В каждой стране есть сегмент элитного жилья, которое доступно далеко не всем, и квартиры средней (или дешевой) ценовой категории, которые теоретически может приобрести практически любой покупатель. И, если представить, что у покупателя есть всего €60,000, то какую квартиру он может купить в самых инвестиционно популярных странах: Грузии, Турции, Черногории? Спойлер: где-то это маленькая студия, а где-то шикарные апартаменты с видом на море.

Грузия: квартира в Батуми за €58,500

Квартира 2 комнаты Батуми, Грузия $55,000 2 Комнаты 1 Количество спален 1 ванных комнат 43 м² 17/18 Этаж

В последнее время Грузия стала одной из самых популярных стран не только у иностранных, но и у русскоязычных инвесторов. Стоимость жилья в крупных городах растет, количество строек увеличивается, и спрос все чаще превышает предложение. Один из наиболее популярных у туристов грузинских городов — это Батуми, где цены на квартиры в 2022 году удивляют даже самых оптимистично настроенных экспертов. Купить квартиру в Батуми сейчас можно по цене от €30,000, но будьте готовы к тому, что это будет на вторичном рынке, требующее капитального ремонта. Если же у покупателя есть €60,000, то можно выбрать и более презентабельные варианты. Например, за €58,500 можно приобрести апартаменты общей площадью 43 кв. м. Это будет жилье с одной спальней и большой гостиной, совмещенной с кухней.

В объявлении указано, что в квартире сделан качественный ремонт, есть мебель и бытовая техника, установлена кухня. Также здесь есть два балкона: один с видом на море, второй — на горы. К слову, до пляжа всего 5 минут пешком. В районе хорошо развита инфраструктура: есть школа, детские садики, магазины, парк; автобусная остановка также в пешей доступности.

Грузия: квартира в Чакви за €58,850

В еще одном популярном у туристов городке — Чакви — за €58,850 выставлена на продажу квартира общей площадью 105 кв. м. Чакви — это поселок в ближайшем пригороде Батуми, всего в 6 километрах от центра города. Интересно, что, согласно официальной информации, именно в Чакви началась история грузинского чаеводства, и поэтому здесь можно попробовать самые разнообразные сорта чая. Однако с учетом того, что это все-таки поселок, а не город, стоимость жилья здесь значительно ниже, чем в Батуми.

За €58,850 покупатель приобретает апартаменты площадью 105,7 кв. м. Собственник сразу рассчитывал, что это жилье под сдачу в аренду, поэтому разделил квартиру на две изолированные студии: в одной есть изолированная спальня, ванная комната и небольшая гостиная, в другой — только спальня и ванная комната. Обе квартиры соединены общим коридором. В небольшой студии балкон застеклен, в двухкомнатной квартире длинный балкон на 2 комнаты с видом на море и панорамой на центр Батуми. Обе квартиры полностью меблированы, сделан свежий ремонт (в 2019 году).

Несмотря на то, что Чакви — это поселок, инфраструктура развита довольно хорошо: есть рестораны и кафе, магазины, детские комнаты, хорошо развита система общественного транспорта. До моря с широким галечным пляжем всего 150 метров. В объявлении указано, что квартиры отдельно не продаются.

Черногория: квартира в Петроваце €50,000

Квартира Петровац, Черногория $49,312 1 ванных комнат 30 м²

Инвестиционные квартиры чаще всего расположены в очень популярных туристических местах, чаще всего неподалеку от морского побережья. Именно такая квартира продается в одном из солнечных городов Черногории — в Петроваце. Этот город знаменит у туристов своим богатым историческим прошлым и наличие прекраснейшей бухты в форме подковы. Туристы верят, что здесь даже воздух целебный, так как повсюду растут оливковые и хвойные рощи.

Здесь за €50,000 продается квартира-студия общей площадью 30 кв. м. Основное преимущество этого объекта — непосредственная близость к морю — всего в трех минутах ходьбы. Рядом есть вся необходимая для отдыха инфраструктура: рестораны, кафе, бары и магазины.

Интерьер квартиры подстать городу — такой же солнечный. Собственник решил использовать в оформлении максимальное количество желтого цвета: мебель желтого цвета, обои и картины на стенах, даже занавески — и те желтоватого оттенка.

Черногория: квартира в Будве €51,000

Квартира Будва, Черногория $81,557 26 м²

В туристическом центре Черногории — Будве — можно найти множество квартир на продажу. Здесь есть как новостройки, так и уже обжитые варианты — надо лишь уложиться в отведенный бюджет.

Итак, за €51,000 можно купить квартиру в новостройке в Будве недалеко от центра. В здании всего 7 этажей, предусмотрен лифт. Сейчас еще доступны квартиры разных площадей, но нас интересует студия общей площадью 22 кв. м. По словам продавца, апартаменты будут готовы уже к концу 2022 года, и будущий покупатель получит ключи от полностью меблированной квартиры, готовой к проживанию.

В шаговой доступности от квартиры находятся магазины, кафе, почта, остановка, а расстояние до моря составляет чуть больше километра.

Гражданство Черногории за инвестиции: сколько времени осталось и как выбрать недвижимость

Турция: квартира в Алании за €49,000

Рынок недвижимости Турции в 2022 году буквально взорвался от ажиотажного спроса на самые разные объекты недвижимости. Один из самых популярных у покупателей городов стала Анталия. Здесь покупают недвижимость как иностранцы, так и россияне. Русскоязычные владельцы квартир уже давно сформировали даже собственный район — Махмутлар, где даже вывески на магазинах дублируются на русском языке.

Именно в этом районе за €49,000 выставлена на продажу апартаменты общей площадью 70 кв. м. Это жилье с одной спальней и большой гостиной, совмещенной с кухней. Здесь также есть балкон и очень просторная ванная комната. Видно, что в квартире сделан хороший ремонт, но цветовое сочетание — явно на любителя. Повсюду главным акцентным цветом стал розовый цвет: и в гостиной, и в спальне, пожалуй, слишком много розового.

По словам продавца, преимущества этого объекта — отличное расположение в самом центре Махмутлара и наличие бассейна и хамама на территории комплекса. Несмотря на довольно оживленный район, в доме тихо и спокойно.

Турция: квартира в Алании за €50,000

Квартира 2 комнаты Каргыджак, Турция $50,049 2 Комнаты 1 Количество спален 60 м² Количество этажей 1

Не менее акцентная квартира продается в другом районе Алании — в Каргыджаке. Это двухкомнатные апартаменты общей площадью 60 кв. м. Квартира расположена в таунхаусе в престижном жилом комплексе в пешей доступности от побережья. Это большой жилой комплекс с несколькими открытыми бассейнами (в том числе с небольшим аквапарком), здесь есть рестораны с разной кухней, кафе, бары, ирландский паб, магазины, детский игровой клуб, кинотеатр, бильярд, теннисный корт, футбольные поля, настольный теннис. Также на территории расположен СПА-центр: турецкая баня (хамам), финская сауна, массажный кабинет, фитнес-центр, частный пляж для жителей комплекса. В общем, этот комплекс — настоящий рай для любителей отдохнуть, не выходя из дома.

Апартаменты, выставленные на продажу за €50,000, состоят из одной спальни, гостиной, отдельной кухонной и обеденной зоны. Также есть балкон, откуда открывается отличный вид на горы. Квартира оснащена новой мебелью и всей необходимой бытовой техникой.

Читайте также: