Смоленск, Россия

Цена по запросу

Сдача в: 2023

«Новый Смоленск» - это крупномасштабный проект, способный поразить своим размахом и продуманностью. К освоению запланирована территория южной части г. Смоленска, площадью более 200 гектаров. Общая площадь построенного жилья составит несколько миллионов квадратных метров. Согласно проекту, в «Новом Смоленске» планируется возвести несколько сотен различных зданий и сооружений для комфортного проживания более 50 тысяч человек. Уже сейчас сданы и заселены 6 многоэтажных домов почти на 3000 квартир. На ограниченной территории будет концентрироваться мегаполис, в котором человек получит доступ к полному спектру услуг, которые предлагает большой город. «Новый Смоленск» на Киевском шоссе порадует Вас очень доступными ценами. По показателю «цена плюс качество» жилой комплекс один из лучших в Смоленске. Самая маленькая студия 24 кв.м. не имеет конкурентов в городе по цене и доступна даже студенту. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры разные по площади и удовлетворят любого покупателя. . Это экологически чистый район без промышленных предприятий. Рядом окружная автодорога, которая позволяет без пробок быстро оказаться на въезде в любой район Смоленска. Киевское шоссе переходит в проспект Гагарина, которая является одной из центральных улиц города. За 10-15 минут можно оказаться в самом центре города. Площадь однокомнатных квартир от 24 до 42 кв.м. Стоимость от 15 644 до 24 383 евро. Площадь двухкомнатных квартир от 44 до 69 кв.м. Стоимость от 24 970 до 40 350 евро. Площадь трехкомнатных квартир от 62 до 86 кв.м. Стоимость от 35 056 до 47 257 евро. Срок сдачи секций: 9 секция - 3 кв 2022 г, 8 секция - 1 кв 2023г., 7 секция - 3 кв 2023г., 6 секция - 1 кв 2024 года.