Гражданство и ВНЖ за инвестиции в странах Евросоюза. Что изменится в 2022 году?
В последнее время все большую популярность получают эмиграционные программы, которые включают получение гражданства за инвестиции. Вместе с эмиграционным экспертом Apex Capital Partners Corporation Юлией Гоцкой мы уже рассказывали о самых популярных направлениях среди инвесторов в 2021 году. Теперь — самое время рассказать, что же изменится в 2022.
Об эмиграционных трендах мы рассказывали в трех статьях с APEX Capital Partners:
А теперь давайте кратко расскажем о последних изменениях в программах на 2022 год:
- Черногория продлила программу — Гражданство через инвестиции — до конца 2022 года с изменениями и дополнениями:
- добавился дополнительный взнос в фонд инновационного развития в размере 100 тысяч евро;
Как до реформы, нужно будет внести 100,000 евро в Государственный фонд развития. А также дополнительно 100,000 евро в Государственный фонд инноваций. То есть теперь сумма, которую надо затратить на взносы составляет 200,000 евро (общая для двух фондов)
Неизменным остается выбор: вложиться в авторизованный курортный проект на севере за 250,000 евро или на юге за 450,000 евро.;
- из документов отменили предоставление медицинских справок и внутреннего российского паспорта.
- добавился дополнительный взнос в фонд инновационного развития в размере 100 тысяч евро;
Теперь могут подаваться на гражданство однополые браки, которых в России не регистрируют,
но можно оформить брак в Черногории. По вопросу подачи заявлений супругов в гражданском браке
ждем от министерства Черногории дополнительных разъяснений и критериев подтверждения статуса
гражданских супругов.
- В программе инвестиционного гражданства Сент-Китс появилась новая опция — невозвратная инвестиция в объекты социальной инфраструктуры в размере 175,000долларов США для семьи от 2 до 4 человек.
- Сент-Люсия продлила опцию с ВОЗВРАТНОЙ инвестицией в государственные облигации в размере 250,000 долларов США до конца 2022 года.
- Португалия (программа «Золотая виза» ВНЖ) — повысила размер инвестиции в венчурные фонды до 500 тысяч евро.
- Инвестиции в покупку жилой недвижимости на сумму не менее 500 тысяч евро разрешены только в континентальной Португалии, на Азорских островах и на Мадейре.
- Покупка и восстановление недвижимости для жилых целей на сумму не менее 350,000 евро разрешена только в континентальной Португалии, на Азорских островах и на Мадейре. Инвестиции в нежилую недвижимость по-прежнему разрешены на всем континенте и на островах (в вариантах инвестирования в размере 350,000 евро или 500,000 евро). Инвестиции в создание компании: лимит инвестиций увеличился с 5 рабочих новых мест до 10. Банковские вклады и инвестиции в ценные бумаги: лимит увеличился с 1 миллиона евро до 1,5 миллиона евро.
Информация предоставлена компанией Apex Capital Corporation.