  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 131,841
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
1 / 11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются уютные апартаменты с парковочными местами.

Резиденция располагает зонами отдыха, бассейном, фитнес-залом, парной и сауной, детской игровой комнатой, зоной барбекю, детской площадкой.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухня и шкафы
  • Панорамные окна
  • Высокие потолки
  • Встроенная кухонная бытовая техника
  • Современная барная стойка
Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж-Аль-Араб — 18 минут
  • Дубайская Рамка — 20 минут
  • Бурдж-Халифа — 20 минут
  • Мечеть Джумейра — 25 минут
  • Expo2020 — 25 минут
  • Джумейра-Бич — 25 минут
  • Аэропорт Дубай — 25 минут
  • Дубай Хиллс Молл — 12 минут
  • Mall of the Emirates — 16 минут
  • Дубай Марина — 20 минут
  • Пальма Джумейра — 20 минут
  • Всемирный торговый центр Дубай — 28 минут
  • Финансовый центр DIFC — 26 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Жилой комплекс Самая высокая резиденция Anwa в районе Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода рядом с Дубай Марина и Пальм Джумейра в проекте The Community, JVT, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Первоклассный жилой и отельный комплекс The Heart of Europe от Kleindienst Group на островах, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 3BR | Jomana | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Жилой квартал Ellington
Дубай, ОАЭ
от € 125,093
Вы просматриваете
Жилой комплекс Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 131,841
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3BR | Grove | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Grove by Emaar.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1606 кв.
  • Вид на воду
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Услуги консьержа
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • пляж
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Внутренняя площадь
  • Многоцелевой зал
  • Общественная комната
  • Развлекательная комната

Места поблизости;

  • Крик Бич – 10 минут
  • Крик Марина – 10 минут
  • Бурдж Халифа – 15 минут
  • Башня Дубай Крик – 20 минут
  • Выделенное метро – 20 минут
  • Площадь Дубая – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Жилой комплекс Golf Town с полем для гольфа, теннисными кортами и бассейном, DAMAC Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс с одним из лучших полей для гольфа и удобствами для жителей.

Первый в своем роде на Ближнем Востоке Международный гольф-клуб представляет собой захватывающее ландшафтное поле для гольфа на 18 лунок, разработанное архитектором поля Олимпийских игр 2016 года Гилом Хансом. В эксклюзивном клубе есть рестораны высокого класса, а в просторном профессиональном магазине вы найдете новейшую одежду и аксессуары для гольфа.

В комплексе есть апартаменты с просторными и светлыми интерьерами, большими окнами и террасами с видом на поле для гольфа, парк и водные объекты.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть теннисные корты, скейт-парк, парк для тематических мероприятий и развлечений, место для прогулок и отдыха с деревьями, тропами, ручьями и спокойными озерами.

Расположение и объекты поблизости

DAMAC Hills - это экологически чистый и спокойный район, предлагающий отдых от суеты и шума городской жизни, при этом всего в нескольких минутах езды от основных достопримечательностей и деловых центров Дубая.

Рядом с комплексом есть медицинский центр, продуктовый магазин, школа с новейшими международными учебными программами, супермаркет Carrefour.
Многоквартирный жилой дом Prime Residence, INTERNATIONAL CITY
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 979 кв. Футов
  • Количество спален - 2
  • Количество ванных комнат - 1 
  • 18 минут от центра города
  • 14 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный

особенности

Балкон

24 часа безопасности

Полное семейное здание

Очень хорошее расположение

Отличная среда

Супермаркеты и ресторан поблизости

 

О районе

 

Dubai International City - это тематическая коллекция резиденций, предприятий и туристических достопримечательностей. Располагаясь на площади 800 га ( 8 миллионов квадратных метров ), расположение города вдохновлено традиционными коврами Ближнего Востока.

 

Realting.com
Перейти