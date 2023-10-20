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Продажа новостроек в Центральный федеральный округ

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Жилой квартал Скандинавия
Жилой квартал Скандинавия
Коммунарка, Россия
от
€114,747
Площадь 20–153 м²
2 111 объектов 2111
Сдача в: 2022
Искусство счастливой жизни В основе проекта – стиль жизни стран Северной Европы, которые стабильно лидируют в «рейтингах счастья». ЖК «Скандинавия» строится на границе Бутовского лесопарка в экологически благоприятной юго-западной части Москвы — для тех, кто выбирает для себя и своей семьи комфорт мегаполиса, но жить предпочитает в окружении природы. Главная идея — баланс жилья и сервисов, транспортной доступности и комфортной удалённости от трасс, шумных зон для активных видов отдыха и уютных зелёных островков для созерцания и релаксации. 5 детских садов и 1 школа открыты планировки для семей московская прописка Бутовский лесопарк 1610 га 6 детских садов и 3 школы проектируются и строятся 100 га городских и парковых пространств
Жилой квартал Южные сады
Жилой квартал Южные сады
Коммунарка, Россия
от
€108,201
Площадь 22–188 м²
634 объекта 634
Сдача в: 2024
Лето живёт на юге На юго-западе Москвы, в окружении парков, вырастет новый район «Южные сады». От его названия веет теплом и ароматом цветущих деревьев. Расслабленную атмосферу юга здесь создадут тёплые оттенки и натуральные материалы покрытий, разнообразие плодовых и вечнозелёных деревьев, живые изгороди и эстетика средиземноморского сада. В домах с выразительной пластикой фасадов – большой выбор форматов квартир, от студий до просторных 3-х комнатных с кухней-гостиной. Отсюда легко доехать в центр города на любом виде транспорта. На первых этажах откроются магазины, кафе с летними террасами, фитнес-залы и салоны красоты. пешая доступность 3 станций метро удобный выезд на трассу СБВ благоустройство «Сады Средиземноморья» московская прописка школы и детские сады района Южное Бутово квартиры с террасой
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Коммунарка, Россия
от
€67,550
Площадь 25–110 м²
245 объектов 245
Сдача в: 2023
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: В концепции благоустройства гармонично сочетаются черты двух городов. Территорию комплекса пронизали стрелы прогулочных бульваров, уменьшенные копии петербургских проспектов. Стремимся, чтобы каждый элемент ЖК был продуман, наполнен комфортом и заботой для всех жителей, включая четырехлапых. "В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом; Можете легко расширить “базовый пакет” и подключить дополнительные опции и устройства, чтобы из любой точки мира управляй работой бытовых приборов и систем, например: включайте разогрев ужина; регулируйте яркость яркость света; регулируйте громкость музыки; настраивайте работу теплых полов. Транспортная доступность: 15 минут пешком до станции Молжаниново (Планерная), МЦД3. Всего в 7 км от МКАД по Ленинградскому шоссе, сразу после пересечения с Международным шоссе. Внутренняя инфраструктура: Для детских игр и отдыха взрослых в квартале предусмотрено множество вариантов уютных московских двориков. Детские зоны отделены от взрослых, спортивные площадки и зоны воркаута с их шумными играми вынесены за пределы дворов. В обустройстве всех зон использованы только экологичные материалы. Оборудование для игровых площадок разрабатывалось с привлечением детских психологов. Для любителей велосипедов проложены велодорожки, ведущие к живописным прудам. Если же вам нужно в магазин, аптеку, а может, просто захотелось посидеть с семьей или друзьями в кафе по соседству – все необходимое расположено на первых этажах зданий с внешней стороны комплекса.
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Жилой комплекс Датский квартал
Жилой комплекс Датский квартал
Коммунарка, Россия
от
€74,122
Площадь 28–105 м²
69 объектов 69
Сдача в: 2021
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют! Мы учли каждую мелочь, чтобы вы могли наслаждаться повседневной жизнью- Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый воздух и гарантированное место для стоянки - и это далеко не все преимущества наличия подземного паркинга. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Родители самых маленьких жильцов будут в восторге от колясочных, запирающихся на магнитный замок. Весь малогабаритный семейный транспорт — коляска, велосипеды и самокаты — прекрасно будет ждать вас здесь до следующего раза. Вымыть колеса коляски или лапы питомцу можно в специальных помещениях, расположенных рядом с колясочной. Транспортная доступность: Менее 1км от МКАД: рядом Осташковское и Алтуфьевское шоссе; 15 минут до метро «Алтуфьево», «Бибирево», «Медведково»; 7 минут пешком до ближайшей остановки общественного транспорта. Внутренняя инфраструктура: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. — 2 муниципальных детских сада и муниципальная школа — Медицинский центр — Магазины, аптеки, салоны красоты, кафе, булочные на первых этажах комплекса
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Коммунарка, Россия
от
€145,361
Площадь 25–117 м²
9 объектов 9
Сдача в: 2025
Агентство: One Moscow
Portland - прибрежный квартал из 8 домов высотой до 29 этажей с квартирами бизнес-класса, расположенный в районе Печатники, на Южнопортовой улице Архитектурный проект «PORTLAND» разработало бюро De Architekten Cie. Комплекс состоит из 2 очередей. В каждой по 4 башни, объединенных между собой торговыми галереями, образующими тихие дворы. Ступенчатые фасады облицованы бетонной плиткой, клинкерным кирпичом. В дизайнерском лобби круглосуточно работает консьерж служба. В жилом комплексе «PORTLAND» предложено множество планировочных решений европейского формата, на последних этажах расположены пентхаусы. Часть квартир сдается без стен, а часть с подчистовой отделкой. Высота потолков от 3,1 до 4 метров. Есть возможность объединения квартир. В проекте главным украшением квартиры стали живописные виды на Москву-реку.  Жилой комплекс «PORTLAND» имеет развитую инфраструктуру. Проект благоустройства внутреннего двора и набережной разработали специалисты бюро West 8. На закрытой территории обустроены детские площадки для разных возрастов, 3 воркаут-зоны, площадка для игры в баскетбол и площадка для выгула собак. В проекте предусмотрен сад на крыше стилобатной части, с которого можно спуститься прямо во двор. Вдоль воды обустроены променады для спокойных прогулок. На всей территории комплекса установлены современные системы безопасности, подключены домофоны, ведется круглосуточное видеонаблюдение. Для владельцев автомобилей оборудован охраняемый подземный паркинг. Есть кладовые для хранения сезонных вещей. Жилой комплекс «PORTLAND» расположен в северной части района Печатники на берегу Москвы-реки в акватории Южного речного порта. Здесь находится самая протяженная береговая линия реки в городе — 13 километров. Вокруг территории Южного порта находится более десятка торговых центров и супермаркетов. В пешей доступности есть все для комфортной жизни: фитнес-клубы, рестораны, кафе, бьютисалоны, компании сферы услуг и многое другое. В ближайшем окружении находятся разнообразные парки. 
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Коммунарка, Россия
от
€61,191
Площадь 24–110 м²
382 объекта 382
Сдача в: 2022
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый воздух и гарантированное место для стоянки - и это далеко не преимущества наличия подземного паркинга. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! «1-й Лермонтовский» расположился недалеко от уже сложившегося зеленого окружения – Люберецкого парка и Жулебинского лесопарка, переходящего в природно - исторический парк «Кузьминки». Если вы предпочитаете активный семейный отдых на свежем воздухе – в округе мест для него предостаточно. С востока он граничит со столичным районом Некрасовка. С северной стороны – с развитым современным микрорайоном «Красная Горка». Удачное расположение дарит жильцам возможность передвижения как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте. Транспортная доступность: В шаговой доступности ж/д станция «Люберцы-1». 5 минут на автомобиле до станций метро «Некрасовка», «Котельники», «Лермонтовский проспект». Внутренняя инфраструктура: Свободно перемещайтесь по внутренней территории в безбарьерной среде! На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного времяпрепровождения: - игровые площадки для детей разного возраста. - площадки воркаута, спортивные комплексы с зонами для детского и взрослого спорта. - зоны отдыха с пешеходными дорожками и аллеями. Также, к вашим услугам: 4 общеобразовательные школы, 7 детских садов, спортивные и танцевальные, школы, поликлиники, множество магазинов и супер-маркетов, включая Ашан и несколько крупных ТЦ в шаговой доступности.
