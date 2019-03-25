Испания – привлекательная страна, для тех, кто решил сменить суровый климат на круглогодичное солнце. Это государство на юго-западе Европы может похвастаться высоким уровнем жизни, многообразием природных ландшафтов (от моря до гор), богатым культурным наследием, ну и, конечно, неповторимым национальным колоритом. Дали и Гауди, фламенко и коррида, оливки и хамон – все это Испания. Но как стать полноправным гражданином этой страны? Какие виды гражданств есть в Испании? Какими способами можно легально получить испанское подданство? Попробуем разобраться в деталях.

Как гражданин России может получить испанское гражданство?

Путь к испанскому паспорту для жителя России, бывает, затягивается надолго. Для того, чтобы получить гражданство Испании, иммигранту придется пройти ряд обязательных этапов. Вначале – попросить временный вид на жительство (ВНЖ), затем – претендовать на постоянный вид на жительство (ПМЖ), и уж только после этого – надеяться на полноценное испанское гражданство. Согласно существующим правилам, получить испанский паспорт можно спустя 10 лет постоянного проживания на территории этой страны.

Для того, чтобы испанские миграционные службы выдали вам временный вид на жительство (ВНЖ), вы должны иметь для этого соответствующие основания. Например, вы собираетесь учиться в одном из испанских вузов, работать на испанского работодателя или, скажем, выйти замуж за коренного испанца. Каждый из этих вариантов при условии предоставления соответствующих документов позволяет получить ВНЖ в Испании.

С ВНЖ вы можете учиться, работать или просто легально находиться на Пиренейском полуострове во время срока действия документа. Временный вид на жительство можно продлевать каждый год, а спустя 5 лет – получить ПМЖ. Для того, чтобы испанские власти одобрили вашу заявку, а впоследствии вы могли легко получить гражданство Испании, вы должны планомерно доказывать свою лояльность испанским традициям и законам. Вам стоит выучить испанский язык, честно платить налоги, не нарушать испанские законы, водить детей в испанские сады и школы. Если вы не доставляете испанских властям никаких хлопот, а ваше пребывание в стране лишь укрепляет ее экономику, вы без проблем получите ПМЖ. Испанский ПМЖ – это уже практически испанский паспорт. С ПМЖ вы можете работать, вести бизнес, брать кредит, учиться, путешествовать, пользоваться многими льготами, как гражданин Испании. Единственный момент – вы не имеете права голосовать на выборах.

Ну и наконец, спустя еще пять лет (то есть, 10 лет с момента переезда в страну), иммигрант имеет право претендовать на гражданство Испании. Если все эти годы вы были законопослушным «гостем», выучили испанский язык и интегрировались в испанское общество, вы имеете все шансы получить испанский паспорт. При этом, стоит быть готовым к тому, что заявление на получение гражданства миграционные службы могут рассматривать в течение 12 месяцев, а если потребуются дополнительные документы, то и дольше этого срока.

Получение гражданства Испании через инвестиции

Еще один легальный способ получить сначала ВНЖ и ПМЖ, а потом и гражданство Испании – денежный вклад в испанскую экономику. Речь о так называемой «золотой визе», когда инвестор, открыв здесь компанию или купив дом, получает гражданство в обмен на свои вложения. Естественно, данный способ подходит не всем, а только тем, кто готов вложить в экономику Испании значительные суммы денег, начиная от 500 тысяч евро. «Виза инвестора» позволяет получить ВНЖ в более короткие сроки (30-60 дней), привезти с собой в Испанию всю семью, а через 10 лет – претендовать на испанское гражданство.

Что нужно сделать, чтобы принять участие в инвестиционной миграционной программе:

приобрести квартиру, участок, дом, коттедж или офис на сумму от 500 тысяч евро;

купить государственные облигации на сумму от 2 миллионов евро;

вложить в местные компании сумму от 1 миллиона евро;

открыть собственную фирму в Мадриде (или любом другом испанском городе) и создать определенное количество новых рабочих мест.

