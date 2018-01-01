Жилой комплекс Апартаменты The Cove с видом на город, парк, пристань для яхт и заповедник Ras Al Khor, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

Проект - жилой комплекс из нескольких зданий The Cove с панорамным видом на центр Дубая и заповедник дикой природы Ras Al Khor.

Этот комплекс также включает удобства для отдыха и развлечений: рестораны, кафе, зеленый центральный парк района, пристань для яхт, яхт-клуб станут популярными местами для жителей.

The Cove включает жилые объекты с разными планировками: стандартные апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы с 2-3 спальнями и таунхаусы с 2-4 спальнями.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Creek Harbour - один из самых динамично развивающихся районов Дубая. Рядом - школы, отели, магазины, рестораны, кафе, пристань для яхт, центральный парк и набережная для прогулок.

Район Downtown Dubai и Международный аэропорт Дубая — в 10–15 минутах езды.