Апарт - отель ЖК Движение
Апарт - отель ЖК Движение
Коммунарка, Россия
от
€102,990
Сдача в: 2022
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Высокую заполняемость отеля обеспечивает хорошее расположение. Дорога от аэропорта Шереметьево занимает не более 25 минут. Рядом с комплексом расположились Открытие Банк Арена, Чкалов Арена, Крокус Сити Холл и Крокус Экспо. Дорога до центра столицы занимает не более 20 минут. Транспортная доступность: В 3-5 минутах ходьбы от станций метро "Спартак" и "Тушино"; до Садового Кольца - 20 минут на автомобиле или за 15 мин на метро; до МКАД - 2,9 км; до ТТК - 9 км. Внутренняя инфраструктура: Номер в апарт-отеле - это выгодное вложение в недвижимость, позволяющие получать доход уже с первых месяцев владения. Поиск арендаторов и полное обслуживание номеров берет на себя отельный оператор. Номера оснащены мебелью, кондиционером, бытовой техников, посудой, текстилем. Отельный оператор обеспечивает сервис 24/7. Средний доход с номера составляет 65-80 тыс. руб. в месяц (при заполнении отеля на 70-80%).
Жилой комплекс ЖК Sydney Prime
Жилой комплекс ЖК Sydney Prime
Коммунарка, Россия
от
€388,858
Площадь 47–145 м²
24 объекта 24
Сдача в: 2024
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пробок: 20 минут до Москва-Сити, да еще и с вдохновляющими видами по пути. Вы почувствуете, каким свежим может быть дыхание ветра! Все, что вам нужно для комфортной жизни мы уже предусмотрели внутри нашей инфраструктуры! Точки питания на любой вкус и случай: каждое заведение со своей изюминкой и порадует вас отменным качеством кухни и сервиса! Вы с радостью обнаружите, что путь до престижных школ и вузов, развлечений и магазинов сжался до нескольких минут езды на машине. Sydney Prime занимает первую береговую линию и в 10-ти минутах на машине от Москва-Сити. Cтатусность локации Sydney Prime не исчерпывается близостью к историческому и финансовому центрам Москвы. Транспортная доступность: Сбалансированная локация – Новорижское шоссе и Кремль в 15-ти минутах на машине. В 500 м до новой станции метро «Звенигородская». Первая береговая линия Москвы-реки. Внутренняя инфраструктура: Центральный линейный парк площадью 1,5 га – это основная артерия квартала. Здесь расположены фудхолл и развлекательный семейный центр, рестораны и кафе с летними верандами, событийная площадка для мероприятий, выставок и ярмарок, плейхаб для детей от 6 лет, селфи-поинт с символом Сиднея.
Жилой комплекс ЖК Роттердам
Жилой комплекс ЖК Роттердам
Коммунарка, Россия
от
€147,662
Площадь 27–144 м²
139 объектов 139
Сдача в: 2024
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: В ЖК "Роттердам" отличное расположение, которое позволит вам выбирать свой сегодняшняшний маршрут и транспорт исходя из настроения, целей и погоды. Отсюда удобно добираться в центр как на метро – станция находится в пешей доступности, так и на автомобиле. Варшавское шоссе связывает жилой комплекс с ТТК, а через Люсиновскую и Мытную улицы – с Садовым кольцом. В качестве альтернативного маршрута можно использовать Нагатинскую набережную: дорога вдоль Москва-реки приведет к Кремлю и Павелецкому вокзалу. Для неспешной поездки предусмотрены трамвайные маршруты, а в теплое время года – веломаршруты вдоль реки. Транспортная доступность: Всего в 5 минутах пешком до метро "Нагатинская" и 8 минутах от МЦК "Верхние Котлы". Рядом Аэроэкспресс до метро "Домодево". До ТТК 2,2 км и 4,9 км до Садового кольца. Внутренняя инфраструктура: Если вы ищете идеальный баланс между отдыхом и работой и обладаете активной жизненной позицией - ЖК "Роттердам" вам понравится. В ЖК: зоны коворкинга, плейхаб и детские площадки для отдыха всей семьей. Близость к деловому центру Москвы, в окружении 5 парков, рядом спортивные и развлекательные центры Если вы любите живописные виды и долгие прогулки - ЖК "Роттердам" - отличный вариант для вас, так как он расположен прямо на Нагатинской набережной с выходом на Москву реку! В ЖК "Роттердам" соблюден баланс между высоткой и малоэтатажным зданием, которое не потеряло ощущение уюта и не создает впечатление городских джунглей Если вы любите быть на высоте и без ограничений - выбирайте верхние этажи Для тех, кто ценит комфорт и собственное время Для тех, кто ценит комфорт и личное пространство Для тех, кому важен комфорт, безопасность и личное пространство на предомовой территории
Жилой комплекс Южная Битца
Жилой комплекс Южная Битца
Коммунарка, Россия
от
€57,465
Площадь 23–109 м²
704 объекта 704
Сдача в: 2021
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Сочетание свободного перемещения по внутреннней территории без машин и ощущения абсолютной безопасности благодаря надежным ограждениям - вот что отличает ЖК ""Южная Битца. На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного времяпрепровождения. Свободно перемещайтесь по внутренней территории в безбарьерной среде! Продуманное зонирование во дворах позволяет отделить тихие зоны для родителей со спящими младенцами и тех, кто хочет почитать на свежем воздухе, от шумных игровых зон. Игровые зоны учитывают возраст детей. Площадки для детей старшего возраста вынесены за пределы дворов. Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Транспортная доступность: В 3 км от МКАД в нескольких минутах езды до трех станций метро: "Аннино", "Бульвар Дмитрия Донского", "улица Старокочаловская" и станции МЦД2 - жд Бутово. Внутренняя инфраструктура: Для жителей жилого района «Южная Битца» доступна развитая инфраструктура близлежащих московских районов Чертаново, Южное, Бирюлёво Западное, Северное Бутово и Южное Бутово. Множество образовательных учреждений, объекты здравоохранения, торговые и развлекательные центры, кинотеатры, кафе, рестораны, парки.
