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1-й Измайловский

Восточный административный округ, Россия
от
€74,175
;
4
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О комплексе

Расположение комплекса: Современный архитектурный проект «1-й Измайловский» – идеальное место для проживания, расположенное в восточной части Москвы в окружении 14 000 гектаров леса. Комплекс пронизан атмосферой здорового образа жизни и благополучия. Сиреневый сад и близлежащие лесопарки — это места, где можно насладиться лыжными прогулками зимой и тонизирующими пробежками летом. Расположенный между Щелковским шоссе и Амурской улицей, «1-й Измайловский» осмысляет себя не столько через близость к городским точкам притяжения, сколько через соседство с зелеными пространствами и спортивными объектами. Он отгорожен от шоссе застройкой первой линии и собственными садами здоровья. В его окнах — изумрудное море парка «Лосиный остров» и густые кроны окрестных дворов. В его графике — занятия спортом и прогулки в Измайлове. Транспортная доступность: Не более 2,5 км до станций метро «Щёлковская» и «Черкизовская» и МЦК «Локомотив». Щёлковское шоссе соединяет квартал с Северо-восточной хордой и МКАД, Центральным автовокзалом и Восточным железнодорожным вокзалом. Две автобусные остановки в паре минут ходьбы и 11 маршрутов общественного транспорта. На автомобиле: 3 минуты до СВХ 12 минут до ТТК 15 минут до Садового кольца Внутренняя инфраструктура: Комплекс находится в исторически сложившемся районе Москвы с хорошим качеством и плотностью инфраструктуры. Торговые центры и сетевые магазины: - 6 детских садов, включая собственный детский сад на 125 мест - 3 школы, включая собственную школу - Поликлиники и медицинские центры - Парки и зоны отдыха Расположение архитектурного проекта создает все условия для тех, кто стремится к здоровому образу жизни и для тех, кто уже сделал выбор в его пользу. В ближайшем окружении расположены несколько стадионов и множество спортивных объектов для занятий спортом на любой вкус: от всеми любимого футбола, баскетбола и до конного спорта. В окружении проекта более 30 километров организованных беговых и велодорожек.

Дополнительно

  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
25
Местонахождение новостройки
Восточный административный округ, Россия

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1-й Измайловский
Восточный административный округ, Россия
от
€74,175
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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