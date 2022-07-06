Иногда всем нам очень не хватает волшебства, и кажется, что замкнутый круг из плохих новостей и серых будней невозможно разорвать. Но есть люди, которые смотрят на жизнь по-другому, и именно у них, как правило, получается найти свое место под солнцем (в нашей истории — буквально). Сегодня мы расскажем историю переезда одной семьи из промышленного города России в солнечную Турцию. Здесь и про родственные связи, и про испытания, и про позитивный взгляд на жизнь и про покупку недвижимости в качестве инвестиций.

«В Таиланд поехать мы не могли, но уехать из Череповца было очень надо»

Татьяна — один из очень известных российских стилистов в сфере hair-tatoo. Сейчас она вместе с мужем Константином живет в Турции, и щедро делится своим опытом на личной странице Instagram . История их переезда в солнечную страну затянулась на несколько лет и даже несколько переездов. Татьяна призналась, что иногда кажется, что это все случилось не с ней, и она бы никогда не поверила, что такое возможно, если бы кто-то рассказал эту историю ей еще 10 лет назад.

— Родом мы из города Череповец в Вологодской области (около 600 километров от Москвы). Это небольшой моногород, который был образован вокруг крупных предприятий: металлургического комбината «Северсталь» и двух химических заводов. К тому же это северный край, где солнца не видно с октября по май. Вы представляете, какая там экология? У людей зачастую нет настроения, зато есть много болезней, хорошая зарплата и спиртное в свободном доступе. По большому счету, все это далеко не новость практически про любой индустриальный город в глубинке России.

Что самое удивительное, мы никогда не думали о переезде — в основном из-за родителей, которым нужно было наше внимание. При этом мой муж Костя — учитель английского языка, еще во время учебы в университете мог переехать в США по программе обмена студентами. Однако в те времена мы отметали любую подобную возможность. Я работала в Череповце парикмахером, а Костя после университета работал в сфере недвижимости и строительства.

Мы жили в родном промышленном городе, были абсолютно обычной семьей и строили какие-то свои планы. Однако, когда наш сын немного подрос, мы начали путешествовать. Началось, как и у многих, с Сочи и курортов Египта, потом была Турция, а потом мы съездили в Таиланд. И влюбились! Мы поняли, что это абсолютно наша страна, где нам хочется бывать как можно чаще. Каждый год мы старались приезжать туда хотя бы на месяц-два, максимально растягивая удовольствие. После каждой поездки в Таиланд возвращение в Череповец давалось с большим трудом. И вот именно тогда появились первые мысли о переезде.

Мы узнали, что учитель английского языка — это чуть ли не единственная профессия, с которой в Таиланде можно легально работать и получить рабочую визу. Такая перспектива казалась очень соблазнительной, особенно с учетом, что сын уже подрос (был в 10 классе) и собирался поступать в университет. План был такой: сын поступает в университет и живет в Череповце, а мы с мужем переезжаем в Таиланд. Это был 2015 год.

В итоге в 2016 году сын поступил в военный университет на очень крутой факультет — если по-простому, это IT-технологии в сфере обороны. Он жил в общежитии-казарме и чувствовал себя там великолепно. Мы стали активно готовиться к переезду. И вот тут выяснилось, что мы не можем уехать жить за границу, потому что у сына в таком случае не будет будущего в военной сфере — ему просто на третьем курсе не подпишут «секретку». Что нам оставалось? Конечно, в Таиланд поехать мы не могли, но уехать из Череповца было очень надо. Причина такого желания банальна — я узнала, что у меня онкология, и оставаться жить в городе с таким количеством заводов было просто невозможно.

Поэтому мы быстро переориентировались на Сочи. Точнее, в Сочи переехал мой муж, а я после операции поехала на лечение в Москву. По факту в Сочи я так и не доехала, зато Костя в это время устроился там работать в агентство недвижимости и таким образом сумел разузнать всю информацию о самых перспективных стройках региона. Мы смогли выгодно купить квартиру-новостройку в Сочи, но жить остались в Москве и провели там 4 года. Я, честно говоря, кайфовала от этого города, даже несмотря на химиотерапию и лечение. На мой взгляд, Москва четко показывает, кто ты есть на самом деле и расставляет все по своим местам.