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Коммунарка, Россия
от
€209,104
Площадь 134–250 м²
18 объектов 18
Сдача в: 2024
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Сабурово Клаб это камерный поселок всего на 134 домовладения. Поселок Сабурово Клаб расположен в Красногорском городском округе всего в 10 км от Москвы. Строительство скоростного дублера Пятницкого шоссе (ввод 2025 г.) сделает дорогу в город ещё быстрее, поскольку сократит время в пути до Москвы в 2-3 раза. Дома построены по самым современным технологиям, а минималистская архитектура изящно вписывается в уникальный природный ландшафт. Вокруг клубного поселка уже сложилась богатая коммерческая, развлекательная и социальная инфраструктура. Транспортная доступность: Коттеджный поселок удобно расположен, так как до Пятницкого шоссе всего 3,3 км, до МКАД 14 км, до СВХ 22 к, ТТК 26 км и до Садового кольца 29 км До остановок наземного общественного транспорта 400-600 м 5-7 мин. пешком. До ст. м Пятницкое шоссе 40 мин. на автобусах и на маршрутном такси. Внутренняя инфраструктура: К концу 2023 года в 7 минутной пешей доступности от коттеджного поселка Сабурово Клаб появятся школа на 1100 мест и детский сад на 253 места. В 2024 году в 10-минутной пешей доступности от Сабурово Клаб появятся школа на 825 мест и детский сад на 310 мест. Планируемый срок ввода в эксплуатацию детского сада апрель 2024 года, школы июль 2024 года. Территория делится на 3 зоны: - Во входной зоне предусмотрены: амфитеатр, деревянная сцена с навесом и выдвижным экраном, светящиеся скамьи и качели, панда парк с гамаками, детское игровое пространство с песочницей, лужайка для игр, зоны отдыха для взрослых, площадка для собак и велосипедная дорожка. Зимой здесь устанавливается новогодняя елка. Сама же входная группа благодаря своей архитектуре превращается в горку место притяжения всех жильцов поселка. - В зоне тихого отдыха можно побыть наедине с собой и своими чувствами, изучая голоса птиц на интерактивной панели и вдыхая ароматы пряных трав. - В спортивную зону отправляются те, кто хочет почувствовать прилив энергии. Здесь размещаются площадки для воркаута, тренажеры, а также спортивная площадка с кольцом и воротами 9х18 м. - Через все зоны протянулся Бульвар Силы длиною 570 м и шириной 6 м. Вдоль него оборудованы пешеходная и велосипедная дорожки. В основном характер площадок спортивный, с тренажерами и комплексами воркаута для детей и взрослых. Но есть и места для настольных игр, а также скамейки для отдыха.
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Коммунарка, Россия
от
€108,152
Площадь 45–56 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: One Moscow
Жилые апартаменты бизнес-класса «Королева 13» для тех, кто живет и работает в районе Останкино и любит эту локацию. Десятиэтажный дом на 205 апартаментов предлагает будущим жителям уникальные форматы квартир, включая 4 пентхауса с террасами, 2 из которых двухуровневые. Объект находится в живописной эко-локации: Останкинский парк — в 5 минутах ходьбы, Останкинский пруд — в 3-х минутах, музей-усадьба Останкино и Останкинский дворец — в 10 минутах. Особенности: дополнительный шумоизоляционный слой на стенах и потолке, «плавающие» полы, поглощающие вибрацию и колебания современная система Умный дом, позволяющая автоматизировать и оптимизировать быт На втором этаже расположится клабхаус с детской комнатой, кинотеатром и переговорной собственный фитнес зал с бассейном и патио многоэтажный механизированный паркинг с мойкой для владельцев авто, гостевой паркинг эксплуатируемая кровля с террасами – микс из рабочих и лаундж зон на свежем воздухе во входных группах – зоны ресепшен контроль доступа, видеонаблюдение по периметру комплекса и в местах общего пользования, связь 24/7 с диспетчерской и управляющей компанией Рядом с домом расположены такие достопримечательности, как Останкинский дворец, Храм Живоначальной Троицы в Останкине, Дом-музей академика С.П. Королёва (музей космонавтики), ВДНХ, Останкинская телебашня, Музей телевизионного искусства. Из ближайших кафе и ресторанов можно отметить кафе «Академия», фудкорт ВДНХ, знаменитые пончики на 1-ой Останкинской улице, ресторан «Оттепель» и семейное кафе «Ферма» на ВДНХ. Хорошо провести время можно в библиотеке на ул. Аргуновской, развлечься со своей семьей и друзьями на ВДНХ (вейк-парк, коворкинг, кафе и книжный магазин в Павильоне книги, VR), а также на катке в Гончаровском парке.
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Коммунарка, Россия
от
€219,947
Площадь 36–174 м²
84 объекта 84
Сдача в: 2023
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Расположение корпусов комплекса в виде трехконечной звезды, а также разная высотность корпусов позволили сохранить отличные виды практически для всех квартир, находящихся выше уровня деревьев. Тем более видовые характеристики района вдохновляют на достижение новых горизонтов. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Транспортная доступность: До метро «Проспект мира» - 3 минуты пешком, 4 минуты до СВХ, 9 минут до ТТК, 11 минут до МКАД, 12 минут до Садового кольца Внутренняя инфраструктура: Внешняя территория комплекса условно делится на три зоны. Основная входная группа представляет собой открытую зону коммерческих помещений (кофейня, аптека, салон красоты). В закрытой зоне внутреннего двора время течет как в замедленной съемке. Скамейки, шезлонги, пуфы, садовые качели приглашают расслабленно провести часок-другой наедине с собой или в небольшой компании. В восточной части территории расположены игровые площадки для детей разных возрастов, а также спортивные площадки. Авторам проекта архитектурному бюро ICube удалось воссоздать атмосферу детских фильмов!
Жилой комплекс ЖК «Римский»
Жилой комплекс ЖК «Римский»
Коммунарка, Россия
от
€58,785
Площадь 27–121 м²
738 объектов 738
Сдача в: 2023
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Архитекторы позаботились, чтобы красота и комфорт стали частью повседневной жизни жителя Римского квартала. Входные группы индивидуальны, однако в дизайне каждой угадывается итальянская любовь к декоративности и качественным отделочным материалам. Мы заботимся о свободном пространстве в вашей квартире, поэтому наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! На нижнем уровне комплекса проходят проезды, соединяющие весь квартал и расположены парковки. Дизайн подземных парковок с белоснежными колоннами вызывает ассоциации с историческим культурным слоем романской эпохи. Поэтому даже здесь вас не будет покидать ощущение особого места. Кладовые помещения находятся в каждой секции, доступ к ним осуществляется на современном лифте МЭЛ с пониженным уровнем шума. Бурная жизнь соседей больше не сможет нарушить ваш покой, а к вам никто не постучит, если вы захотите прибавить громкость в любимом музыкальном треке или Ваши дети захотят устроить ночную пробежку! Живите только по своим правилам. Транспортная доступность: Всего 2 км от МКАД, 15 минут на транспорте до метро «Домодедовская» и «Марьино» Внутренняя инфраструктура: Жителей Римского квартала отличает неспешность. В самом деле, зачем спешить, если все необходимое в шаговой доступности? Школа и детские садики расположены внутри квартала. Это значительно экономит время по утрам и позволяет спокойно насладиться завтраком даже в будни. Разнообразные кафе станут традиционным местом семейных бранчей по выходным или вечерних посиделок с друзьями.
