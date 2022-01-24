«Тот, кто покупает дорогую недвижимость, спасает свои деньги, а тот, кто покупает бюджетную — свою жизнь». Топ-5 объектов недвижимости в Черногории на любой бюджет

Инвестиции в недвижимость становятся настолько популярны, что сейчас на рынок все чаще приходят и совсем неопытные игроки, которые хотят сохранить (и приумножить) собственные деньги. Черногория — одно из излюбленных направлений для покупки как очень дешевых квартир, так и по-настоящему эксклюзивных вилл. Журналист Realting.com пообщалась с директором агентства недвижимости Estate Monte group, чтобы узнать, как найти «свой» объект недвижимости и на что нужно обращать внимание в первую очередь при поиске квартиры.

Партнерский материал

«Сейчас рынок Черногории — этакий рынок крайностей, продаются либо самые бюджетные, либо самые дорогие объекты недвижимости»

Директор агентства недвижимости Estate Monte group Сергей уверен, что рынок недвижимости Черногории в последнее время очень круто и позитивно изменился:

— Сейчас можно уверенно говорить о стабильном развитии — даже на фоне пандемии, у нас не упал уровень продаж, а уровень аренды — даже существенно возрос. В целом это не удивительно: здесь работают очень много специалистов-удалёнщиков, для которых сказочная природа Черногории с её экологически чистой едой — главное условие в принятии решения о покупке либо аренде недвижимости. Несмотря на то, что в 2020 году у нас был полностью провальный туристический сезон, это не повлияло на инвестиционную активность, и в условиях нескольких локдаунов мы успешно проводили дистанционные сделки.

В настоящее время, по оценкам многих аналитиков, Черногория занимает второе место в мире по темпам роста строительного сектора, а на ближайшие два года — 2022 и 2023 — запланированы дополнительные инвестиции в строительный сектор экономики, в размере 800 миллионов евро.

Инвестиционная привлекательность Черногории обусловлена мягким налогообложением (по сравнению с остальной Европой и другими странами), сильным туристическим направлением, и, конечно же, — природой и чистыми продуктами. К тому же Черногория — одна из тех стран, которые предлагают инвестиционное гражданство (по данной программе наша компания является официальным партнером одного из трех операторов этой программы).

В строительном секторе появилось много иностранных инвесторов, а это — арабские страны, Турция, Англия, есть множество русскоязычных застройщиков с широкой географией — из стран бывшего СНГ. Всё это даёт ощущение твёрдой уверенности в будущем нашей профессии, поскольку поток туристов, который сразу же превращается в наших покупателей — год от года лишь растет.

Возросшая конкуренция среди инвесторов и застройщиков, привела к усилению контроля со стороны государства качества строящихся объектов, и подъёма «планки стандартов». В настоящее время по всему побережью и внутри страны — строятся жилые объекты, отвечающие самым высоким мировым стандартам, и нам очень приятно предлагать их нашим покупателям, которые мечтают провести лучшие годы своей жизни в этой вечно юной стране!

Распределение ценового диапазона среди покупателей недвижимости по географии можно обозначить в следующем формате:

объекты хай-люкс класса, стоимостью от 2 миллионов евро — приобретают покупатели из Украины и России, Канады, Казахстана, из арабских стран;

объекты люкс-класса, стоимостью от 500 тысяч евро — приобретают покупатели из Австрии, Германии, Украины, России, Израиля;

объекты бюджетного формата, стоимостью до 200 тысяч евро, — покупатели из стран бывшего СНГ, Турции, Южной Африки, и местное население.

Покупают недвижимость в Черногории с целью сохранить капитал, либо — сберечь «то, что можно». Это касается как переезда, так и получения пассивного дохода. При этом те, кого интересуют именно инвестиции, покупают, как правило, сразу несколько объектов.

Резюмируя, могу сказать, что чаще всего к нам приезжают покупатели из Украины, Швеции, Австрии, Германии, Франции, России, Швеции, Канады, Израиля и Казахстана. Бывают, не так часто, покупатели из США, и даже Мальты. И, если россияне чаще всего покупают жилье для жизни, то европейцы предпочитают приезжать в Черногорию, чтобы работать удаленно или сдавать квартиры в аренду туристам.

Еще один интересный нюанс: сегодня максимальным спросом пользуются два полюса сегмента рынка — самое дорогое и самое бюджетное жилье. Средний сегмент рынка слегка запаздывает. При этом в понятие самое дешёвое жильё мы не вкладываем вторичный рынок, мы говорим о новостройках, где можем предложить рассрочки платежей до четырёх лет — самым социально незащищённым нашим клиентам.

