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Жилой комплекс Новый комплекс Hatimi Residences с бассейном и оздоровительными клубами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,69 млн
18.05.2025
$1,71 млн
17.05.2025
$1,70 млн
16.05.2025
$1,70 млн
14.05.2025
$1,77 млн
13.05.2025
$1,75 млн
11.05.2025
$1,75 млн
10.05.2025
$1,76 млн
09.05.2025
$1,74 млн
08.05.2025
$1,73 млн
07.05.2025
$1,74 млн
14.04.2025
$1,73 млн
13.04.2025
$1,73 млн
12.04.2025
$1,74 млн
11.04.2025
$1,78 млн
10.04.2025
$1,79 млн
09.04.2025
$1,80 млн
08.04.2025
$1,79 млн
06.04.2025
$1,80 млн
05.04.2025
$1,78 млн
04.04.2025
$1,80 млн
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13
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22555
ID новостройки на Realting
In CRM: 2410992
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Hatimi Residences — уникальный жилой комплекс, расположенный на престижной окраине центрального острова в составе Дубайских островов. Комплекс выходит на мерцающие воды Персидского залива, открывая беспрепятственный вид на море и одновременно создавая спокойное, уединенное пространство рядом с бурной жизнью города. Проект фокусируется на современных решениях для экологически устойчивого образа жизни и здоровья. Просторные резиденции сочетают передовые технологии с высоким уровнем комфорта, создавая среду, где комфорт соседствует с ответственностью к природе.

Инновационная система очистки воздуха Airocide, разработанная NASA, обеспечивает жителям Hatimi Residences чистый воздух в каждой комнате. Технология использует фотокаталитическое окисление для удаления бактерий, вирусов и других органических частиц, что делает атмосферу в доме безопасной и чистой.

Дополнительно в проекте предусмотрено Greenhouse Café, где используется гидропонная система для выращивания свежих продуктов, обеспечивая жителей качественными ингредиентами для поддержания здоровья.

Удобства:

  • Крытые и открытые оздоровительные клубы, соответствующие вашему образу жизни
  • Теплица с гидропоникой
  • Лаундж и кафе для расслабленных вечеров
  • Пейзажный бассейн с бесконечными видами
  • Детская игровая площадка
  • Йога и аэробика на открытом воздухе
  • Аква-тренажерный зал
  • Успокаивающий пруд с кои

Окончание строительства - 3 квартал 2026

Рассрочка

Вариант 1. 30/70

Вариант 2. 50/50

Удобства и оснащение в доме

Полностью меблированные апартаменты (BOSCH), система "умный дом"

Расположение и объекты поблизости

Hatimi Residences входит в состав Дубайских островов — грандиозного проекта, включающего пять островов с многочисленными эксклюзивными удобствами. Жители комплекса могут наслаждаться доступом к загородным клубам, причалам для яхт, пляжам и разнообразным спортивным объектам.

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Новый комплекс Hatimi Residences с бассейном и оздоровительными клубами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,69 млн
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