Жилой комплекс 1-й Шереметьевский
Жилой комплекс 1-й Шереметьевский
Коммунарка, Россия
от
€60,710
Площадь 25–85 м²
115 объектов 115
Сдача в: 2025
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: ЖК 1-й Шереметьевский расположен в самом центре Подрезково, от него всего 6 минут пешком до одноименной станции ж/д и планируемой к открытию МЦД-3. В комплексе яркие и уютные, лобби, большая колясочная, лапомойка. Благодаря гостевому санузлу на 1 этаже прогулки станут по-настоящему долгими. Два лифта — пассажирский и грузовой.Во всех корпусах «1-го Шереметьевского» там устроены кладовые, а в корпусах 3-5 есть подземный паркинг. В ЖК 1-й Шереметьевский разнообразие площадей и планировок. Большие кухни-гостиные: в них два окна или больше. Во всех квартирах площадью от 40 кв.м. и выше спроектировано 2 санузла. Большие остекленные лоджии с отделкой. Система «Умная квартира», реализованная в «1-м Шереметьевском». В каждой квартире установлены датчики протечек и запорные вентили с электроприводом, которые самостоятельно перекрывают воду в случае аварии. Мобильное приложение управляет группами электропотребителей: даже если вы забыли утюг включенным, можно обесточить его дистанционно. Транспортная доступность: - Общественный транспорт: До ближайших станций метро — Планерной и Войковской — около 40-50 минут на автобусе. 6 минут до ЖД станции «Подрезково» (МЦД-3) - Личный автотранспорт: Удобный выезд на Ленинградское шоссе позволяет быстро добираться до МКАДа и в центр Москвы, до платной трассы М11 и в аэропорт «Шереметьево». 3 минуты до Ленинградского ш. 10 минут до платной трассы М11 15 минут до МКАД 20 минут до ст. м Войковская 25 минут до ст. м Планерная Внутренняя инфраструктура: «1-й Шереметьевский» не только сокращает время, которое вы будете проводить в дороге. Но и предпринимает многое, чтобы вы меньше ездили и чаще ходили. На первых этажах корпусов разместятся фрешмаркеты и пункты выдачи маркетплейсов, салоны красоты и химчистки, кофейни и пекарни — всё, что необходимо изо дня в день, но не заслуживает отдельной поездки на машине или такси. В квартале будут построены собственные школа и детский сад. Школа рассчитана на 1100 учеников. В ней будут 25-метровый бассейн и просторный атриум, медиатека. Детский сад рассчитана на 400 малышей. Здесь стильный дизайн и комфортные группы, большой физкультурный зал и просторный зал для занятия музыкой. Дворы без машин. Безопасные детские площадки. Вдоль корпусов организованы зоны тихого отдыха: детский гомон с далеких каруселей и горок не достигнет окон жителей. В квартале спроектирован закольцованный веломаршрут с понятной навигацией и парковками для двухколесного транспорта.
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Коммунарка, Россия
от
€63,821
Площадь 32–71 м²
36 объектов 36
Сдача в: 2025
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Для создания гармоничного пространства в проекте собрана вся необходимая инфраструктура, начиная от закрытых дворов с детскими площадками и зонами отдыха, тренажерного спортивного зала с мини-саунами и детской комнаты, до благоустроенной набережной, где разместится большой игровой хаб с прогулочным маршрутом и зоной барбекю. Благоприятная роза ветров и отсутствие производств влияют на качество воздуха. Вода и природа успокаивают и заряжают энергией. Транспортная доступность: В 30 м от территории ЖК находятся остановки общественного транспорта, откуда можно добраться до ближайших железнодорожных станций Санино (5 мин.), Крёкшино (7 мин.) и Жаворонки (7 мин.), а в 10 минутах – остановки маршрутов, идущих до станций метро Саларьево и Парк Победы. Съезд на Минское шоссе расположен в 700 м от ЖК. Внутренняя инфраструктура: В рамках проекта будут построены муниципальные детский сад и общеобразовательная школа, административно-бытовой комплекс (магазины формата «у дома», точки бытовых услуг, street-retail, кафе, кофейня, аптека, а также многофункциональный торгово-развлекательный центр с ФОК и амбулаторией. Для удобства и комфорта жителей, когда все «под рукой» мы разместили в ЖК бесплатный тренажерный зал с раздевалками и мини-саунами. Сюда можно приходить самостоятельно или с личным тренером для функциональной тренировки. Для детей обустроена игровая с множеством развивающих сюжетных игр, а также различные «лазалки». Эта детская комната также подойдет для празднования дня рождения ребенка.
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Коммунарка, Россия
от
€280,288
Площадь 34–123 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2024
Агентство: One Moscow
Glorax Aura Белорусская — представительский проект премиум-класса в районе Ленинградского проспекта от федерального девелопера GloraX. Клубный формат дома обеспечивает резидентам эксклюзивное качество жизни и все преимущества единой успешной социальной среды.  Современная доминанта исторического центра столицы, идеальная синергия архитектурных традиций и прогрессивных городских мотивов, классический взгляд на роскошь и комфорт. Камерность здесь гармонично соседствует с динамичным ритмом мегаполиса.  Клубный дом Glorax Aura Белорусская находится в центральной части города, всего в 10 минутах езды от Кремля и Манежной площади. Классическая архитектура разработана международным бюро MLA+. Ностальгия по прошлому и уважение к традициям позволили нам дополнить многогранный облик Москвы выдающимся образцом архитектуры XX века.  Камерный внутренний двор со стеной с водопадом, лобби по эксклюзивному дизайн-проекту, развитая инфраструктура центрального района с ресторанами высокой кухни, элитными бутиками и модными торговыми центрами, театрами и музеями, салонами красоты и фитнес-центрами создают идеальные условия для жизни. А инновационные инженерные системы, которыми оснащен дом, обеспечивают жителям приватность и полную безопасность. Наслаждайтесь премиальным качеством жизни и преимуществами элитной и благополучной среды, покрывающей все потребности современных жителей столицы. Успешные и яркие личности живут здесь! Все для жизни, достойной Вас:  Элитный клубный дом на 183 апартамента Расположение в районе Ленинградского проспекта в 10 минутах от станции метро Белорусская Престижное северо-западное направление, деловой и культурный центр Москвы Строгая и классическая архитектура от международного бюро MLA+  Камерный внутренний двор по авторскому дизайн-проекту от английского бюро AEDAS Окна панорамного типа, эркерные окна Лобби (с камином и минибаром) и входные группу по эксклюзивному дизайнерскому проекту от английского бюро AEDAS Фитнес-зал для индивидуальных и групповых занятий только для резидентов Трехуровневый подземный паркинг на 136 м\м с пунктами подкачки шин и зарядками для электромобилей Умный дом и Умная квартира — современные инженерные системы, обеспечивающие приватность и безопасность Разнообразие планировок от эргономичных студий 31 кв.м. до просторных апартаментов 122 кв.м. Пентхаусы площадью 145-165 кв.м. Все апартаменты с отделкой White box Безопасность: закрытая территория, вход по Face ID, въезд в паркинг по гос.номеру
Жилой комплекс Белые ночи
Жилой комплекс Белые ночи
Коммунарка, Россия
от
€126,222
Площадь 25–56 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2022
«Природа Карелии» на юго-западе Москвы Компактный ЖК «Белые ночи» из восьми монолитных корпусов расположен на границе с живописным Бутовским лесопарком (1610 га). Главное общественное пространство – парковая зона в стилистике «Природа Карелии». В благоустройстве дворов и уютного сквера используются характерные для российского севера растения, натуральные материалы, качественное игровое и спортивное оборудование. В 100 метрах от домов заканчивается строительство образовательного комплекса «Формула»: школы на 550 учеников и детского сада на 150 малышей. На первых этажах домов расположены торговые, бытовые и сервисные объекты. Здесь появятся: летний кинотеатр под открытым небом, стадион, велодорожки, места для отдыха, прогулочные зоны и лыжные трассы на территории лесопарка. образовательный комплекс: школа и детский сад удобный выезд на СБВ и на МКАД магазины, салоны красоты, клиники московская прописка всё для спорта и отдыха 400 м до ст. метро «Новомосковская» (2023 г.)
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Коммунарка, Россия
от
€203,634
Площадь 28–136 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: One Moscow
Проект «FORST» расположен в живописном месте Москвы вблизи Симоновской набережной. По данным официального сайта проект состоит из пяти корпусов на 808 квартир. Некоторые квартиры оборудованы терассами Внутренний двор благоустроен и имеет все необходимое для комфортного времяпровождения: прогулочные дорожки, зоны для детских развлечений и места для отдыха взрослого населения. Авторская архитектура, стильные лобби, подземный паркинг, собственный детский сад — все это будет радовать жителей нового проекта «FORST».
