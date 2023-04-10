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Квартира в новостройке CANAL HEIGHTS

Дубай, ОАЭ
от € 310,450
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Квартира в новостройке CANAL HEIGHTS
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О комплексе

CANAL HEIGHTS - это люксовый жилой комплекс из двух башен от ведущего застройщика DAMAC совместно со швейцарским ювелирным брендом de Grisogono
Busines Bay
От застройщика предоставляется беспроцентная рассрочка на весь срок строительства 80/20

Стартовая цена / площадь 
- Студия от 340000 $ / 41,3 м2
- 1BR от 455000 $ / 56,7 м2
- 2BR от 935000 $ / 122 м2

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 500 м
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Многоквартирный жилой дом CANAL HEIGHTS
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от € 310,450
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Застройщик: Address Property

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БУДУЩЕГО ДУБАЯ

Поздоровайся со своим будущим в Emaar South.

Живите в новом сообществе, которое поддерживает ваши представления, где вы можете быть новатором и реализовать свои

амбиции.

ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

  • 7 МИНУТАХ езды от отеля - Международный аэропорт Аль-Мактум 
  • 10 МИНУТ езды до района 2020: видение будущего Экспо 2020 в Дубае
  • 20 МИНУТ - до Пристани для яхт Дубая 
  • 30 МИНУТ - до центра Дубая 
  • 50 МИНУТ -  находится Абу-Даби

БУДУЩЕЕ, ПОЛНОЕ БЕСКОНЕЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Открыается шестая очередь самых востребованных вилл Дубая.

Expo Golf Villas 6 состоит из элегантных роскошных вилл с тремя и четырьмя спальнями, с районом 2020,

будущим видением места проведения Экспо 2020 в Дубае, прямо у вашего порога, наряду с 18-луночным

полем для гольфа, пышными зелеными парками и удобствами мирового класса.

 

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Гольф-виллы - идеальный дом для тех, кто стремится к сбалансированному образу жизни.

 

ПОГРУЖЕННЫЙ В ПРИРОДУ

Каждая элегантная вилла имеет окна от пола до потолка, из которых открывается прекрасный вид на уютные 

пространства, пышные парки и зеленые лужайки. Просторные частные балконы делают вас еще ближе к природе.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Возвращайтесь домой на свою изысканно современную виллу. Каждая вилла с тремя и четырьмя спальнями, отличающаяся простотой форм и четкими архитектурными линиями, предлагает идеальное сочетание элегантности и изысканности.

 

ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА

Совершенствуйте свою игру на 18-луночном чемпионском поле для гольфа.

  • Уникальные пейзажи
  • Безукоризненно ухоженная зелень
  • Клубный дом
  • Уровень мирового класса

 
Многоквартирный жилой дом 2BR | Palm Gateway | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, Palm Gateway, Дубай.

Palm Gateway от Nakheel - это роскошный жилой комплекс, предлагающий удивительные номера с удобствами.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1383 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • полезность
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Спортивный корт
  • Бассейн
  • Общественный зал
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Зеленое окружение
  • Зона отдыха
  • Район барбекю
  • Пляжная зона
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Спорт на открытом воздухе

Расположение рядом;

  • Дубай Марина ( 10 минут )
  • Торговый центр Эмиратов ( 10 минут )
  • Дубай Интернет Сити ( 10 минут )
  • Jumeirah Village Circle ( 15 минут )
  • Центр города Дубай ( 20 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 25 минут )
  • Международный аэропорт Аль-Мактум ( 40 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Seascape | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Broker рада представить удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную в Мина Рашид, известную как Seascape от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1393 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Отели
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Столовая и розничная торговля
  • Плавающий ресторан
  • Набережная площади
  • Променад на набережной

Расположение рядом;

  • Шейх Зайед Роуд – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Бурдж Халифа – 20 минут
  • Центр города Дубай – 20 минут
  • Дубай Молл – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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