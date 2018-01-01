Жилой комплекс Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 131,841
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О комплексе
Предлагаются уютные апартаменты с парковочными местами.
Резиденция располагает зонами отдыха, бассейном, фитнес-залом, парной и сауной, детской игровой комнатой, зоной барбекю, детской площадкой.
Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.Удобства и оснащение в доме
- Встроенная кухня и шкафы
- Панорамные окна
- Высокие потолки
- Встроенная кухонная бытовая техника
- Современная барная стойка
- Бурдж-Аль-Араб — 18 минут
- Дубайская Рамка — 20 минут
- Бурдж-Халифа — 20 минут
- Мечеть Джумейра — 25 минут
- Expo2020 — 25 минут
- Джумейра-Бич — 25 минут
- Аэропорт Дубай — 25 минут
- Дубай Хиллс Молл — 12 минут
- Mall of the Emirates — 16 минут
- Дубай Марина — 20 минут
- Пальма Джумейра — 20 минут
- Всемирный торговый центр Дубай — 28 минут
- Финансовый центр DIFC — 26 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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