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Коммунарка, Россия
от
€274,093
Площадь 41–101 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: One Moscow
Клубный город на реке Primavera расположен на одной из самых живописных береговых линий на северо-западе Москвы. Квартиры с непревзойденными видами на реку позволят любоваться солнцем и водой одновременно, а первая линия всегда останется первой.
Жилой комплекс ЖК Sydney City
Жилой комплекс ЖК Sydney City
Коммунарка, Россия
от
€185,819
Площадь 31–167 м²
362 объекта 362
Сдача в: 2023
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пробок: 20 минут до Москва-Сити, да еще и с вдохновляющими видами по пути. Входные группы домов – это индивидуальные дизайн-проекты, посвященные трем главным местам в жизни Лермонтова: Тарханам, Петербургу и Кавказу, которые объединяют сочетание эстетики и комфорта. Бурная жизнь соседей больше не сможет нарушить ваш покой, а к вам никто не постучит, если вы захотите прибавить громкость в любимом музыкальном треке или Ваши дети захотят устроить ночную пробежку! Живите только по своим правилам. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом; Можете легко расширить “базовый пакет” и подключить дополнительные опции и устройства, чтобы из любой точки мира управляй работой бытовых приборов и систем, например: включайте разогрев ужина; регулируйте яркость яркость света; регулируйте громкость музыки; настраивайте работу теплых полов; Транспортная доступность: В 50 м до новой станции метро «Звенигородская». Вторая улица от ЦАО и соседство с Москва-Сити. Все виды общественного транспорта, в том числе речные трамвайчики, в пешей доступности. Внутренняя инфраструктура: Основная артерия жизни квартала - центральный бульвар. Вы с радостью обнаружите, что путь до престижных школ и вузов, развлечений и магазинов сжался до нескольких минут езды на машине.
Жилой комплекс Испанские кварталы
Жилой комплекс Испанские кварталы
Коммунарка, Россия
от
€114,747
Площадь 20–107 м²
12 объектов 12
Сдача в: 2022
Уголок Барселоны в Москве «Испанские кварталы» – обособленный и тихий жилой комплекс с хорошей транспортной доступностью в НАО Москвы. Сейчас строится второй район проекта с жилыми домами комфорт- и бизнес-класса, магазинами, кафе, бытовыми сервисами, детскими садами и крупным образовательным комплексом. Для отдыха, прогулок и общения жителей в нём появятся пешеходный бульвар и собственная благоустроенная набережная с удобными спусками к воде, местами для спокойного и активного отдыха. Первый район, где уже построены все жилые дома и работает инфраструктура, в 2020 году стал «Лучшим реализованным проектом в области строительства домов повышенной комфортности» – по результатам открытого голосования на портале «Активный гражданин». благоустроенная набережная пруда новые школы и детские сады 5 стилей отделки и white box московская прописка дома бизнес- и комфорт-класса удобные планировки и форматы квартир
Жилой квартал ЖК "Новый Смоленск"
Жилой квартал ЖК "Новый Смоленск"
Коммунарка, Россия
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Агентство: Креативное бюро
«Новый Смоленск» - это крупномасштабный проект, способный поразить своим размахом и продуманностью. К освоению запланирована территория южной части г. Смоленска, площадью более 200 гектаров. Общая площадь построенного жилья составит несколько миллионов квадратных метров. Согласно проекту, в «Новом Смоленске» планируется возвести несколько сотен различных зданий и сооружений для комфортного проживания более 50 тысяч человек. Уже сейчас сданы и заселены 6 многоэтажных домов почти на 3000 квартир. На ограниченной территории будет концентрироваться мегаполис, в котором человек получит доступ к полному спектру услуг, которые предлагает большой город. «Новый Смоленск» на Киевском шоссе порадует Вас очень доступными ценами. По показателю «цена плюс качество» жилой комплекс один из лучших в Смоленске. Самая маленькая студия 24 кв.м. не имеет конкурентов в городе по цене и доступна даже студенту. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры разные по площади и удовлетворят любого покупателя. . Это экологически чистый район без промышленных предприятий. Рядом окружная автодорога, которая позволяет без пробок быстро оказаться на въезде в любой район Смоленска. Киевское шоссе переходит в проспект Гагарина, которая является одной из центральных улиц города. За 10-15 минут можно оказаться в самом центре города. Площадь однокомнатных квартир от 24 до 42 кв.м. Стоимость от 15 644 до 24 383 евро. Площадь двухкомнатных квартир от 44 до 69 кв.м. Стоимость от 24 970 до 40 350 евро. Площадь трехкомнатных квартир от 62 до 86 кв.м. Стоимость от 35 056 до 47 257 евро. Срок сдачи секций: 9 секция - 3 кв 2022 г, 8 секция - 1 кв 2023г., 7 секция - 3 кв 2023г., 6 секция - 1 кв 2024 года.
Жилой комплекс ЖК Sky Garden
Жилой комплекс ЖК Sky Garden
Коммунарка, Россия
от
€125,477
Площадь 27–110 м²
115 объектов 115
Сдача в: 2025
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Sky Garden расположен в районе Покровское-Стрешнево. На территории этого района шумит листвой одноименный парк. Зеленый живописный район, реки и каналы поблизости, чистый свежий воздух из подмосковных листов - идеальное место, чтобы ощутить себя частью природы. При этом развитая образовательная, социальная и транспортная инфраструктура оставят вам все преимущества жизни в мегаполисе. Sky Garden - идеальный баланс между природной и городской средой. Транспортная доступность: Всего в 12 минутах пешком до м. Тушинская и 15 минутах до станции "Тушинская" МЦД. На автомобиле: 2 км до Волоколамского шоссе, 2,5 км до МКАД и 15 км до Садового кольца Внутренняя инфраструктура: К вашим услугам современные игровые площадки: тут ваши дети с удовольствием смогут лазить по бревнам, штурмовать горки и стараться не промокнуть, бегая под струями фонтана. В Sky Garden полно возможностей как для совсем маленьких, так и для взрослых. Предусмотрены активности: мастер классы по йоге на английском газоне, воркаут- площадка, велопарковки. Также в вашем распоряжении на территории комплекса будут: поликлиника, аптека, супермаркет, зона для отдыха, сухой фонтан и площадка для подростков. Пространство для работы, оборудованное кофепоинтом и удобными переговорными. Также к вашим услугам кафе и рестораны в коммерческом кластере. Игровая комната, расположенная в центральном лобби, оборудована двухэтажным комплексом, мягкими татами, книжками и играми, способными увлечь ребятню В каждом подъезде на минус первом этаже оборудованы комнаты для хранения взрослых и детских велосипедов, колясок и самокатов Вкуснейшая горячая выпечка, ресторан с любимыми блюдами, надежная мастерская по ремонту обуви, художественная или спортивная секция для ребенка, фитнес или йога для вас, а также всё, что вам нужно для повседневной жизни - есть в нескольких минутах от вашего подъезда Внутри проекта расположена парковая территория площадью 3,5 га с игровыми и спортивными площадками, зонами для отдыха, центральной площадью, сухим фонтаном и декоративным прудом. Прилегающая набережная благоустроена для неспешных прогулок и отдыха у воды Мы создали все условия, чтобы вы могли себя поддерживать в отличной физической форме: площадка для воркаута на свежем воздухе, зона для занятий йогой, спортивные студии, отдельная инфраструктура для любителей велоспорта и живописные маршрутры для любителей бега
Жилой комплекс ЖК «Рихард»
Жилой комплекс ЖК «Рихард»
Коммунарка, Россия
от
€226,114
Площадь 43–73 м²
11 объектов 11
Сдача в: 2022
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Яркий образ подчеркивают переменная этажность комплекса, разнообразная фактура и цветовая гамма фасадов, выполненная в сочетании белого, кирпичного и золотого цветов. При этом, комплекс идеально вписывается в окружение сталинской застройки и гармонирует с цветовой гаммой Москвы. Мы учли каждую мелочь, чтобы вы могли наслаждаться повседневной жизнью. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Транспортная доступность: До трех станций метро: «Полежаевская», МЦК «Хорошёво» и«Зорге» всего 10 минут пешком. Дорога до Ленинградского проспекта на машине занимает 3 минуты, до Садового кольца. Внутренняя инфраструктура: Внутренняя территория ЖК «Рихард» огорожена и полностью изолирована от внешнего окружения. Для малышей здесь устроены игровые площадки с перепадом рельефа. Взрослых романтиков ждут скамейки в тихом ландшафтном парке, уютные лежаки в сенсорном саду и подвесные кресла в колонной галерее. Тем, кому нужно поработать, на свежем воздухе в уютном месте, укрытом от непогоды, оборудована площадка оворкинга с розетками. Для шумных игр и встреч с друзьями мы создали отдельное пространство, которое не потревожит безмятежный внутренний мир жилого комплекса. С внешней стороны дома расположился сквер со спортивными и игровыми площадками для детей разного возраста, где каждый ребенок найдет себе развлечение.
