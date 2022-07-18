Зеленые долины, горы, романтика захватывающих дух закатов, — все это станет доступно будущим владельцам этих двух вилл в Швейцарии. Редакция Realting.com не смогла выбрать фаворита среди райских уголков данного обзора, поэтому мы предлагаем сделать это вам. Попробуйте, приключение обещает быть интересным.

Грациозная вилла в стиле «Либерти»

Начнем с места, от которого так и веет величием. Расположилась вилла в Тичино — самом южном кантоне Швейцарии. Здешний благоприятный климат, к слову, способствует процветанию туризма.

Итак, перед вами вилла 1914 года после проведения полной реставрации. Вилла исполнена в стиле «Либерти». Взглянув на фото, можно убедиться, что этот стиль стремился превратить обычные предметы быта в произведения искусства. Известно, что архитектура «Либерти» была более близка к стилю барокко с его роскошным орнаментом как внутри, так и снаружи. В очертаниях нашего объекта эту тенденцию тоже трудно не заметить.

Теперь оценим масштабы владений. Площадь виллы составляет 483 м², куда входят жилые помещения, терраса, патио и парковка. Площадь же всего участка — 1000 м².

Пора разобрать «начинку» виллы чуть подробнее. На цокольном этаже вас встречает большой холл с оригинальной мозаикой на полу, огромная гостиная-столовая и полностью оборудованная кухня. Из кухни можно прямиком попасть на террасу с бассейном, площадкой для барбекю, открытым душем и кладовой для садового инвентаря.

Первый этаж состоит из большой спальни с гардеробной и двух ванных комнат. Из каждого помещения можно выйти на большую террасу (плюс здесь есть и крытая зимняя терраса).

А вот что есть на втором этаже: гостиная, кухня, большая терраса на крыше и небольшая крытая терраса, две спальни и столько же ванных комнат. Как пишут в объявлении, этот этаж можно целиком использовать в качестве отдельной зоны для проживания гостей.

Поднимаясь на третий этаж, готовьтесь к захватывающим видам на окрестности. Тут разместилась небольшая комната с прямым выходом на смотровую башню. Особенно красиво здесь, когда запускают фейерверки.

Кстати, чем выше этаж, тем прекраснее вид на озеро Маджоре. А это самое большое озеро на юге Швейцарии. И оно же упоминается в известном романе Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие»: там главный герой и его возлюбленная должны переплыть озеро, чтобы спастись от итальянских карабинеров.

Что касается подвала, тут и оборудованный спортзал, и большая игровая комната, и даже винный погреб на 8000 бутылок. К слову, вина в этом теплом южном штате производится довольно много.

Цена этих шикарных владений — €6,900,000 Как указано в объявлении, торг уместен.

Просторная вилла с живописными видами

Вилла 8 спален Lugano, Швейцария €10,00 млн 9 ванных комнат 887 м²

Этот вариант выглядит более светским и богемным, как будто смотришь на сказочные фото из Pinterest. Разместились вилла в солнечном Лугано, самом большом городе кантона Тичино. Это место славится как идеальный уголок для принятия солнечных ванн летом и пеших прогулок круглый год.

Возведенная в 50-х годах, вилла отремонтирована в 2000-м году с использованием высококачественной отделки. Простор здесь невероятный: 8 спален, 9 ванных комнат, а общая площадь составляет 887 м². Как указано в объявлении, светлые интерьеры, в том числе включают гостиную с камином и отдельную обеденную зону, много встроенных шкафов, а также винный погреб.

Дополняют картинку еще несколько помещений: комната отдыха, домашний кинотеатр, большая гардеробная, кладовая и прачечная. Из всех спален и из гостиной организован выход в красивый сад. На открытой площадке есть бассейн с просторным домиком подле него (с раздевалкой, ванной комнатой и площадкой для барбекю). Также в собственность входят 10 крытых и 6 открытых парковочных мест.

Что касается окрестностей: с близлежащего холма открывается панорамный вид на озеро Лугано, а прямо из окон вы можете лицезреть горы Сан-Сальваторе и Монте Бре. Не секрет, что захватывающие виды этого региона были источником вдохновения для известного писателя Германа Гессе. Так что трепета при встрече со здешними местами вам, скорее всего, не избежать.

Обойдется это просторное местечко в €10,000,000.