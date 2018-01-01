Жилой комплекс Апартаменты The Cove с видом на город, парк, пристань для яхт и заповедник Ras Al Khor, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 554,700
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О комплексе
Проект - жилой комплекс из нескольких зданий The Cove с панорамным видом на центр Дубая и заповедник дикой природы Ras Al Khor.Этот комплекс также включает удобства для отдыха и развлечений: рестораны, кафе, зеленый центральный парк района, пристань для яхт, яхт-клуб станут популярными местами для жителей.
The Cove включает жилые объекты с разными планировками: стандартные апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы с 2-3 спальнями и таунхаусы с 2-4 спальнями.Расположение и объекты поблизости
Dubai Creek Harbour - один из самых динамично развивающихся районов Дубая. Рядом - школы, отели, магазины, рестораны, кафе, пристань для яхт, центральный парк и набережная для прогулок.Район Downtown Dubai и Международный аэропорт Дубая — в 10–15 минутах езды.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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