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DOM REAL ESTATE

ОАЭ, Dubai, Dubai Marina, Marina Plaza, office 2902
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DOM REAL ESTATE
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Веб-сайт
Веб-сайт
dubai-apartments.top
Новостройки
Смотреть все 19 новостроек
Park Field Dubai Hills
Жилой квартал Park Field Dubai Hills
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Агентство недвижимости: DOM REAL ESTATE

Просторная квартира с 1 спальней  792кв.фут, в самом центре Dubai Hills Estate, Южный округ. В минуте от центра. в окружении зелени, прекрасный вид на парк снаружи. Tам есть детская игровая площадка, спортивные удобства на открытом пространстве, поле для гольфа и магазины.

сдача квартиры в декабре 2025г. полностью меблирована, готова к заселению.

50% первый взнос. с очень гибким планом оплаты.

Даты платежей:

Первоначальный плтеж 50%: 145309.32 USD  владельцу

                                                   64158.36 USD застройщику

                 21/08/2024 -  10%  -  32079.18 USD застройщику

                 06/01/2025 - 10%  -  32079.18 USD застройщику

                 15/12/2025  -  30%  - 96236.99 USD застройщику


дополнительные платежи:    DLD  -  4%

                                        Комиссия  -  2%

 

Jouri Hills -Jumeirah Golf Estates
Коттедж Jouri Hills -Jumeirah Golf Estates
Дубай, ОАЭ
от € 993,799
294–532 м² 3 квартиры
Агентство недвижимости: DOM REAL ESTATE

 Компания Arada, основанная в 2017г. со штаб-квартирой в ОАЭ, является самым быстрорастущими прогрессивным застройщиком в регионе. 

Arada была создана для строительства районов и опыта, который который обогащает, вовлекает и вдохновляет людей.

Дома Arada имеют исключительный дизайн и лучшие в своем классе удобства - и все это по доступной цене.

0% комиссии без скрытых платежей.

vida residence dubai mall 2
Многоквартирный жилой дом vida residence dubai mall 2
Дубай, ОАЭ
Агентство недвижимости: DOM REAL ESTATE

Акция: Распродажа
Категория: Квартира

Район: центр Дубая
Дополнительное местоположение: Vida Residences Dubai Mall 2
Спальни: 2

 Ванные комнаты: 2 + пудра
 Парковка: 1
Этаж: Средний этаж
 С мебелью: Без мебели
  Балкон: Да
Доступность: вне плана
Застроенная площадь: 1136 кв. футов.

Damac Bay by Cavalli
Многоквартирный жилой дом Damac Bay by Cavalli
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Агентство недвижимости: DOM REAL ESTATE

Damac Bay by Cavalli – ультра-роскошный проект от известного застройщика Damac Properties. Этот многообещающий жилой комплекс, который уже сегодня становится культовым, представляет собой новое воплощение роскоши, расположенное в прибрежном сообществе премиум-класса.

🎁 Квартира в продаже от инвестора с правом передачи рассрочки застройщика!

Квартира с ремонтом и кухонной мебелью с 1 спальней,кухней, гостиной и двумя санузлами. Расположена на 8 этаже с видом на море. Площадь 67кв.м

ПЛАН ОПЛАТЫ 80/20

Первоночальный взнос: 1 386 000 аед ( 379$ )

                          4% DLD:  132 000(36165 $)

                  2% комиссия:  66 000 (18080 $)

далее беспроцентная рассрочка до получения ключей

 

Впечатляющая архитектура – особое преимущество жилого комплекса. Волнообразные башни высотой от 30 до 40 этажей, расположенные на самом берегу гавани, соединяются элегантным высотным подиумом, откуда открываются самые захватывающие и невероятные виды.

Каждая резиденция – сосредоточение комфорта, удобств и привилегий. Уникальный дизайн, разработанный в соответствии с предпочтениями современного человека, дополняет непревзойденную роскошную обстановку.

