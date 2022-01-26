Гражданство и ВНЖ за инвестиции в странах Евросоюза. Что изменится в 2022 году?

В последнее время все большую популярность получают эмиграционные программы, которые включают получение гражданства за инвестиции. Вместе с эмиграционным экспертом Apex Capital Partners Corporation Юлией Гоцкой мы уже рассказывали о самых популярных направлениях среди инвесторов в 2021 году. Теперь — самое время рассказать, что же изменится в 2022.

Об эмиграционных трендах мы рассказывали в трех статьях с APEX Capital Partners:

А теперь давайте кратко расскажем о последних изменениях в программах на 2022 год:

Черногория продлила программу — Гражданство через инвестиции — до конца 2022 года с изменениями и дополнениями: добавился дополнительный взнос в фонд инновационного развития в размере 100 тысяч евро;

Как до реформы, нужно будет внести 100,000 евро в Государственный фонд развития. А также дополнительно 100,000 евро в Государственный фонд инноваций. То есть теперь сумма, которую надо затратить на взносы составляет 200,000 евро (общая для двух фондов)

Неизменным остается выбор: вложиться в авторизованный курортный проект на севере за 250,000 евро или на юге за 450,000 евро.; из документов отменили предоставление медицинских справок и внутреннего российского паспорта.



Теперь могут подаваться на гражданство однополые браки, которых в России не регистрируют,

но можно оформить брак в Черногории. По вопросу подачи заявлений супругов в гражданском браке

ждем от министерства Черногории дополнительных разъяснений и критериев подтверждения статуса

гражданских супругов.