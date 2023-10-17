Люберцы, Россия

от €59,854

24–110 м² 343

Сдача в: 2022

Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый воздух и гарантированное место для стоянки - и это далеко не преимущества наличия подземного паркинга. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! «1-й Лермонтовский» расположился недалеко от уже сложившегося зеленого окружения – Люберецкого парка и Жулебинского лесопарка, переходящего в природно - исторический парк «Кузьминки». Если вы предпочитаете активный семейный отдых на свежем воздухе – в округе мест для него предостаточно. С востока он граничит со столичным районом Некрасовка. С северной стороны – с развитым современным микрорайоном «Красная Горка». Удачное расположение дарит жильцам возможность передвижения как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте. Транспортная доступность: В шаговой доступности ж/д станция «Люберцы-1». 5 минут на автомобиле до станций метро «Некрасовка», «Котельники», «Лермонтовский проспект». Внутренняя инфраструктура: Свободно перемещайтесь по внутренней территории в безбарьерной среде! На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного времяпрепровождения: - игровые площадки для детей разного возраста. - площадки воркаута, спортивные комплексы с зонами для детского и взрослого спорта. - зоны отдыха с пешеходными дорожками и аллеями. Также, к вашим услугам: 4 общеобразовательные школы, 7 детских садов, спортивные и танцевальные, школы, поликлиники, множество магазинов и супер-маркетов, включая Ашан и несколько крупных ТЦ в шаговой доступности.