Резиденты могут пользоваться первоклассными удобствами:

  • Высотные тропические лагуны с бассейнами и пальмами.
  • Неограниченный доступ к частному пляжу.
  • Оздоровительный клуб с сауной.
  • Обустроенная семейная зона с площадкой для барбекю.
  • Круглосуточный консьерж-сервис.

Покупатели эксклюзивных резиденций в Damac Bay получают один из самых культовых адресов на территории Дубая. Потрясающая дубайская гавань, расположенная на пересечении Palm Jumeirah и Bluewaters. На территории сообщества расположена развитая дорожная сеть, пешеходные зоны и велосипедные дорожки.

В непосредственной близости от жилого комплекса круизный терминал, принимающий свыше 2,5 миллионов пассажиров ежегодно. Также застройщик представил амбициозные планы по развитию территории: здесь будут располагаться лучшие рестораны и кафе, торговые центры, объекты социальной инфраструктуры.

Являясь настоящим воплощением роскоши, Damac Bay предлагает инвесторам максимально комфортные условия для проживания и широкий выбор апартаментов для получения стабильного дохода. Станьте обладателем роскошной недвижимости в Дубае, купив апартаменты в Damac Bay by Cavalli.

 

Лагуны Дамак
Вилла Лагуны Дамак
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: DOM REAL ESTATE

Santorini

Сделка: Продажа
Категория: Таунхаус
Спальни: 4
Ванные комнаты: 5
Просмотр: просмотр сообщества
Парковка: 2
С мебелью: Без мебели
Балкон: Да
Доступность: вне плана, передача октябрь 2024 г.

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Наши агенты в ОАЭ
Elena Marchenko
Elena Marchenko
58 объектов
Агентства рядом
Al Wasayef Real Estate
221 объект
Агентство недвижимости Al Wasayef — это брокерская компания по недвижимости с центральным офисом в ОАЭ, который впервые открыл свои двери в 2015 году. Преуспевающая компания, специализирующаяся на недвижимости и связанной с ней деятельностью в пределах эмират Дубай и Шарджа. Хотя компания появилась на рынке недвижимости относительно недавно, Al Wasayef гордится тем, что ставит на первое место такие ценности, как честность, открытость и качественный сервис. Но наша компания может похвастаться не только вышеперечисленными качествами. Наша концепция заключается в том, чтобы быть теми, кто делает всё возможное, чтобы предоставить клиентам все необходимые специализированные и профессиональные услуги. Помощь в сфере недвижимости заинтересованным сторонам из Дубая и ОАЭ является нашей основной целью, и именно поэтому мы предлагаем множество удобных инструментов и экспертных советов, которые помогут принять обоснованные решения об аренде, покупке и продаже недвижимости в Дубае и ОАЭ.
The Roof
2 объекта

Компания The Roof properties начала свой путь из филиала в Аль-Айне, Абу Даби с перспективой расширения по всей территории ОАЭ с помощью своей отличительной инвестиционной стратегии. Ниже перечислены некоторые из выдающихся достижений компании The Roof Properties. - Лучший брокер для компании Sobha Developers, второго по величине застройщика в Дубае в течение последних 2 кварталов. - Один из крупнейших инвесторов компании EMAAR Developers, входящей в пятерку крупнейших застройщиков в мире. Именно они являются создателями проекта Бурдж Халифа. - Более 200+ довольных инвесторов по всему миру в течение 1 года. год. Помимо обширного опыта, The Roof Properties является частью одной из самых известных в мире компаний Golden Eagle, ОАЭ. Организация представлена в различных отраслях промышленности; - Фармацевтическая промышленность (более 40 медицинских центров) - Пищевая промышленность и производство напитков, мы гордимся тем, что работаем с такими брендами: 2 филиала ресторана "Султан", 8 филиалов кондитерских "Султан" и 4 филиала ресторана "Замок Аль Мансаф". - Также в нашем портфолио инновационное кафе с роботизированным управлением Robocoffee с 10+ филиалами по всему ОАЭ. - Оптика (8 филиалов под брендом Pure Optic) - Индустрия инвестиций в недвижимость (2 филиала под брендом The Roof Properties )

