Эко-отель на воздушном шаре. В Саудовской Аравии инвестируют в невероятный проект

В Саудовской Аравии появится отель на воздушном шаре. Он станет частью проекта города будущего Неом, который уже строят в пустыне.

Проект отеля Nimbus выиграл в конкурсе «Устойчивое гостеприимство», который проходил в этом году. Авторы идеи — студенты Корнельского университета. Для осуществления их задумки и запуска пятизвездочного отеля на воздушном шаре потребуется 350 млн долларов — власти Саудовской Аравии уже готовы инвестировать эти деньги.

Итак, в воздушный шар встроят большую капсулу из углеродного волокна, внутри которой оборудуют роскошный гостиничный номер. В нем будет: спальня, гардеробная, ванная, фойе, релакс-пространство, смотровая площадка и зона обслуживания пилота.

Стоить проживание в таком отеле будет от 6500$ до 7800$ в сутки. Дата релиза этой грандиозной задумки не известна, поэтому пока остается только ждать.