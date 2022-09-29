«Зарегистрировать всех сожителей за 2 недели». В Дубае ввели правило, которое касается всех без исключения

Жители Дубая обязаны зарегистрировать всех своих сожителей по квартире. На это у них есть 2 недели.

Решение Земельного департамента Дубая касается всех: как владельцев недвижимости и управляющих компаний, так и арендаторов. Регистрировать сведения о совместном проживании нужно в специальном приложении REST. После этого договоры аренды сразу же обновятся и в них появится информация обо всех сожильцах.

В ОАЭ проживает более 200 национальностей и, судя по амбициям эмиратов, активно привлекать иностранцев там будут и дальше. Чтобы всем было комфортно жить и работать в стране, правительство и вносит всякого рода изменения в законы.

Еще в 2020-м, к примеру, в ОАЭ смягчили семейное законодательство: с тех пор пары не в браке могут законно делить жилье и жить вместе. Также недавно были приняты визовые правила, благодаря которым иностранцам станет проще получать долгосрочные визы и ВНЖ. Это, в первую очередь, касается инвесторов, предпринимателей, ученых, специалистов высокоинтеллектуальных областей, выдающихся студентов и выпускников. Ближайшие родственники этих людей тоже смогут пользоваться всеми благами нововведений.

