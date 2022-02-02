Дания отменила все ковидные ограничения. Какие еще страны ослабляют «тиски» и что это значит для рынка недвижимости?

Дания стала первой в Европе страной, где сняты абсолютно все ковидные ограничения. Как сообщают европейские СМИ, это касается не только масочного режима, но и обязательной до этого вакцинации. Какие ограничения все же остались? И повлияет ли такое решение на рынок недвижимости?

Что изменилось в Дании с 1 февраля 2022?

С 1 февраля 2022 года Дания отменила все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Теперь жители этой страны могу абсолютно беспрепятственно посещать любые общественные заведения без каких-либо препятствий. При этом даже ношение маски необязательно — все по желанию самих датчан. Однако все же власти рекомендуют надеть маску при посещении больницы или дома престарелых (но это не обязательно).

Также власти страны отменили ковидные паспорта и принудительную вакцинацию. Единственное, что осталось обязательным, — это сдача анализа ПЦР тем, кто только что прибыл в страну. Что интересно: если тест окажется положительным, то приезжему рекомендуется(!) уйти на самоизоляцию на 4 дня. При этом тем, кто находился в прямом контакте с заболевшим, самоизоляция не требуется.

Почему же вдруг Дания решила пойти на это? Неужели борьба с пандемией окончена? На самом деле, данные действия основаны на анализе специалистов и высоком уровне вакцинации местного населения. Дело в том, что «омикрон», по заверениям местных врачей, проходит не тяжелее обычной простуды или гриппа, и нагрузка на медицинские учреждения не столь существенна. Ежедневно в этой стране заболевает менее 1% населения

Наряду с Данией есть еще несколько стран, которые решили ослабить ковидные «тиски». Например, в Грузии также отменены ковидные паспорта, в Австрии с февраля перестанет действовать локдаун для непривитых, а в Каталонии теперь нет комендантского часа и посетителям баров, ресторанов и фитнес-центров больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации. В Великобритании с конца января уже не нужно носить маски в общественном транспорте и магазинах, также при посещении общественных мест там нет необходимости в ковид-пропусках.

Пора инвестировать в недвижимость? Или что это все значит для рынка недвижимости?

Отмена ковидных ограничений (пусть и не во всех странах), безусловно, скажется и на тенденциях мирового рынка недвижимости. Те страны, которые уже сейчас отменяют ограничения, оказываются более привлекательными для дальновидных инвесторов, а значит, могут рассчитывать на дополнительные финансовые вливания в страну.

Для многих неопытных инвесторов Дания кажется слишком «далекой» и дорогой для приобретения там недвижимости с целью сдачи ее в аренду. Но, если проанализировать информацию из разных источников, можно с удивлением обнаружить, что еще осенью 2021 года по критерию Gross Rental Yield (валовой годовой доход от аренды) недвижимость в Дании с показателем 4,84 находится на 13 месте в общеевропейском рейтинге. Для сравнения, недвижимость Испании имеет показатель 4, Греции — 3,97, Германия — 2,95.

К тому же, в Дании инвестиции в недвижимость — один из самых доступных способов сохранения (и приумножения) собственных средств. С учетом того, что в этой стране отрицательные ставки по депозитам, спрос на недвижимость у местного населения довольно высок, а значит, цены на квартиры в Дании в ближайшее время будут только расти. Это подтверждает и Национальный статистический комитет, который проанализировал рост цен на недвижимость в последние 5-6 лет. За это время стоимость квартир и домов в Дании в среднем выросла на 3-4% в год (в отдельных сегментах рост составлял до 7%).

Однако все же так просто купить недвижимость в Дании иностранцу не получится — в этой стране действует ряд ограничений. Купить квартиру или дом в Дании могут лишь те, кто прожил в этой стране уже более 5 лет, либо граждане Евросоюза, работающие в Дании, либо иностранцы, имеющие ВНЖ или разрешение на ведение бизнеса.

С другой стороны, ослабление ковидных ограничений в целом вселяет оптимизм, и можно рассмотреть вариант инвестиций в недвижимость других стран Евросоюза.

