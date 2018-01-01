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Жилой комплекс Современная резиденция Riviera IV с бассейном, зелеными зонами и живописным видом в районе MBR City, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 408,288
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Жилой комплекс Современная резиденция Riviera IV с бассейном, зелеными зонами и живописным видом в районе MBR City, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками.

Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Современная резиденция Riviera IV с бассейном, зелеными зонами и живописным видом в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 408,288
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

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План оплаты;

  • Авансовый платеж – 5%
  • Во время строительства – 45%
  • На передачу – 50%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 4478 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Открытая кухня
  • Приготовленная кухня
  • Домашний офис
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Открытая зона отдыха
  • школа
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • сад

Соседство поблизости;

  • Остров Синей воды – 5.0Km
  • Dubai Media City – 5,3 км
  • Jumeirah Beach Residence – 5,5 км
  • Дубай Марина 5,6 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Предлагаются элитные таунхаусы с тремя, четырьмя и пятью спальнями.

Резиденция располагает детскими и спортивными площадками, зоной барбекю, ресторанами и магазинами, парками, озером с песчаным пляжем.

Стоимость - от 408 000 долларов США (1 498 624 дирхам)

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Шоссе Al-Ain - 5 минут
  • Дубай Аутлет Молл - 31 минута
  • Аэропорт Dxb Int’ - 41 минута
  • Даунтаун Дубай - 43 минуты
  • Бурдж Халифа - 43 минуты
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Основные моменты;

  • Отличное и эксклюзивное расположение в Арджане, Дубай
  • Простые и доступные варианты плана оплаты
  • Доступ к самым современным удобствам и удобствам
  • Окруженный пышными зелеными парками и спокойной обстановкой

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 393 кв.
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Настольный теннис
  • Клуб здоровья
  • Cabana сидячие места
  • Крытый баскетбол
  • Паровая комната
  • Зал для вечеринок
  • Бильярд
  • Тропический душ
  • библиотека
  • Ландшафтный сад

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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