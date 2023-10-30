Купить новостройки в Смоленская область, Россия

Новая недвижимость в Смоленской области: что важно учесть перед покупкой

Смоленская область — крупный субъект на карте Российской Федерации. Находится на самом западе страны. Смоленская область славится большим количеством рабочих мест из-за развитости промышленной сферы, продуманной инфраструктурой и спокойным размеренным образом жизни.

Ситуация на рынке жилья

В Смоленскую область входят десятки городов и деревень с общей численностью населения свыше 909 тыс. человек. Административным центром выступает город Смоленск. В нем проживает около 320 тыс. человек. Это крупный промышленный город с множеством предприятий, культурных объектов и уникальных исторических достопримечательностей.

Недвижимость активно продается по всей Смоленской области. Особым спросом у покупателей на платформе Realting.com пользуются новостройки, которые появились здесь в большом количестве за последние 5 лет. Обычно они возводятся на окраинах городов в экологически чистых районах, представляя собой современные жилые комплексы, построенные по принципу «город в городе». На их территории есть магазины, рестораны, салоны красоты и другие важные инфраструктурные объекты.

Новостройки в Смоленской области: ключевые особенности

У местного жилья в большинстве случаев схожие технические характеристики:

хорошая тепло- и звукоизоляция за счет применения качественных строительных материалов;

бесшумные лифты;

большие планировки и лоджии;

удобное расположение: новостройки в Смоленске и других городах области зачастую возводятся в перспективных районах с развитой инфраструктурой;

наличие всех необходимых коммуникаций.

Жилье в новостройках в Смоленске и других городах области можно купить как в черновой/предчистовой отделке, так и полностью отремонтированное, с мебелью и бытовой техникой. В первом случае есть отличная возможность претворить в жизнь любую дизайнерскую фантазию, применив собственные отделочные материалы. Второй вариант позволит сразу заселиться в квартиру после ее приобретения.

Стоимость жилья

Недвижимость в Смоленской области отличается доступными ценами. В большинстве городов жилье в новых комплексах стоит в пределах 500-600 евро за «квадрат». Дороже на платформе Realting.com оцениваются квартиры в новостройках в Смоленске. Здесь цена кв. метра варьируется от 500 до 1500 евро.

Дешевле жилье в новостройках в Смоленске от застройщика можно приобрести только на этапе застройки. Стоимость объекта будет ниже на 20-30%. После запуска дома в эксплуатацию цена недвижимости подтянется до рыночных показателей, что позволит, при необходимости, с выгодой перепродать ее.