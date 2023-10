Коммунарка, Россия

от €206,914

41–122 м² 30

Сдача в: 2025

Расположение комплекса: Клубный дом The LAKE, расположенный в Капустинском парке у пруда, заинтересует ценителей тишины и уединения, но с возможность оставаться в центре событий. От неспящих магистралей мегаполиса The LAKE ограждают соседние кварталы, пышные кроны деревьев и серебристая водная гладь. Расположение у воды позволяет быстрее восполнять внутреннюю энергию. Высочайший уровень архитектуры, интерьеров и инженерии отвечает самым взыскательным представлениям о том, каким должен быть Дом. Все это делает ЖК The LAKE настоящим местом силы. Транспортная доступность: Всего в 4 минутах от м.Свиблово. В 12 минут от м. Ботанический сад. До ТТК 9,2 км и 10,1 км до Садового кольца Внутренняя инфраструктура: Мир стиля и элегантности начинается с гранд-лобби. Вы словно попадаете в другой мир-так и хочется остановиться, чтобы детально рассмотреть это великолепное пространство. Высокие пятиметровые потолки устремились вверх, добавляя торжественности помещению. Через витражные окна льются солнечные лучи. При основном входе разместился мейлрум. В этом отдельном помещении с почтовыми ящиками комфортно забирать и оставлять корреспонденцию. Передать и принять посылку помогают доброжелательные консьержи. Здесь же находится клубная зона только для резидентов. К ней относятся коворкинг и детская игровая комната. У второй секции расположены функциональные помещения: колясочная, комната «чистых лапок», санузел. Все входы расположены на уровне земли – таков принцип безбарьерной среды. Система «Умное здание» действует на всей территории дома и «общается» с резидентом при помощи приложения на смартфоне. Считыватели реагируют не только на электронную карту-ключ, но и на метку в смартфоне жильца. За то, чтобы придомовая территория радовала глаз в любое время года отвечают садовники, за зеркальные полы и чистоту в помещениях – клинеры.Безопасность в объектах подобного класса должна быть на высоте. В The LAKE она неусыпно контролируется множеством камер видеонаблюдения. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или предотвращения неприятных инцидентов сотрудник безопасности вызовет группу быстрого реагирования.Аварийная служба также работает круглосуточно и реагирует моментально. Обратная связь гарантированно поступает в течение 10 минут, поэтому долго мириться с проблемой в инженерных системах не придется.