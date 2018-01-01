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Просторные апартаменты и резиденции с частными бассейнами, с видом на гавань, яхт-клуб, острова и поле для гольфа, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€494,102
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7
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О комплексе

MADA’IN Tower – это современная башня в туристическом центре Дубая. На верхнем этаже можно купить роскошный многоуровневый скай-дворец. Все лоты продаются с дизайнерским ремонтом, встроенной кухонной техникой и сантехникой.

Эта роскошная башня имеет свои особенности расположения - между улицами Al Khayay и Al Sharta, с видами на яхт-клуб Dubai Harbour Yacht Club, Dubai Media City, остров Palm Jumeirah, дорогу Sheikh Zayed Road и поле для гольфа Emirates Hills.

В комплексе юниты различной планировки: стандартные апартаменты с 1-2 спальнями, дуплекс-апартамент с 3-4 спальнями, резиденции с 5-7 спальнями.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: открытые бассейны для взрослых и детей; спа-зона с сауной и джакузи; лаунж-терраса с зонами отдыха и детской площадкой; фитнес-клуб с тренажёрным залом и зоной для йоги; гостевой лаунж, дизайнерское лобби.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Marina — один из самых престижных и востребованных районов Дубая, знаковая и популярная туристическая локация c ограниченным предложением жилой недвижимости. Здесь возвышаются впечатляющие высотки, пронзающие небосвод, и тянутся живописные набережные с дорогими ресторанами и самым большим разнообразием баров, кофеен и лаунжей.

В 2023 году Dubai Marina занимает третье место среди районов Дубая по объёму арендного спроса на апартаменты, где заключили 16 834 договора аренды. 7 905 из них — новые договоры (46% от общего числа).

От проекта всего 5 метров до Dubai Marina. 2 минуты до станции метро, 8 минут до острова Palm Jumeirah, 10 мин до ТЦ Dubai Marina Mall. 17 минут до Бурдж-Халифы. 20-25 минут до аэропортов.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Просторные апартаменты и резиденции с частными бассейнами, с видом на гавань, яхт-клуб, острова и поле для гольфа, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€494,102
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Urban Oasis - это 38 этажное здание, в котором расположено 455 единиц жилой недвижимости, а именно студии, апартаменты с 1-4 спальнями, а также ограниченной коллекция пентхаусов с 4 спальнями, площадью от 32 до 686 квадратных метров. Комплекс расположен на набережной в стиле Майами, в районе Business Bay и станет вторым в мире жилым проектом с эксклюзивными интерьерами и экстерьерами от всемирно известного итальянского дома моды Missoni. Согласно генеральному плану, все апартаменты будут оснащены панорамными окнами с видом на Дубай и Dubai Canal, просторными спальнями с ванными комнатами, гардеробными, кухнями открытого/закрытого типа. Дизайн интерьеров оснащен элементами искусства и моды, включая такие детали, как декоративные ткани с уникальной цветовой палитрой от бренда Missoni, по аналогии с башней-близнецом в Майами. Пентхаусы, расположенные на верхних этажах, будут иметь частные лифты, ведущие прямо в апартаменты. Инфраструктура: Удобства комплекса Urban Oasis by Missoni будут включать грандиозных размеров вестибюль, оформленный в стиле Missoni с комбинацией геометрических форм, зигзагообразных узоров и лоскутного шитья, ультрасовременный тренажерный зал, зону для барбекю, инфинити-бассейн, консьерж-сервис и круглосуточную охрану, а также крытую автомобильную парковку. Расположение: Комплекс Urban Oasis находится в районе Business Bay, вблизи одной из главных автомагистралей Дубая – Sheikh Zayed Road (E11). Будучи расположенным в центральном деловом районе Дубая, с большим количеством жилых и коммерческих зданий, Urban Oasis by Missoni имеет доступ к хорошо развитой социальной инфраструктуре и достопримечательностям эмирата, включая небоскрёб Burj Khalifa, Downtown Dubai и Dubai Mall, а также Jumeirah Beach. Что касается отдыха, то общественный парк South Ridge Park и Bay Avenue Mall & Park находятся в 20 минутах ходьбы. В настоящее время в торговом центре Bay Avenue Mall открыто 84 торговых точки, включая 28 ресторанов, пункт обмена валюты, кофейни и кафе, табачный магазин, 9 салонов красоты, 3 супермаркета, 3 аптеки, сувенирные лавки. Ближайшие рестораны включают Kitchen6, Tong Thai, La Farine Cafe & Bakery, Herbz Restaurant и другие. Кроме того, в непосредственной близости находится Dubai Water Canal, который выступает одним из самых популярных мест для отдыха. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Многоквартирный жилой дом 1BR | Bluewaters Bay | meraas
Многоквартирный жилой дом 1BR | Bluewaters Bay | meraas
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от
€662,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers ix рада предложить своим клиентам роскошную 1-комнатную квартиру, расположенную на острове Блюватерс, известном как залив Блюватерс от Meraas Основные моменты; Щедрые и гостеприимные основные зоны прибытия и высадки Высотное развитие башни-близнеца на острове Блюуотерс Бесконечный бассейн с потрясающим видом на море Окруженный островом Блювотерс, The Palm & The Walk JBR Бесчисленные рестораны, магазины, развлечения и развлечения Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 982 кв. Прачечная Область магазина Балкон / Терраса тренажерный зал Район барбекю Медицинский центр Зона отдыха Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона Бассейн Доступ к пляжу Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде Водная активность Спа и Сауна Зона йоги и медитации Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Seslia Tower | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 2BR | Seslia Tower | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€248,000
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную в JVT, известную как Seslia Tower от Tiger Group Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны меблированный BUA; 1123 кв. Порошковая комната Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона тренажерный зал Бассейн Район барбекю Столовая и розничная торговля Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Баскетбол и теннисный корт Пляжный волейбол Доступ к пляжу Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Спа и Сауна Торговая и супермаркетная зона Зона йоги и медитации Расположение рядом; JBR – 10 минут Торговый центр Эмиратов – 15 минут Пальма Джумейра – 15 минут Глобальная деревня – 20 минут Дубай Молл – 20 минут Бурдж Аль Араб – 20 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 25 минут Международный аэропорт Дубая – 35 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284  
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