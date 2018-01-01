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Апартаменты с видом на город, море и озёра, в комплексе Viewz с развитой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€1,58 млн
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12
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О комплексе

В проекте 2 башни с элегантным интерьером и мебелью от Aston Martin, расположены в JLT.

Из окон открываются панорамные виды на город, гавань Dubai Marina.

В комплексе есть различные варианты апартаментов: студии, квартиры с 1-3 спальнями.

В проекте также более 40 удобств и объектов инфраструктуры для комфортного отдыха.

Удобный план оплаты: 10% предоплата и 1-10% рассрочка каждый месяц.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: терраса на крыше с зонами отдыха, зал для мероприятий и вечеринок, библиотека, бизнес-центр, услуги врача, детский сад, салон красоты, кинотеатр на открытом воздухе, настольный теннис, спортивные площадки, фотокабина, система с тропическим душем, джакузи, водная гимнастика.

Расположение и объекты поблизости

JLT - один из самых популярных районов в Дубае. В этом тихом и спокойном месте есть разные зоны для отдыха: большие озелененные участки с искусственными озерами, торговые центры, кафе и рестораны.

  • 10 минут пешком до станции метро
  • 20 минут на машине до ТЦ Dubai Mall
  • 11 минут на машине до района Palm Jumeirah
  • 20 минут на машине до Международного аэропорта Аль-Мактум
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Апартаменты с видом на город, море и озёра, в комплексе Viewz с развитой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,58 млн
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Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Al Mamsha — комплекс расположенный в Muwaileh в Шардже. Предлагаются апартаменты от 1 до 3 спален и студии, с балконом или террасой. В апартаментах установлены панорамные окна с двойным остеклением, есть гардеробные, обеденные зоны, просторные ванные комнаты с высококлассной сантехникой. С балконов открывается великолепный вид на горизонт. Жителям Al Mamsha будут доступны такие удобства, как: - система центрального кондиционирования; - лобби; - служебные лифты; - тренажерный зал; - бассейн; - детские игровые площадки; - зеленые зоны; - зона барбекю; - кафе; - круглосуточная охрана территории; - круглосуточное видеонаблюдение; - доступ к интернету; - спутниковое/кабельное телевидение; - банкомат; - услуги круглосуточного консьержа. Расположение: Ближайшая остановка общественного транспорта University City Al Falah Mosque находится в 5 минутах ходьбы. Комплекс находится в окружении учебных заведений. В 10 минутах езды расположен University of Sharjah. За столько же времени можно доехать в Sharjah Police Academy. 10 минут потребуется, чтобы попасть в College of Medicine — University of Sharjah. В 7 минутах езды от комплекса Al Mamsha Souks находится торговый центр Zero 6 Mall by Alef. За продуктами и товарами для дома резиденты могут ездить в Nesto Hypermarket, который находится в 5 минутах езды. За 5 минут из Al Mamsha Souks, можно доехать в iGrab Cafe Sharjah. За 15 минут резиденты смогут дойти до кафе Tea Time.Еще одно заведение OLD CAF SHJ находится в 10 минутах ходьбы. Для прогулок на свежем воздухе отлично подойдет Al Qasimia University Main Gate. Он находится в 5 минутах езды. International Airport Ras Al Khaimah находится в 50 минутах езды. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс SKYROS
Жилой комплекс SKYROS
Дубай, ОАЭ
от
€188,884
Сдача в: 2026
SKYROS Локация - Arjan Окончание строительства - июнь 2026 года   Великолепная 17-этажная элегантная жилая башня с роскошными студиями, апартаментами с 1 и 2 спальнями и бассейном. Исключительный архитектурный дизайн, удобства мирового класса и желанное местоположение предлагают прекрасную инвестиционную возможность для тех, кто ищет вершину роскошной жизни. Расположенный в процветающем районе, отель находится в непосредственной близости от известных учебных заведений, медицинских учреждений и оживленных коммерческих центров. Благодаря легкому доступу к основным транспортным узлам жители могут легко добраться до центра города, наслаждаясь уединением. В апартаментах есть частные бассейны, что позволяет жильцам насладиться роскошью освежающего купания в уединении собственного жилища. Полностью оборудованный фитнес-центр позволяет жителям поддерживать свое хорошее самочувствие и оставаться в отличной форме, даже не покидая помещения.    Удобства проекта: Апартаменты с личными бассейнами Роскошная терраса для отдыха у бассейна Кинотеатр под открытым небом Детская игровая площадка Бассейн и детский бассейн  Открытый и крытый тренажерный залы  Зона для барбекю Паровая баня и сауна Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Беговая дорожка и баскетбольная площадка на крыше  Лаунж на крыше   Доступность:   Dubai Miracle Garden - 5 мин Global Village - 10 мин Dubai Autodrome - 7 мин Emirates Mall - 10 мин Burj Khalifa - 10 мин Burj Al Arab - 10 мин     Доступные апартаменты с бассейнами:   Студии от 40 м2 от (747 950 AED) 205 000$  1 Bed от 81 м2  от (1 076 270 AED) 294 900 $ 2 Bed от 115 м2 от (1 794 500 AED) 491 650 $   План оплаты платежей на 5 лет :   20% + 4% DLD - первоначальный взнос + 667 $ (административ. сбор) 1 % - каждый месяц (60 месяцев ) 10% - на 6-ой месяц 5% - на 12- ой месяц 10% - на 18- ый месяц  
Многоквартирный жилой дом 4BR | Ocean House | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 4BR | Ocean House | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€7,86 млн
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present you 4 bedroom apartment, located in Palm Jumeirah, known as Ocean House by Ellington Amenities & Facilities; 4 Bedroom 5 Bath Unfurnished BUA; 5,352 Sqft Maid room Laundry area Powder room Store area Pantry Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Dining & Retail outlet Gym Swimming pool Kid’s play area Barbeque area Restaurant & Cafe Basketball & Tennis court Cycling, Running & Jogging track Sitting area School & Institute Fitness centre Spa & Sauna room Beach Access Outdoor cinema Meeting room & co-working area Club lounge Lush green area Community hall Locations Nearby; Burj Al Arab – 15 mins Dubai Marina – 25 mins Dubai International Airport – 25 mins Downtown Dubai – 30 mins Burj Khalifa – 30 mins Al Maktoum International Airport – 30 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
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