всегда будет стоить вложенные деньги. Дом в Испании в ипотеку можно выгодно сдавать, а в последствии – продать с увеличением стоимости.

Фото: villasinternacional.com, fotodomov.com, dompick.ru