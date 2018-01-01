Жилой комплекс Современная резиденция Riviera IV с бассейном, зелеными зонами и живописным видом в районе MBR City, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Orla Omniyat

План оплаты;

Авансовый платеж – 5%

Во время строительства – 45%

На передачу – 50%

Удобства и удобства;

3 спальни

4 баня

без мебели

BUA; 4478 кв.

Горничная комната

Порошковая комната

Прачечная

Прогулка в шкафчике

Открытая кухня

Приготовленная кухня

Домашний офис

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

приемная

Бассейн

Район барбекю

тренажерный зал

Столовая и розничная торговля

Детская игровая площадка

Досуг и Парк

Ресторан и Кафе

Баскетбол и теннисный корт

Велоспорт, Бег и Бег

Открытая зона отдыха

школа

Фитнес-центр

Спа и Сауна

Доступ к пляжу

сад

Соседство поблизости;

Остров Синей воды – 5.0Km

Dubai Media City – 5,3 км

Jumeirah Beach Residence – 5,5 км

Дубай Марина 5,6 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284