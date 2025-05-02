Жилой комплекс Новый комплекс Hatimi Residences с бассейном и оздоровительными клубами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Hatimi Residences — уникальный жилой комплекс, расположенный на престижной окраине центрального острова в составе Дубайских островов. Комплекс выходит на мерцающие воды Персидского залива, открывая беспрепятственный вид на море и одновременно создавая спокойное, уединенное пространство рядом с бурной жизнью города. Проект фокусируется на современных решениях для экологически устойчивого образа жизни и здоровья. Просторные резиденции сочетают передовые технологии с высоким уровнем комфорта, создавая среду, где комфорт соседствует с ответственностью к природе.
Инновационная система очистки воздуха Airocide, разработанная NASA, обеспечивает жителям Hatimi Residences чистый воздух в каждой комнате. Технология использует фотокаталитическое окисление для удаления бактерий, вирусов и других органических частиц, что делает атмосферу в доме безопасной и чистой.
Дополнительно в проекте предусмотрено Greenhouse Café, где используется гидропонная система для выращивания свежих продуктов, обеспечивая жителей качественными ингредиентами для поддержания здоровья.
Удобства:
Окончание строительства - 3 квартал 2026
Рассрочка
Вариант 1. 30/70
Вариант 2. 50/50Удобства и оснащение в доме
Полностью меблированные апартаменты (BOSCH), система "умный дом"Расположение и объекты поблизости
Hatimi Residences входит в состав Дубайских островов — грандиозного проекта, включающего пять островов с многочисленными эксклюзивными удобствами. Жители комплекса могут наслаждаться доступом к загородным клубам, причалам для яхт, пляжам и разнообразным спортивным объектам.