Очень быстро я устроилась работать в Top Gun и стала развиваться как специалист просто семимильными шагами. Я обучилась искусству hair-tatoo, и просто наслаждалась каждым днем своей жизни. Это было потрясающее время с невероятными людьми вокруг! Я работала со знаменитостями — людьми, которые когда-то казались недостижимыми; я проходила обучение у лучших специалистов и постепенно сама стала своего рода знаменитостью в искусстве hair-tatoo. Меня стали приглашать на работу салоны в разных странах, даже из США было несколько приглашений с обещанием оплатить все, что только будет нужно. Я не могла поверить, что все это происходит со мной — простой, уже не молодой, женщиной, которая приехала из Череповца в Москву на лечение.

«Всегда знали, что мы в гостях у коренного населения, или как я оказалась в Турции»

— В определенный момент я очень устала от нагрузки на работе, и мы решили, что мне нужно уехать на отдых в Турцию хотя бы на месяц. Мы ноябре 2020 года купили билеты, и буквально в день вылета стали искать жилье. Одна знакомая, которая уже несколько лет жила в Турции, мне сказала: «Тебе здесь так понравится, что ты не захочешь уезжать». Тогда мне казалось, что это глупости какие-то, и я никак не могла подумать, что эти слова окажутся пророческими.

Мы арендовали квартиру в Алании в районе Махмутлар, и на арендной машине за пару дней исколесили половину страны. Когда мы были в Каппадокии, у нас буквально открылись глаза: мы наконец-то увидели, насколько прекрасна эта страна. Насколько это классно, когда всегда есть свежие фрукты и овощи; когда ты можешь купаться в море в любой день и наслаждаться солнцем и прекрасной погодой практически круглый год. Я четко осознала, что не хочу уезжать. И в этот же момент Костя решает продать квартиру в Сочи и купить жилье в Махмутларе.

Купить квартиру в Турции мы решили у нашей знакомой — она как раз решила ее продавать. Там также история была непростой, потому что другой покупатель уже внес задаток за это жилье, но все-таки через какое-то время квартира стала нашей. Вот так почти спонтанно мы остались жить в Турции. Иногда все это казалось затянувшимся отпуском, но он был настолько прекрасным, что прерывать его не хотелось. Костя нашел работу в агентстве недвижимости Алании, а я иногда подрабатывала в местном салоне красоты, и мы сполна наслаждались прекрасным климатом, дружелюбными людьми, потрясающе вкусной и натуральной едой и морем.

Район Махмуталар идеально подходит русскоязычным людям, потому что здесь даже вывески на русском языке — нет никаких барьеров. Можно даже сказать, что здесь есть элементы привычной нам жизни. Однако у нас было четкое понимание: несмотря на то, что мы живем в Алании, и есть своя квартира здесь и ВНЖ, — мы в гостях у коренного населения, и не нужно устанавливать и диктовать кому-то свои правила. Возможно, поэтому адаптация проходила максимально просто, и мы ни разу на сталкивались с негативом или чем-то подобным.

К слову, сын на третьем курсе не стал подписывать «секретку» и ушел из университета. Он смог устроиться на работу в IT-сфере, и, как только стала возможной удаленная работа, тоже переехал жить в Турцию. Вот так и получилось, что вся семья переехала жить к морю.

«Квартир до €95,000 на рынке практически не осталось»

— В последнее время на рынке недвижимости раскупили всё, — вступил в разговор Константин. — Сейчас стоимость недвижимости в Турции растет просто невероятно. Я работаю в агентстве недвижимости, и ко мне постоянно поступают запросы на покупку квартиры в Алании за €95,000. Таких предложений на рынке сейчас крайне мало — их практически нет. Если еще за €100,000+ можно найти хоть что-то на выбор, то до €100,000 вообще нет практически ничего.

Если называть примерные цены, то квартиры в Алании «2+1» стоят около €150,000. Такую же по площади квартиру можно купить и за €100,000, но это будет старый дом, а жилье будет требовать ремонта. В супер-старых турецких домах можно, конечно, найти варианты и за €75,000, но вы должны понимать, что это будет за жилье.

