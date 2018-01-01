Просторные апартаменты и резиденции с частными бассейнами, с видом на гавань, яхт-клуб, острова и поле для гольфа, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

MADA’IN Tower – это современная башня в туристическом центре Дубая. На верхнем этаже можно купить роскошный многоуровневый скай-дворец. Все лоты продаются с дизайнерским ремонтом, встроенной кухонной техникой и сантехникой.

Эта роскошная башня имеет свои особенности расположения - между улицами Al Khayay и Al Sharta, с видами на яхт-клуб Dubai Harbour Yacht Club, Dubai Media City, остров Palm Jumeirah, дорогу Sheikh Zayed Road и поле для гольфа Emirates Hills.

В комплексе юниты различной планировки: стандартные апартаменты с 1-2 спальнями, дуплекс-апартамент с 3-4 спальнями, резиденции с 5-7 спальнями.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: открытые бассейны для взрослых и детей; спа-зона с сауной и джакузи; лаунж-терраса с зонами отдыха и детской площадкой; фитнес-клуб с тренажёрным залом и зоной для йоги; гостевой лаунж, дизайнерское лобби.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Marina — один из самых престижных и востребованных районов Дубая, знаковая и популярная туристическая локация c ограниченным предложением жилой недвижимости. Здесь возвышаются впечатляющие высотки, пронзающие небосвод, и тянутся живописные набережные с дорогими ресторанами и самым большим разнообразием баров, кофеен и лаунжей.

В 2023 году Dubai Marina занимает третье место среди районов Дубая по объёму арендного спроса на апартаменты, где заключили 16 834 договора аренды. 7 905 из них — новые договоры (46% от общего числа).

От проекта всего 5 метров до Dubai Marina. 2 минуты до станции метро, 8 минут до острова Palm Jumeirah, 10 мин до ТЦ Dubai Marina Mall. 17 минут до Бурдж-Халифы. 20-25 минут до аэропортов.