Как видим, наименее затратный способ – это покупка дома в Испании. Приобретенным домом или квартирой можно пользоваться самим, или успешно сдавать в аренду. Правда, продавать такое жилье разрешено только через пять лет после покупки.

Плюсы и минусы получения гражданства Испании через инвестиции

К преимуществам этого способа получения гражданства можно отнести его оперативность, понятные условия, небольшое количество документов, возможность участвовать всей семьей, отсутствие экзаменов или каких-либо тестов на знание языка. Уже через пару месяцев после получения ВНЖ через инвестиции вы и ваша семья сможете жить в Испании, пользоваться всеми благами этого государства и легально путешествовать по всему миру.

Среди минусов можно отметить то, что даже инвестировав в страну большие суммы денег, получить гражданство Испании вы сможете только через 10 лет проживания в стране. При этом, согласно правилам, человек, претендующий на подданство, должен находиться в Испании не менее полугода за 12 месяцев. Отдельно стоит упомянуть возможность трудоустройства: с «визой инвестора» начать работу вы сможете только спустя 5 лет жизни в Испании.

Документы для получения испанского гражданства:

1. Заявление;

2. ВНЖ или ПМЖ в Испании;

3. Национальный паспорт;

4. Регистрация по месту жительства в Испании;

5. Свидетельство о рождении;

6. Документ, подтверждающий то, что вы не были судимы, как в Испании, так и на родине;

7. Выписки со счетов или иные документы, подтверждающие финансовую состоятельность заявителя (например, трудовой контракт с обозначением суммы заработной платы).

Стоит отметить, что государственные органы имеют право запросить иные документы, необходимые для подтверждения того или иного статуса заявителя.

Другие способы получения гражданства Испании

Вы уже поняли, что классические способы получить гражданство в Испании – это учеба, работа и приобретение недвижимости. При этом, есть и другие легальные варианты получить испанское гражданство. Причем, в более короткие сроки. Так, уже через пять лет получить испанское гражданство имеют право политические беженцы. Еще быстрее (через два года проживания) просить испанский паспорт могут иммигранты из стран Латинской Америки, Андорры, Филиппин, Португалии, а также потомки евреев, изгнанных из страны во времена средневековья. Ну и наконец, требовать гражданство уже спустя 12 месяцев после приезда в Испанию могут следующие категории заявителей:

- Те, кто родился в Испании;

- Те, кто находится под опекой гражданина Испании или испанской попечительской компании;

- Те, кто состоят в браке с гражданами Испании;

- Те, чьи близкие родственники (родители, бабушки) были испанцами по крови;

- Те, кто состоял в браке с испанцами не менее года (вдовы или вдовцы).

Двойное гражданство в Испании

Фактически Испания не признает двойного гражданства и требует от заявителей отказаться от предыдущего подданства. Подписание соответствующей бумаги – часть процедуры получения паспорта Испании. Исключение сделано только для жителей стран, которые имеют особую связь с Испанией (Португалия, Аргентина и другие). Они имеют право сохранить и прежнее гражданство. При этом, так как документ об отказе от российского подданства, подписанный в испанском суде, в России не признается, российские граждане могут пользоваться двумя паспортами в зависимости от обстоятельств. Стоит учесть, что в Испании данная практика не одобряется и человек, уличенный во владении несколькими паспортами, может быть лишен испанского гражданства.

Преимущества проживания в Испании В целом, испанское подданство – прекрасная возможность жить в одной из самых развитых стран Европы, иметь доступ к европейскому образованию, медицине и банковской системе.

Плюсы жизни в Испании:

- теплый климат и отсутствие зимы;

- развитая инфраструктура (транспорт, медицина, образование, досуг);

- средняя зарплата в 1800 евро;

- доступность обучения в испанских университетах;

- право пользоваться всеми льготами, предусмотренными испанским правительством для своих граждан;

- приемлемые цены на овощи и фрукты, а также – на свежие морепродукты;

- возможность путешествовать, имея безвизовый въезд в более чем 160 стран мира.

Фото: espanarusa.com, enjourney.ru