В целом же я рекомендую рассматривать Турцию с точки зрения инвестиций. Я сам выступаю инвестором, и «захожу» на стройки, где минимальный порог составляет €50,000. По окончанию строительства, я уверен, эта квартира будет стоить, как минимум, €80-90,000. При этом новостройки Махмутлара, например, даже на старте стоят €100,000.

Если кратко, то хочу заметить: земли, пригодной для строительства, в Турции становится все меньше, а политического влияния и уверенности в завтрашнем дне у этой страны все больше. В ближайшей (и не очень ближайшей) перспективе цены на жилье здесь падать не будут.

Полезные советы для тех, кто собирается в Турцию

— Первое, и самое главное, — получение ВНЖ . ВНЖ — это вид на жительство, позволяющий иностранцам легально проживать на территории Турции. На турецком языке называется Икамет (ikamet). Он бывает двух видов:

Краткосрочный: при условии приобретения недвижимости, либо вы оформили долгосрочную аренду квартиры, брак с гражданином или гражданкой Турции, коммерческие связи и открытие бизнеса в Турции, обучение, обмен студентами, стажировка, лечение.

Бессрочный: выдается людям, прожившим в стране более 8 лет, при условии, что они не покидали страну на срок более года.



Что именно дает ВНЖ для иностранца:

возможность лечения в местных больницах,

можно оформлять кредиты и ипотеку,

возможность приобрести автомобиль, получить местные права,

можно обучать ребёнка в государственной школе,

можно бесплатно изучать английский или турецкий языки,

можно пользоваться скидками на вход достопримечательности по ценам для граждан,

можно получить шенгенскую визу,

можно получить разрешение на использование дронов в Турции,

можно купить сим-карту турецкого оператора связи без ограничения срока её действия, что дешевле туристического варианта в два раза.

Важно: ВНЖ в Турции не дает права на работу (работать можно только по рабочему контракту, оформленному работодателем).

Последние изменения. Если вы решили остаться в Турции на долгий срок и приняли решение снимать квартиру, то знайте: с 10 февраля изменились условия получения туристического ВНЖ, при первичной заявке. Он выдаётся теперь только на 6 месяцев.

Согласно новым правилам, иностранцы должны открыть счёт в турецком банке и положить на него сумму равную 39,000 лир. Сумму можно положить в лирах, в евро, либо в долларах. Эти деньги нельзя сразу снимать после получения банковской выписки, но вы должны пользоваться ими в течение времени проживания в стране: расплачиваться в магазинах, снимать наличные и тому подобное. История операций по карте потребуется при оформлении повторного оформления ВНЖ.

А для собственников недвижимости и их родственников первой степени, деньги в банк класть не нужно. Для граждан Украины разрешили получать ВНЖ сроком до 2 лет, также для украинцев отменено требование с открытием счёта, 39000 лир вносить не нужно.

— Не менее важный вопрос — покупка недвижимости в Турции. Вне зависимости от того, совершаете вы покупку самостоятельно или обратились за помощью к профессионалам, процедура будет состоять из одних и тех же этапов:

заключение договора купли-продажи,

подготовка документов для регистрации сделки,

оплата недвижимости,

передача права собственности и получение ТАПУ,

оформление договоров на коммунальные услуги.

Что такое ТАПУ? Это единственный документ, удостоверяющий право собственности на недвижимость. По факту это безвременное, абсолютное право владения, после получения которого, сделка купли-продажи не может быть оспорена в суде. Что важно знать:

в ТАПУ может быть вписано до 10 человек, которые будут является владельцами недвижимости;

в ТАПУ прописывается общая площадь не квартиры, а земельного участка;

также в ТАПУ не прописывается адрес дома/квартиры/виллы, а указывается кадастровый номер участка;

подлинность ТАПУ проверяется в кадастровом управлении. Оформлять и регистрировать сделки нотариусы НЕ имеют права;

даже без завещания права на собственность переходят вашим наследникам.

При этом иностранцы оформляют недвижимость на тех же условиях, что и граждане Турции.