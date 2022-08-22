«Люди хотят иметь „запасной аэродром“». Риэлтор о том, как изменился рынок недвижимости Египта за последний год

Наряду со стремительной трансформацией всего мироустройства, положение дел меняется и на рынках недвижимости. В этом материале речь пойдет о Египте, а именно о том, что сейчас происходит со спросом и ценами на жилье в этой стране и как эти показатели изменились за последнее время.

Недвижимость в Египте пользуется популярностью как у местных граждан, так и у иностранцев, в особенности, если речь идёт о курортах Красного моря. В первом квартале 2022-го, спрос со стороны россиян, к примеру, вырос на 49% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причем все чаще люди стремятся именно купить недвижимость в Египте, а не просто арендовать домик на время отпуска.

Есть ряд факторов, которые влияют на увеличение спроса и, соответственно, подорожание египетской недвижимости: рост цен на стройматериалы, ежегодное увеличение населения страны на 2,5 миллиона человек, строительство новых городов, развитие инфраструктуры и расширение особых экономических зон. Как меняется ситуация на рынке недвижимости в Египте нам рассказала Мария Черникова, директор компании My Real Estate.

«Предложений много, но хорошие варианты быстро „уходят“»

— За последний год цены на побережье Красного моря очень выросли. Скажем, если год назад стоимость квадратного метра в районе Интерконтиненталь составляла 7,5 тысяч египетских фунтов (около $400), то сейчас метр просят уже по 10-11 тысяч. На строящееся проекты с начала года цены поднялись уже несколько раз: стоимость некоторых из них только в мае успела поменяться 4 раза. Увеличению роста цен также способствовало падение курса египетского фунта по отношению к доллару.

В целом, продажи идут активно во всех районах. Большая динамика наблюдается на курорте Макади. В Хургаде цены тоже растут как на первичном, так и на вторичном рынке. На первичном рынке рост происходит, в частности, из-за увеличения цен на стройматериалы. Но вторичный рынок тоже не хочет «отставать».

Как и на любом рынке, самые ликвидные объекты — это студии и квартиры с одной спальней, но и на квартиры с 2-мя спальнями тоже достаточно большой спрос. Покупатели, в основном, из близлежащих государств: это страны Европы, Соединенное Королевство, Россия, Украина, Ближний восток. Большое количество египтян со всех регионов страны также заинтересованы в покупке «дачи на Красном море».

Предложений много, но хорошие предложения быстро «уходят», потому что на рынке много покупателей. Так что откладывать покупку на потом не стоит — меньше чем за $20,000 найти что-то более или менее приличное уже вряд ли получится. Иностранным покупателям также надо понимать, что здесь хватает местных инвесторов, которые готовы «не глядя» вкладывать в недвижимость миллионы фунтов.

Кстати, об инвестициях в египетскую недвижимость. Доходность от сдачи в аренду здесь высокая — при грамотном управлении можно зарабатывать от 10% годовых.

«Строятся не просто комплексы — возводятся целые города»

— В связи с текущей мировой ситуацией, на сегодня тенденция такова, что многие просто куда-то бегут. Если раньше недвижимость покупали просто для отдыха или для инвестиций, то сейчас люди хотят иметь «запасной аэродром», чтобы в случае чего, было куда уехать.

Рынок недвижимости Египта привлекает покупателей пока ещё достаточно низкими ценами относительно других стран. Плюс сезон круглый год, доступные расходы на проживание и, конечно, наша жемчужина — Красное море. Сейчас государство вкладывает огромные деньги в инфраструктуру всех регионов Египта: строятся не просто комплексы — возводятся целые города. В районе Сахль-Хашиш анонсировали новый мини-город с лагунами, со всей инфраструктурой, с международными выставочными центрами и даже оперой. Также застраивается лакшери-курорт Сома-Бей, много новых проектов в Эль-Гуне. Из Каира в Хургаду строится железная дорога. В общем, все меняется на глазах.

Купить недвижимость в Египте можно очень просто и быстро: не нужно регистрироваться в налоговой, открывать банковский счет для приобретения и т.д. Для покупки необходим только паспорт и деньги.

На заметку. В Египте выкупить жилье в полную собственность есть возможность не везде. Дело в том, что в стране есть несколько форм собственности: если в африканской части страны (например, в Хургаде) недвижимость продаётся в полную собственность, то на Синайском полуострове (в Шарм-эш-Шейхе) есть только долгосрочная аренда на 99 лет. При этом, приобретая жилье по такой схеме, вы можете его продавать, сдавать и передавать в наследство.

Квартиры в Египте от $25,000 до $100 000

Студия 35 м² за $25,000

Комплекс Oasis Resort, где и находится данная студия, расположен в курортно-жилом районе Эль Ахея. До аэропорта Хургады отсюда — около 45 км. На территории комплекса есть несколько бассейнов, а пройдя всего 10 минут — вы окажетесь на пляже.

Квартира расположена на 2-м этаже и продается уже со всей мебелью и необходимой техникой. Здесь есть спальня, гостиная (объединенная с кухней), ванная и балкон. Общая площадь составляет 35 м². Как указывает продавец, студия полностью готова к проживанию или сдаче в аренду.

1-комнатная квартира 52 м² за $36,000

Эта меблированая квартира с одной спальней разместилась в жилом комплексе Aqua Palms Resort, совсем недалеко от Эль Гуны. Ближайший пляж — всего в десяти минутах ходьбы. Инфраструктурная часть комплекса включает: большой бассейн с шезлонгами, просторный ресепшн с баром, кафе, тренажёрный зал, СПА, салон красоты.

Апартаменты находятся на 2-м этаже с видом на бассейн. Вся мебель уже включена в стоимость. Приобрести квартиру можно как для проживания, так и в качестве инвестиций.

2-комнатная квартира 77 м² за $66,000

Эти 2-комнатные апартаменты заняли свое место в одном из престижных комплексов Хургады — Аль Дора. Он, в свою очередь, расположен в районе Эль Хиляль, где в основном живут чиновники и состоятельные людей Хургады. Как отмечается, в здешних местах очень спокойно и тихо.

Комплекс Аль Дора состоит из трехэтажных жилых домов и вилл. На территории много зелени и несколько бассейнов. Представленная квартира, как указано в объявлении, очень светлая и продается уже с ремонтом. В комнатах установлены кондиционеры, также в апартаментах имеется большой балкон.