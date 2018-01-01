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Жилой комплекс Апартаменты The Cove с видом на город, парк, пристань для яхт и заповедник Ras Al Khor, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 554,700
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Жилой комплекс Апартаменты The Cove с видом на город, парк, пристань для яхт и заповедник Ras Al Khor, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Проект - жилой комплекс из нескольких зданий The Cove с панорамным видом на центр Дубая и заповедник дикой природы Ras Al Khor.

Этот комплекс также включает удобства для отдыха и развлечений: рестораны, кафе, зеленый центральный парк района, пристань для яхт, яхт-клуб станут популярными местами для жителей.

The Cove включает жилые объекты с разными планировками: стандартные апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы с 2-3 спальнями и таунхаусы с 2-4 спальнями.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Creek Harbour - один из самых динамично развивающихся районов Дубая. Рядом - школы, отели, магазины, рестораны, кафе, пристань для яхт, центральный парк и набережная для прогулок.

Район Downtown Dubai и Международный аэропорт Дубая — в 10–15 минутах езды.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 554,700
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План оплаты:

  • 14% - при бронировании
  • 7,5% - взнос каждый месяц
Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть аквапарк, кинотеатр под открытым небом, сад бабочек, зооферма, парк для пикников, танцевальная студия, студия йоги, теннисные корты и корты для паддл-тенниса, спортивные площадки.

Преимущества

Недвижимость в этом проекте можно приобрести как для личного проживания, так и для сдачи в аренду с получением хорошего дохода.

Расположение и объекты поблизости

Из комплекса легко попасть на 4 автомагистрали, в том числе Al Qudra Road. Время в пути до основных направлений:

  • Дубай Аутлет Молл - 15 минут
  • Инвестиционный парк Дубая - 25 минут
  • Международный аэропорт Аль-Мактум - 35 минут
  • Бизнес Бей - 35 минут
  • Пальма Джумейра и Дубай Марина - 40 минут
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В комплексе также много удобств: 3 магазина, парная, сауна, джакузи, бассейны с водными каскадами и т.д.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в непосредственной близости от улицы Шейха Мухаммеда Бен Заида, недалеко от международного стадиона Дубая, проект располагает поблизости всем необходимым для повседневной жизни. Рядом есть школа, больница, магазины, поле для гольфа.
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Особенности квартир
  • Полностью оборудованная кухня с белой бытовой техникой
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах от Дубайского канала и района Даунтаун Дубай, рядом с Шейх-Зайед-Роад.

  • Дубай Молл - 3,8 км
  • Бурдж Халифа - 3,5 км
  • Аэропорт - 16 км
  • Море - 7,2 км
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