Работаете вне офиса? Ловите топ европейских городов для гибридной работы
Если вы мобильный сотрудник и работаете в гибридном формате, то этот текст точно для вас. Платформа Reassured топ лучших городов Европы для работы вне офиса.
Что из себя представляет гибридный формат работы? Это гибкий подход, при котором сотрудник сочетает работу в офисе и вне его. Как правило, такие работники выбирают в качестве альтернативных рабочих мест кофейни и коворкинги. Таким образом, необязательно постоянно находится в одном месте — многие города в мире подходят для комфортной гибридной работы.
По каким критериям оценивались города? Средняя стоимость кофе, количество бесплатных точек Wi-Fi, коворкингов, а также стоимость дневной аренды жилья.
В топ-10 городов Европы для гибридной работы вошли:
- Стамбул, Турция. Кофе стоит €1.73, количество бесплатных точек Wi-Fi — 59176, коворкингов — 45, стоимость дневной аренды жилья — €69.36.
- София, Болгария. Кофе стоит €1.75, количество бесплатных точек Wi-Fi — 4443, коворкингов — 48, стоимость дневной аренды жилья — €48.96.
- Лондон, Великобритания. Кофе стоит €3.74, количество бесплатных точек Wi-Fi — 12520, коворкингов — 886, стоимость дневной аренды жилья — €188.7.
- Будапешт, Венгрия. Кофе стоит €1.61, количество бесплатных точек Wi-Fi — 5335, коворкингов — 59, стоимость дневной аренды жилья — €85.68.
- Загреб, Хорватия. Кофе стоит €1.76, количество бесплатных точек Wi-Fi — 2812, коворкингов — 10, стоимость дневной аренды жилья — €71.4.
- Бухарест, Румыния. Кофе стоит €2.35, количество бесплатных точек Wi-Fi — 3717, коворкингов — 34, стоимость дневной аренды жилья — €54.06.
- Мадрид, Испания. Кофе стоит €2.15, количество бесплатных точек Wi-Fi — 7437, коворкингов — 101, стоимость дневной аренды жилья — €113.22.
- Варшава, Польша. Кофе стоит €2.71, количество бесплатных точек Wi-Fi — 1437, коворкингов — 70, стоимость дневной аренды жилья — €70.38.
- Рига, Латвия. Кофе стоит €2.77, количество бесплатных точек Wi-Fi — 2188, коворкингов — 21, стоимость дневной аренды жилья — €66.3.
- Рим, Италия. Кофе стоит €1.47, количество бесплатных точек Wi-Fi — 4842, коворкингов — 38, стоимость дневной аренды жилья — €138.72.