Жилой комплекс 1-й Южный
Жилой комплекс 1-й Южный
Коммунарка, Россия
от
€54,490
Площадь 25–84 м²
558 объектов 558
Сдача в: 2025
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Одно из преимуществ проектов 1- ДСК – большие застекленные лоджии. Другое преимущество – честный евро-формат. Во всем проекте предусмотрена система «Умный дом». В состав устанавливаемого пакета устройств входит: WiFi реле для управления группами потребителей, беспроводной кран перекрытия с эл. приводом, беспроводной сенсор протечки, Яндекс Станция Мини. Его расположение можно назвать удачным за счет транспортной доступности и близости к природным объектам. По соседству лес, а в каждом дворе плодовые деревья. Весной квартал окутывает бело-розовое облако: это цветут яблони, груши, сливы. К августу в воздух наполняется ароматом созревших плодов. Зимой среди покрытых инеем деревьев протянулась лыжня. Транспортная доступность: - Общественный транспорт: Действующая ж/д станция Булатниково (в перспективе будущая МДЦ D5) в пешей доступности, всего 10-12 минут. - Личный автотранспорт: Удобный выезд на трассу М4-Дон в сторону Москвы и области – 850 м, до МКАД - 1 км Внутренняя инфраструктура: Красивые продуманные подъезды - еще одно преимущество проекта 1-й Южный. Вход в сквозные подъезды есть и с улицы, и со двора. Благодаря сплошному остеклению в них всегда светло и уютно. Подъезды расположены на уровне земли, поэтому и молодым родителям с коляской, и жильцам с ограниченными возможностями вход и выход неудобств не доставят. В помещении предусмотрено место под стойку ресепшен с выводом инженерных сетей. Если жильцы решат на общем собрании, что необходим охранник или консьерж, организовать для них рабочее место можно быстро и с минимальными затратами. В подъездах предусмотрены уборные для детей и взрослых. Колясочные в каждом подъезде позволяют поддерживать порядок и чистоту на этажах. На случай прогулки с четвероногим питомцем в непогоду в подъездах устроены лапомойки. Во дворах и на общественных территориях 1-ого Южного столько всего интересного для юных обитателей. Собственные 3 детских сада и 2 больших школы буквально «под окнами» Изюминка проекта - пешеходный бульвар-дендрарий, он идеален для семейных прогулок. По сторонам прогулочной зоны разместились точки для самых разнообразных активностей. Центральная площадь на бульваре предназначена для проведения всесезонных мероприятий, объединяющих жильцов.
Жилой комплекс Скандинавский
Жилой комплекс Скандинавский
Коммунарка, Россия
от
€74,308
Площадь 29–92 м²
39 объектов 39
Сдача в: 2023
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Вдали от городской суеты, но не отдалясь от столицы - вот концепция ЖК Скандинавский! Всего в 300 м от жилого комплекса – огромный мытищинский лесной массив, который подарит чистый и свежий воздух. В 10 км – Пироговское водохранилище с пляжами, развлекательными центрами и яхт-клубами. Транспортная доступность: 8 мин. до м. Медведково, 18 мин. до м. Алтуфьева, 20 мин. до м. Бибирево и всего 300 метров до Мытищинского леса. Будьте ближе к природе, не отдаляясь от города Внутренняя инфраструктура: В «Скандинавском» есть все, что вам нужно для комфортной жизни! В шаговой доступности – магазины, сервисы бытовых услуг, аптеки и салоны красоты. Рядом большой ТЦ «Бородино», в котором вы сможете закупиться продуктами, устроить модный шопинг или поужинать в любом из ресторанов. В 10-минутной транспортной доступности – «Ашан», «Леруа Мерлен», Selgros Cash & Carry, ТРЦ «Весна» и ТРЦ «Июнь», фитнес-клуб World Gym. За 20–30 минут вы сможете добраться до спортивнооздоровительного комплекса «Солярис», где вас ждут: картинг, прокат квадроциклов, лазертег, пейнтбол, страйкбол и бильярд и не только. На территории комплекса будет построены муниципальные детский сад на 240 мест и школа на 500 мест. Территория ЖК огорожена по периметру, образуя закрытый двор «без машин» — это безопасно, тихо и комфортно. Беспрепятственно гуляйте по внутридомовой территории и не беспокойтесь за детей - ведь детские площадки не соседствуеют с проезжей частью! Двор должен быть любимым местом для вас, а не для машин! Во всех подъездах и на территории всего комплекса организовано круглосуточное видеонаблюдение. Вы дома, а значит – в полной безопасности. На территории комплекса - современный тренировочный комплекс. В квартале «Скандинавский» условия для жизни братьев наших меньших также максимально удобны. В каждом подъезде организованы специальные «лапомойки», где вы сможете ополоснуть лапы вашим лохматым любимцам после прогулк. В каждом подъезде комплекса есть специальные помещения, в которых можно оставить коляски и велосипеды. Вам больше не придется волноваться за их сохранность благодаря круглосуточному наблюдению. Безопасные, богато оснащенные детские площадки: горки, качели, лестницы. Детские площадки зонированы по возрастам. Главным критерием при создании инфраструктуры для самых маленьких жителей комплекса является безопасность, которая при этом не ограничивает активность детей.
