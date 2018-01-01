  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Россия
  4. ЖК Sydney Prime

ЖК Sydney Prime

Северо-Западный административный округ, Россия
от
€374,721
;
48
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пробок: 20 минут до Москва-Сити, да еще и с вдохновляющими видами по пути. Вы почувствуете, каким свежим может быть дыхание ветра! Все, что вам нужно для комфортной жизни мы уже предусмотрели внутри нашей инфраструктуры! Точки питания на любой вкус и случай: каждое заведение со своей изюминкой и порадует вас отменным качеством кухни и сервиса! Вы с радостью обнаружите, что путь до престижных школ и вузов, развлечений и магазинов сжался до нескольких минут езды на машине. Sydney Prime занимает первую береговую линию и в 10-ти минутах на машине от Москва-Сити. Cтатусность локации Sydney Prime не исчерпывается близостью к историческому и финансовому центрам Москвы. Транспортная доступность: Сбалансированная локация – Новорижское шоссе и Кремль в 15-ти минутах на машине. В 500 м до новой станции метро «Звенигородская». Первая береговая линия Москвы-реки. Внутренняя инфраструктура: Центральный линейный парк площадью 1,5 га – это основная артерия квартала. Здесь расположены фудхолл и развлекательный семейный центр, рестораны и кафе с летними верандами, событийная площадка для мероприятий, выставок и ярмарок, плейхаб для детей от 6 лет, селфи-поинт с символом Сиднея.

Дополнительно

  • Охрана
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
9
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 47.0 – 65.7
Цена за м², EUR 7 679 – 11 542
Цена квартиры, EUR 388 871 – 653 301
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 93.9 – 124.1
Цена за м², EUR 7 771 – 16 655
Цена квартиры, EUR 802 006 – 2 063 560
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 133.0 – 144.7
Цена за м², EUR 10 157 – 15 953
Цена квартиры, EUR 1 350 873 – 2 308 333
Местонахождение новостройки
Северо-Западный административный округ, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Южные сады
Москва, Россия
от
€108,017
Жилой комплекс Форст
Москва, Россия
от
€203,287
Жилой квартал River Park
Гурьевск, Россия
от
€49,652
Жилой комплекс ЖК Архитектор
район Коньково, Россия
от
€141,053
Апарт - отель ЖК Движение
Москва, Россия
от
€92,341
Вы просматриваете
ЖК Sydney Prime
Северо-Западный административный округ, Россия
от
€374,721
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Одинцовский городской округ, Россия
от
€59,584
Площадь 32–71 м²
40 объектов 40
Сдача в: 2025
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Для создания гармоничного пространства в проекте собрана вся необходимая инфраструктура, начиная от закрытых дворов с детскими площадками и зонами отдыха, тренажерного спортивного зала с мини-саунами и детской комнаты, до благоустроенной набережной, где разместится большой игровой хаб с прогулочным маршрутом и зоной барбекю. Благоприятная роза ветров и отсутствие производств влияют на качество воздуха. Вода и природа успокаивают и заряжают энергией. Транспортная доступность: В 30 м от территории ЖК находятся остановки общественного транспорта, откуда можно добраться до ближайших железнодорожных станций Санино (5 мин.), Крёкшино (7 мин.) и Жаворонки (7 мин.), а в 10 минутах – остановки маршрутов, идущих до станций метро Саларьево и Парк Победы. Съезд на Минское шоссе расположен в 700 м от ЖК. Внутренняя инфраструктура: В рамках проекта будут построены муниципальные детский сад и общеобразовательная школа, административно-бытовой комплекс (магазины формата «у дома», точки бытовых услуг, street-retail, кафе, кофейня, аптека, а также многофункциональный торгово-развлекательный центр с ФОК и амбулаторией. Для удобства и комфорта жителей, когда все «под рукой» мы разместили в ЖК бесплатный тренажерный зал с раздевалками и мини-саунами. Сюда можно приходить самостоятельно или с личным тренером для функциональной тренировки. Для детей обустроена игровая с множеством развивающих сюжетных игр, а также различные «лазалки». Эта детская комната также подойдет для празднования дня рождения ребенка.
Жилой комплекс Пальмбург
Жилой комплекс Пальмбург
Гурьевский городской округ, Россия
от
€62,114
Сдача в: 2024
Агентство: Westdream
ЖК Пальмбург от одного из крупнейших застройщиков Калининграда предлагает жизнь в непосредственной близости от реки с причалом. Это даёт возможность приобрести себе яхту и выходить в открытое море по сути из своей квартиры. Планировки удачные, комплекс малоэтажный, воздух свежий. До Калининграда — совсем рядом.
Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
поселение Сосенское, Россия
от
€112,915
Площадь 19–165 м²
3 552 объекта 3552
Сдача в: 2022
Живи! Работай! Отдыхай! Жилой район «Прокшино» строится на берегу большого пруда, в 500 метрах от действующей станции метро. Береговая линия пройдёт вдоль домов почти на протяжении километра. Рядом появятся крупный бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолыжным склоном. В основе проекта – ваши мечты. Гулять вечерами по набережной. Утром, не спеша, идти по красивому мосту на работу. Любоваться водной гладью и отражением звёзд с собственного балкона. Приглашать друзей на пикник или кататься всей семьёй на лыжах. Жить в эпицентре событий и… в стороне от суеты. Мы создаём пространство, где каждый сможет сказать: «Здесь всё про меня!» 500 м до метро «Прокшино» школы и детские сады редкие форматы и функциональные планировки благоустроенная набережная московская прописка горнолыжный курорт
Realting.com
Перейти