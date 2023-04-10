Квартира в новостройке CANAL HEIGHTS

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БУДУЩЕГО ДУБАЯ
Поздоровайся со своим будущим в Emaar South.
Живите в новом сообществе, которое поддерживает ваши представления, где вы можете быть новатором и реализовать свои
амбиции.
ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
- 7 МИНУТАХ езды от отеля - Международный аэропорт Аль-Мактум
- 10 МИНУТ езды до района 2020: видение будущего Экспо 2020 в Дубае
- 20 МИНУТ - до Пристани для яхт Дубая
- 30 МИНУТ - до центра Дубая
- 50 МИНУТ - находится Абу-Даби
БУДУЩЕЕ, ПОЛНОЕ БЕСКОНЕЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Открыается шестая очередь самых востребованных вилл Дубая.
Expo Golf Villas 6 состоит из элегантных роскошных вилл с тремя и четырьмя спальнями, с районом 2020,
будущим видением места проведения Экспо 2020 в Дубае, прямо у вашего порога, наряду с 18-луночным
полем для гольфа, пышными зелеными парками и удобствами мирового класса.
ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС
Гольф-виллы - идеальный дом для тех, кто стремится к сбалансированному образу жизни.
ПОГРУЖЕННЫЙ В ПРИРОДУ
Каждая элегантная вилла имеет окна от пола до потолка, из которых открывается прекрасный вид на уютные
пространства, пышные парки и зеленые лужайки. Просторные частные балконы делают вас еще ближе к природе.
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Возвращайтесь домой на свою изысканно современную виллу. Каждая вилла с тремя и четырьмя спальнями, отличающаяся простотой форм и четкими архитектурными линиями, предлагает идеальное сочетание элегантности и изысканности.
ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА
Совершенствуйте свою игру на 18-луночном чемпионском поле для гольфа.
- Уникальные пейзажи
- Безукоризненно ухоженная зелень
- Клубный дом
- Уровень мирового класса