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Коммунарка, Россия
от
€68,702
Площадь 35–99 м²
115 объектов 115
Сдача в: 2022
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Уникальный жилой комплекс, расположенный в 20 минутах от Москвы по Киевскому шоссе и окруженный первозданным лесом. В «Парк Апрель» легко наслаждаться жизнью на природе, не отказываясь от привычного уровня комфорта. Это возможно, благодаря уникальному сочетанию преимуществ комплекса. ЖК, окруженный с трех сторон лесом - подарит вам возможность дышать полной грудью и наслаждаться прекрасными видами, а развитая инфраструктура, транспортная доступность и высокий уровень безопасности принесут спокойствие и безмятежность. Транспортная доступность: МКАД в 20 минутах по Киевскому шоссе по современной скоростной трассе. Автобусная остановка в 200-х метрах от дома. 9 маршрутов наземного транспорта, автобусы до станций метро Юго-Западная, Саларьево, Румянцево, Тропарево. 25 минут на МЦД D4 до Киевского вокзала Внутренняя инфраструктура: Развитая инфраструктура жилого комплекса, включает муниципальную школу, детский сад, торговый центр и другие объекты. Расположение домов тщательно продумано, так что из окон открываются красивые виды на тихие дворики и окружающий лес, а всего за 10 минут на личном или общественном транспорте вы доедете до любой из двадцати школ, поликлиники или современного дворца спорта. Разумеется, в Апрелевке найдутся также торговые комплексы, фитнес-центры и многое другое. Для кровли используется черепица, имеющая отличные тепло- и шумоизоляционные характеристики. Благодаря стенам из керамических на протяжении всего года в доме будет здоровый микроклимат, а облицовка бельгийский кирпичом придает особое очарование фасадам. Вы сможете создать уникальный формат жилья, который подойдет именно вам. Просторная кухня - гостиная, отдельный кабинет для работы, мастер-спальня с гардеробной и ванной - квартира со свободной планировкой позволяет воплотить в жизнь все ваши идеи С трех сторон Парк Апрель окружен лесом и малоэтажной частной застройкой, поблизости отсутствуют вредные производства. В пешей доступности находятся две реки и лесной массив, откуда удачная роза ветров приносит свежий воздух Жителям "Парк Апрель" доступна развитая инфраструктура Апрелевки: два десятка образовательных учреждений, спортивная школа, современный дворец спорта, поликлиники, фитнес-центры, магазины и торговые комплексы. Все объекты расположены не более, чем в 10 минутах езды на машине.
Жилой квартал ЖК "Загорье"
Жилой квартал ЖК "Загорье"
Коммунарка, Россия
Цена по запросу
Сдача в: 2022
Агентство: Креативное бюро
Жилой комплекс «Загорье» на Ипподромном проезде изменит ваше представление о комфорте и экологичности. Расположенный в тихом зеленом районе он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, близость к центру города. ЖК представляет собой 10-этажные кирпичные жилые дома с индивидуальным отоплением и комфортабельным паркингом. Планировки квартир основаны на самых современных требованиях и тенденциях. Жилой комплекс расположен в перспективном, привлекательном для проживания районе. Благоустройство территории по авторскому проекту, очень функциональное и удобное. По показателю «цена плюс качество» жилой комплекс один из лучших в Смоленске. Однокомнатные квартиры более 50 метров, очень удобные для проживания. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры разные по площади и удовлетворят любого покупателя. В строительстве используются материалы подрядчиков и производителей доказавших свое качество на протяжении многих лет. Доступные цены на квартиры достигаются за счет большого объема строительства, оптимальных технологий и высококвалифицированных кадров.
Жилой комплекс ЖК Архитектор
Жилой комплекс ЖК Архитектор
Коммунарка, Россия
от
€146,841
Площадь 30–252 м²
202 объекта 202
Сдача в: 2023
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Вы всегда сможете увидеть, кто звонит в домофон. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с“Умной квартирой” голосом; Можете легко расширить “базовый пакет” и подключить дополнительные опции и устройства, чтобы из любой точки мира управляй работой бытовых приборов и систем. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют! Под башнями расположился трехуровневый паркинг на 670 машино-мест с прямым доступом из квартир любого подъезда. По периметру паркинга предусмотрена гостевая парковка на 30 мест. Транспортная доступность: До метро «Калужская» - 12 минут пешком, 14 минут (7 км) до ТТК, 9 минут (6 км) до МКАД, 18 минут (11 км) до Садового кольца. В шаговой доступности до Воронцовского парка Внутренняя инфраструктура: В ЖК продуманная, богатая инфраструктура из трех зон. В основной входной группе сконцентрированы все блага современного мегаполиса: супермаркет, ресторан, фитнес-клуб, аптеки, салоны красоты и кофейня. Под шумные детские игры отведен нижний уровень, мы предусмотрели игры как для самых маленьких, так и для деток постарше. Для досуга взрослых есть места для спорта, занятий йогой, шезлонги и деревянные террасы для отдыха.
Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Коммунарка, Россия
от
€275,096
Площадь 27–141 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: One Moscow
Republic — новый квартал премиум-класса на Пресненском валу. Квартал расположен на территории бывших вагоноремонтных мастерских Московско-Александровской железной дороги недалеко от метро «Белорусская». В жилом квартале Republic возведут 10 жилых башен высотой от 24 до 45 этажей и один офисный центр. Над созданием архитектурной концепции трудилась международная команда профессионалов – 6 выдающихся российских и зарубежных бюро: британские Steve Brown Architecture, SimpsonHaugh and Partners и John McAslan+Partners, российские Meganom и Wall, швейцарский архитектор Max Dudler. Собранные вместе башни образуют своеобразный «Архитектурный парк». Впервые в истории этот квартал, многие годы закрытый для горожан, обретет новое современное звучание через возрождение зданий паровозных мастерских из характерного красного кирпича, построенные с 1870-го по 1900 годы. Четыре объекта культурного наследия общей площадью почти 7 тыс. кв. м ждет реконструкция и масштабная архитектурная интеграция в будущее Пресни. В этих зданиях разместятся гастрономический центр, шоппинг-аллея, премиальные термы с бассейном, СПА, камерный кинотеатр, арт пространства и детский сад. Территория будет разделена на общественные пространства, открытые для всех горожан, и приватные, для отдыха жителей. Для последних предусмотрен внутренний ландшафтный парк со спортивными площадками, велобеговыми маршрутами, тренажерами work out, а также дорожками для пеших прогулок и уютными местами для уединенного отдыха. Всем жителям будет доступна дополнительная опция — augmented apartment (или расширенная квартира) — это доступное для всех жильцов многофункциональное пространство с оборудованной кухней, зоной релакса с мягкой мебелью и спортивной зоной. Первая очередь будет представлена башнями Reds от Steve Brown Architecture, лондонского архитектора. Площадь квартир первой очереди - от 26 до 139 кв. м разного формата – от компактных студий до видовых пентхаусов. - Просторное и функциональное лобби высотой до 9 метров - Терраса для жителей дома на крыше лобби - Собственный двухэтажный фитнес-зал и event room - Двухэтажные апартаменты в концепции work&live на первых этажах - Двухэтажный подземный паркинг, келлеры и места для электрокаров - Просторные кладовые на 3-8 жилых этажах и в подземном паркинге - Квартиры представлены в отделке white box и без отделки - Разнообразные форматы квартир: мастер-спальни в квартирах, начиная с однокомнатных, балконы с распашными дверями, приватные террасы и увеличенные угловые окна в кухнях-гостиных, дровяные камины и окна в ванных в пентхаусах высотой до 5 метров. - Виды из окон на Московский ипподром, Москва-Сити и центр Москвы Ввод в эксплуатацию и выдача ключей первой очереди Republic запланированы уже в 2025 году.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Шоколад"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Шоколад"
Коммунарка, Россия
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Агентство: Креативное бюро
Жилой комплекс «Шоколад» изменит Ваше представление о комфорте и безопасности. Расположенный в тихом зеленом районе в центре Смоленска он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, наличие в шаговой доступности магазинов и других объектов городской инфраструктуры. ЖК «Шоколад» представляет 11-этажный монолитно-кирпичный дом с индивидуальным отоплением и комфортабельным подземным паркингом. Планировки квартир ориентированы на взыскательного покупателя, заинтересованного в приобретении элитного жилья. Жилой комплекс расположен в центре Смоленска в перспективном, привлекательном для проживания районе и ведения бизнесе месте. Жилой комплекс «Шоколад» возводится с использованием самых современных технологий и экоматериалов. Архитектура здания выполнена в стилистическом направлении «ар деко». Монолит. Кладка из декоративного кирпича (образцы) «рваный камень» темного коричневого цвета, рустованного профилями из стеклофибробетона, декоративный пояс – 8 этаж. Мозаика из керамической плитки. Верхний пояс – штукатурка и стеклофибробетон. Декоративные элементы – ограждения балконов, ворота, козырьки – металл, сварка, приборы вечерней подсветки фасадов. Конструкция стен обладает высокой шумо и теплоизоляцией, что позволяет уменьшить теплопотери и снизить расходы на отопление. Квартиры на верхних этажах запроектированы частично двухуровневыми.