 

EBDAA GROUP FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT
5 объектов
Когда мы основали Ebdaa Development LLC, нашей целью было лидерство в сфере строительства, достигнутое благодаря приверженности качественной работе и безупречному управлению клиентской базой. Группа предприятий Ebdaa была основана в 2013 году с центральным офисом в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Ebdaa Development LLC быстро зарекомендовала себя как одну из самых привлекательных и надежных девелоперских компаний в Дубае – ОАЭ. Ebdaa Development имеет практический опыт работы в сфере жилой и коммерческой недвижимости, разработки домов класса люкс и высотных кондоминиумов. С самого первого дня работы Ebdaa Development LLC привлекала профессионалов своей отрасли, квалифицированных сотрудников, каждый из которых работает в Дубайском секторе недвижимости и строительства, стремясь удовлетворить желания клиентов. Мы понимаем, что дом — это храм. И мы заботимся о том, чтобы вложить в него свою душу.
Top Address Real Estate
87 объектов

Объединенные Арабские Эмираты за последнее время стали настоящим туристическим центром стран Ближнего Востока и ежегодно привлекают тысячи инвесторов, желающих вложить свои деньги в одну из самых быстро-развивающихся стран. Статистика показывает, что большинство частных капиталов вкладываются в недвижимость. Причины, по которым инвесторы решают приобрести недвижимость в ОАЭ могут быть самыми разными, но ясно одно – спрос на недвижимость в эмиратах непрерывно растёт, а вместе с этим растут и цены, что делает вложения в квартиры и дома рентабельным и, главное, безопасным вариантом сохранить и приумножить капитал.

Агентство Недвижимости Топ Адрес готово помочь вам в выборе подходящего объекта. Наше агентство работает как и напрямую с застройщиком, так и на вторичном рынке. Специалисты Топ Адрес уверенно ориентируются на рынке недвижимости в ОАЭ, знают реальные цены, особенности районов и отдельных объектов, инфраструктурную специфику и все то, что позволяет принимать клиентам взвешенные и экономически обоснованные решения.

С нашей помощью у вас есть реальный шанс купить недвижимость в Дубае, цены на которую вырастут в ближайшее время. Обращаясь в агентство «Топ Адрес», вы сэкономите время и деньги, выбрав вместе с нашим агентом именно тот объект, который удовлетворит вашим запросам на 100%

Почему Топ Адрес?

без комиссии беспроцентная рассрочка напрямую от застройщиков возможность совершения дистанционной сделки возможность приобретения за биткоины работаем на русском, английском, арабском, китайском, татарском и узбекском языках, предоставление личного помощника по Дубаю
Realpoint Real Estate Consultancy
4 объекта

Realpoint Real Estate Consultancy является аккредитованным агентством RICS в Дубае, которое удовлетворяет требования международных инвесторов на рынке недвижимости ОАЭ.

Обладая более чем 20-летним опытом работы в сфере международного консалтинга по недвижимости и 3-летним опытом проведения независимого аудита и отслеживания более 1000 проектов Дубая для правительства в течение последних трех лет, Realpoint накопила массу знаний об ошибках, которые можно избежать, и поняла как можно улучшить проектировку, методы строительства и эксплуатации зданий. Это дает нашему Клиенту уверенность в нашей работе и наших предложениях.

Мы советуем и предлагаем клиентам решение, которое соответствует их целям и требованиям в зависимости от того, что они ищут: покупку, лизинг, или совместные предприятия, согласно потребностям рынка. Мы работаем с различными типами недвижимости в больших масштабах: земельные участки, здания целиком, гостиничный бизнес, промышленные (складские помещения) и др.

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