Такое «полярное» положение в продажах, в двух словах, могу сформулировать так: тот, кто покупает дорогую недвижимость, спасает деньги, а тот, кто покупает бюджетную, — спасает жизнь. Но в любом ракурсе, при любых обстоятельствах, наша компания является надёжной опорой для наших покупателей — от момента поиска и просмотров объектов, и до получения Свидетельства на право собственности. Мы сопровождаем сделку — как юридически, так и своим человеческим участием индивидуальной работой с Покупателями, которые все, в итоге — становятся нашими друзьями здесь.

Топ-5 объектов в Черногории на любой бюджет

— Черногория дает очень широкие возможности для реализации жизненных целей. Мы сталкиваемся с абсолютно разными запросами от наших клиентов, и наш восьмилетний опыт работы дал нам такую базу объектов, и такие связи в среде собственников недвижимости и застройщиков, что мы можем удовлетворить самый взыскательный запрос клиентов с различным кошельком.

Новостройка в п. Бечичи площадью 60 кв. м за €68,000

Квартира 1 спальня Бечичи, Черногория $74,695 1 Количество спален 40 м²

В курортном поселке Бечичи выставлена на продажу новостройка общей площадью 40 кв. м. За €68,000 продавец предлагает апартаменты, расположенные в доме практически на берегу моря — до набережной всего 70 метров.

Жилой комплекс был построен в 2021 году. На территории комплекса планируется открытый бассейн, подземный переход к пляжу, ресторан и кафе, продуктовый супермаркет, большой магазин мебели, медицинский центр. Но самое главное преимущество этого объекта — в шаговой доступности красивейшая набережная Адриатического моря. В этом же доме можно купить квартиру площадью 43 кв. м. за €73,100.



Квартира в п. Бечичи площадью 30 кв. м. за €70,000

Квартира Бечичи, Черногория $77,315 30 м²

Если хочется купить квартиру, полностью готовую к проживанию, можно рассмотреть вариант апартаментов в развитом районе п. Бечичи. За €70,000 здесь продается квартира общей площадью 30 кв. м. Жилье укомплектовано всей необходимой мебелью и бытовой техникой и готово к проживанию.

В квартире сделан современный ремонт, установлен кухонный гарнитур. До набережной можно дойти пешком, вся необходимая социальная инфраструктура также в пешей доступности: магазины, кафе, рестораны, медицинские центры.





Квартира в г. Будва площадью 50 кв. м. за €150,000

Квартира 1 спальня Будва, Черногория $162,802 1 Количество спален 50 м²

В курортной столице Черногории жилье стоит, как правило, дороже, чем в небольших поселках. Здесь за €150,000 выставлена на продажу квартира общей площадью 50 кв. м. Это апартаменты, расположенные на четвертом этаже нового дома всего в 60 метрах от пляжа. Из окон открывается прекрасный вид на морское побережье.

В квартире сделан современный ремонт, и будущему собственнику понадобится лишь завезти мебель и бытовую технику. Вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности — в этом районе множество магазинов, кафе, ресторанов и т.д.

Этот вариант — отличный способ инвестирования, потому что такое жилье всегда будет пользоваться у обеспеченных туристов, которые предпочитают комфортное и изолированное жилье на первой береговой линии.

Квартира в г. Котор площадью 120 кв. м. за €300,000

Квартира 2 спальни Drazin Vrt, Черногория $326,119 2 Количество спален 120 м²

Эта квартира впечатляет с первых секунд — из окон террасы открывается потрясающий вид на море, которое соседствует с живописной горной цепью. Апартаменты, выставленные на продажу за €300,000, расположены в городе Котор в современном новом жилом комплексе.

Квартира состоит из двух спален, двух ванных комнат, гостиной со столовой зоной и кухни. Изюминка этого варианта — открытая терраса с оборудованной лаунж-зоной. Квартира полностью меблирована, укомплектована всей необходимой бытовой техникой и готова к проживанию.





Квартира в п. Бечичи площадью 125 кв. м. за €1,060,000

Квартира 2 спальни Будва, Черногория $1,15 млн 2 Количество спален 125 м²

В курортном поселке Бечичи, помимо среднего ценового сегмента, есть предложение и по-настоящему элитной недвижимости. За €1,060,000 здесь продается видовая двухкомнатная квартира общей площадью 125 кв. м. В квартире сделан дизайнерский современный ремонт, который подойдет даже самому взыскательному покупателю.