Жилой комплекс 1-й Донской
Жилой комплекс 1-й Донской
Коммунарка, Россия
от
€52,970
Площадь 25–110 м²
206 объектов 206
Сдача в: 2025
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Комплекс 1-й Донской расположен в 7 км от МКАД по трассе М-4 Дон. В нем сочетаются все плюсы комфортной городской среды и природного окружения. В проекте достаточно большой процент квартир, выходящих на 2-3 стороны света. Секции-маяки формируют у зданий визуальную L-форму, что придает застройке структуру и ритмику объемов. На ощущение динамики работает и разная этажность зданий. Теплая цветовая палитра фасадов отражает природу Дона. Вечерами дома преображаются благодаря архитектурной подсветке, выгодно выделяясь на городском фоне. Природа оказывает положительное влияние на человека на всех уровнях восприятия: через зрение, запахи, звуки, тактильные ощущения. Неподалеку от ЖК Первый Донской: Ермолинский парк, Видновский лесопарк, Жуковский парк. Транспортная доступность: Комплекс удобно расположен в 7 км от МКАД по трассе М-4 Дон (через Видное). Расстояние до Каширского шоссе составляет 12 км. Добраться до метро и центра Москвы позволяет развитая сеть маршрутов общественного наземного транспорта. Действующая ж/д станция Калинина Павелецкого направления в 15-17 минутах ходьбы (МЦД-5 в 2025-2026 гг). Внутренняя инфраструктура: Проект 1-й Донской соседствует с бурно развивающимся районом, основная инфраструктура которого уже сложилась. В строительстве современных жилых комплексов в округе есть свои плюсы: здесь формируется продуманная и комфортная городская среда. Что касается внутренней инфраструктуры, на территории квартала будут расположены собственные муниципальные 2 детских садика и школа, которые помогут совместить приятное с полезным. Территория комплекса пронизана целой сетью живописных пешеходных маршрутов, позволяющих попасть в любой уголок района. Основные пути, как водится, «торговые». Они проходят вдоль магазинов, кафе и других представителей коммерции и отделяются от проезжей части зеленой «фито» - стеной. Среди крупных социальных объектов предусмотрены своя поликлиника и торговый центр с примыкающей площадью для общественных мероприятий. Уют начинается с продуманного подъезда. Сквозные подъезды наполнены светом благодаря сплошному остеклению. Вход в них есть и с улицы, и со двора.
Клубный дом ЖК The LAKE
Клубный дом ЖК The LAKE
Коммунарка, Россия
от
€206,914
Площадь 41–122 м²
30 объектов 30
Сдача в: 2025
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Клубный дом The LAKE, расположенный в Капустинском парке у пруда, заинтересует ценителей тишины и уединения, но с возможность оставаться в центре событий. От неспящих магистралей мегаполиса The LAKE ограждают соседние кварталы, пышные кроны деревьев и серебристая водная гладь. Расположение у воды позволяет быстрее восполнять внутреннюю энергию. Высочайший уровень архитектуры, интерьеров и инженерии отвечает самым взыскательным представлениям о том, каким должен быть Дом. Все это делает ЖК The LAKE настоящим местом силы. Транспортная доступность: Всего в 4 минутах от м.Свиблово. В 12 минут от м. Ботанический сад. До ТТК 9,2 км и 10,1 км до Садового кольца Внутренняя инфраструктура: Мир стиля и элегантности начинается с гранд-лобби. Вы словно попадаете в другой мир-так и хочется остановиться, чтобы детально рассмотреть это великолепное пространство. Высокие пятиметровые потолки устремились вверх, добавляя торжественности помещению. Через витражные окна льются солнечные лучи. При основном входе разместился мейлрум. В этом отдельном помещении с почтовыми ящиками комфортно забирать и оставлять корреспонденцию. Передать и принять посылку помогают доброжелательные консьержи. Здесь же находится клубная зона только для резидентов. К ней относятся коворкинг и детская игровая комната. У второй секции расположены функциональные помещения: колясочная, комната «чистых лапок», санузел. Все входы расположены на уровне земли – таков принцип безбарьерной среды. Система «Умное здание» действует на всей территории дома и «общается» с резидентом при помощи приложения на смартфоне. Считыватели реагируют не только на электронную карту-ключ, но и на метку в смартфоне жильца. За то, чтобы придомовая территория радовала глаз в любое время года отвечают садовники, за зеркальные полы и чистоту в помещениях – клинеры.Безопасность в объектах подобного класса должна быть на высоте. В The LAKE она неусыпно контролируется множеством камер видеонаблюдения. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или предотвращения неприятных инцидентов сотрудник безопасности вызовет группу быстрого реагирования.Аварийная служба также работает круглосуточно и реагирует моментально. Обратная связь гарантированно поступает в течение 10 минут, поэтому долго мириться с проблемой в инженерных системах не придется.
Жилой комплекс ЖК Движение. Говорово
Жилой комплекс ЖК Движение. Говорово
Коммунарка, Россия
от
€57,961
Площадь 21–31 м²
54 объекта 54
Сдача в: 2025
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: На первых этажах комплекса Движение.Говорово расположится собственная коммерческая инфраструктура. Так что жильцы комплекса всегда смогут насладиться кофе из любимой кофейни, зайти за молоком в минимаркет по пути домой и добежать до аптеки. Во дворах без машин будет создана идеальная атмосфера для отдыха и общения с соседями. Каждый подъездный холл будет обеспечен помещением для хранения велосипедов и колясок, а владельцы собак, всегда смогут помыть лапы своему питомцу в специально отведенном помещении. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом. Транспортная доступность: 25 минут пешком до метро "Говорово", в 5 минутах пешком автобусная остановка, где всего за 9 минут автобус довезет Вас до м. Тропарево или Теплый стан. Внутренняя инфраструктура: Комплекс Движение.Говорово расположился на границе Новой Москвы и престижного Юго-Запада столицы, а значит у данной локации много преимуществ для будущих жильцов. Здесь и близость именитых ВУЗов Юго-запада, и сложившийся торговый кластер, и все преимущества Новой Москвы с новыми школами, спортивными центрами, технопарками и бизнес-центрами. Так дорога до РУДН, МИРЭА или МГИМО займет не более 20 минут на машине. Рядом с комплексом уже построена новая Гимназия, а также в пешей доступности есть рейтинговые школы. Дорога до Меги Теплый стан или до ФудСити составит около 15 мин. А до горнолыжного склона Ново-Переделкино добираться не более 20 минут.
Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
Коммунарка, Россия
от
€113,108
Площадь 19–165 м²
3 467 объектов 3467
Сдача в: 2022
Живи! Работай! Отдыхай! Жилой район «Прокшино» строится на берегу большого пруда, в 500 метрах от действующей станции метро. Береговая линия пройдёт вдоль домов почти на протяжении километра. Рядом появятся крупный бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолыжным склоном. В основе проекта – ваши мечты. Гулять вечерами по набережной. Утром, не спеша, идти по красивому мосту на работу. Любоваться водной гладью и отражением звёзд с собственного балкона. Приглашать друзей на пикник или кататься всей семьёй на лыжах. Жить в эпицентре событий и… в стороне от суеты. Мы создаём пространство, где каждый сможет сказать: «Здесь всё про меня!» 500 м до метро «Прокшино» школы и детские сады редкие форматы и функциональные планировки благоустроенная набережная московская прописка горнолыжный курорт
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