Жилой комплекс Новый комплекс Hatimi Residences с бассейном и оздоровительными клубами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Hatimi Residences — уникальный жилой комплекс, расположенный на престижной окраине центрального острова в составе Дубайских островов. Комплекс выходит на мерцающие воды Персидского залива, открывая беспрепятственный вид на море и одновременно создавая спокойное, уединенное пространство рядом с бурной жизнью города. Проект фокусируется на современных решениях для экологически устойчивого образа жизни и здоровья. Просторные резиденции сочетают передовые технологии с высоким уровнем комфорта, создавая среду, где комфорт соседствует с ответственностью к природе.

Инновационная система очистки воздуха Airocide, разработанная NASA, обеспечивает жителям Hatimi Residences чистый воздух в каждой комнате. Технология использует фотокаталитическое окисление для удаления бактерий, вирусов и других органических частиц, что делает атмосферу в доме безопасной и чистой.

Дополнительно в проекте предусмотрено Greenhouse Café, где используется гидропонная система для выращивания свежих продуктов, обеспечивая жителей качественными ингредиентами для поддержания здоровья.

Удобства:

Крытые и открытые оздоровительные клубы, соответствующие вашему образу жизни

Теплица с гидропоникой

Лаундж и кафе для расслабленных вечеров

Пейзажный бассейн с бесконечными видами

Детская игровая площадка

Йога и аэробика на открытом воздухе

Аква-тренажерный зал

Успокаивающий пруд с кои

Окончание строительства - 3 квартал 2026

Рассрочка

Вариант 1. 30/70

Вариант 2. 50/50

Удобства и оснащение в доме

Полностью меблированные апартаменты (BOSCH), система "умный дом"

Расположение и объекты поблизости

Hatimi Residences входит в состав Дубайских островов — грандиозного проекта, включающего пять островов с многочисленными эксклюзивными удобствами. Жители комплекса могут наслаждаться доступом к загородным клубам, причалам для яхт, пляжам и разнообразным спортивным объектам.