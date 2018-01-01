ЖК Sydney Prime

Расположение комплекса:
Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами!
На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пробок: 20 минут до Москва-Сити, да еще и с вдохновляющими видами по пути. Вы почувствуете, каким свежим может быть дыхание ветра!
Все, что вам нужно для комфортной жизни мы уже предусмотрели внутри нашей инфраструктуры! Точки питания на любой вкус и случай: каждое заведение со своей изюминкой и порадует вас отменным качеством кухни и сервиса! Вы с радостью обнаружите, что путь до престижных школ и вузов, развлечений и магазинов сжался до нескольких минут езды на машине.
Sydney Prime занимает первую береговую линию и в 10-ти минутах на машине от Москва-Сити. Cтатусность локации Sydney Prime не исчерпывается близостью к историческому и финансовому центрам Москвы.
Транспортная доступность:
Сбалансированная локация – Новорижское шоссе и Кремль в 15-ти минутах на машине. В 500 м до новой станции метро «Звенигородская». Первая береговая линия Москвы-реки.
Внутренняя инфраструктура:
Центральный линейный парк площадью 1,5 га – это основная артерия квартала. Здесь расположены фудхолл и развлекательный семейный центр, рестораны и кафе с летними верандами, событийная площадка для мероприятий, выставок и ярмарок, плейхаб для детей от 6 лет, селфи-поинт с символом Сиднея.
Расположение комплекса:
Для создания гармоничного пространства в проекте собрана вся необходимая инфраструктура, начиная от закрытых дворов с детскими площадками и зонами отдыха, тренажерного спортивного зала с мини-саунами и детской комнаты, до благоустроенной набережной, где разместится большой игровой хаб с прогулочным маршрутом и зоной барбекю. Благоприятная роза ветров и отсутствие производств влияют на качество воздуха. Вода и природа успокаивают и заряжают энергией.
Транспортная доступность:
В 30 м от территории ЖК находятся остановки общественного транспорта, откуда можно добраться до ближайших железнодорожных станций Санино (5 мин.), Крёкшино (7 мин.) и Жаворонки (7 мин.), а в 10 минутах – остановки маршрутов, идущих до станций метро Саларьево и Парк Победы. Съезд на Минское шоссе расположен в 700 м от ЖК.
Внутренняя инфраструктура:
В рамках проекта будут построены муниципальные детский сад и общеобразовательная школа, административно-бытовой комплекс (магазины формата «у дома», точки бытовых услуг, street-retail, кафе, кофейня, аптека, а также многофункциональный торгово-развлекательный центр с ФОК и амбулаторией. Для удобства и комфорта жителей, когда все «под рукой» мы разместили в ЖК бесплатный тренажерный зал с раздевалками и мини-саунами. Сюда можно приходить самостоятельно или с личным тренером для функциональной тренировки. Для детей обустроена игровая с множеством развивающих сюжетных игр, а также различные «лазалки». Эта детская комната также подойдет для празднования дня рождения ребенка.
ЖК Пальмбург от одного из крупнейших застройщиков Калининграда предлагает жизнь в непосредственной близости от реки с причалом. Это даёт возможность приобрести себе яхту и выходить в открытое море по сути из своей квартиры. Планировки удачные, комплекс малоэтажный, воздух свежий. До Калининграда — совсем рядом.
Живи! Работай! Отдыхай!
Жилой район «Прокшино» строится на берегу большого пруда, в 500 метрах от действующей станции метро. Береговая линия пройдёт вдоль домов почти на протяжении километра. Рядом появятся крупный бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолыжным склоном.
В основе проекта – ваши мечты. Гулять вечерами по набережной. Утром, не спеша, идти по красивому мосту на работу. Любоваться водной гладью и отражением звёзд с собственного балкона. Приглашать друзей на пикник или кататься всей семьёй на лыжах. Жить в эпицентре событий и… в стороне от суеты. Мы создаём пространство, где каждый сможет сказать: «Здесь всё про меня!»
500 м до метро «Прокшино»
школы и детские сады
редкие форматы и функциональные планировки
благоустроенная набережная
московская прописка
горнолыжный курорт