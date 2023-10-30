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Купить новостройки в Смоленская область, Россия

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Многоквартирный жилой дом ЖК "Шоколад"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Шоколад"
Смоленск, Россия
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Агентство: Креативное бюро
Жилой комплекс «Шоколад» изменит Ваше представление о комфорте и безопасности. Расположенный в тихом зеленом районе в центре Смоленска он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, наличие в шаговой доступности магазинов и других объектов городской инфраструктуры. ЖК «Шоколад» представляет 11-этажный монолитно-кирпичный дом с индивидуальным отоплением и комфортабельным подземным паркингом. Планировки квартир ориентированы на взыскательного покупателя, заинтересованного в приобретении элитного жилья. Жилой комплекс расположен в центре Смоленска в перспективном, привлекательном для проживания районе и ведения бизнесе месте. Жилой комплекс «Шоколад» возводится с использованием самых современных технологий и экоматериалов. Архитектура здания выполнена в стилистическом направлении «ар деко». Монолит. Кладка из декоративного кирпича (образцы) «рваный камень» темного коричневого цвета, рустованного профилями из стеклофибробетона, декоративный пояс – 8 этаж. Мозаика из керамической плитки. Верхний пояс – штукатурка и стеклофибробетон. Декоративные элементы – ограждения балконов, ворота, козырьки – металл, сварка, приборы вечерней подсветки фасадов. Конструкция стен обладает высокой шумо и теплоизоляцией, что позволяет уменьшить теплопотери и снизить расходы на отопление. Квартиры на верхних этажах запроектированы частично двухуровневыми.
Жилой квартал ЖК "Загорье"
Жилой квартал ЖК "Загорье"
Смоленск, Россия
Цена по запросу
Сдача в: 2022
Агентство: Креативное бюро
Жилой комплекс «Загорье» на Ипподромном проезде изменит ваше представление о комфорте и экологичности. Расположенный в тихом зеленом районе он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, близость к центру города. ЖК представляет собой 10-этажные кирпичные жилые дома с индивидуальным отоплением и комфортабельным паркингом. Планировки квартир основаны на самых современных требованиях и тенденциях. Жилой комплекс расположен в перспективном, привлекательном для проживания районе. Благоустройство территории по авторскому проекту, очень функциональное и удобное. По показателю «цена плюс качество» жилой комплекс один из лучших в Смоленске. Однокомнатные квартиры более 50 метров, очень удобные для проживания. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры разные по площади и удовлетворят любого покупателя. В строительстве используются материалы подрядчиков и производителей доказавших свое качество на протяжении многих лет. Доступные цены на квартиры достигаются за счет большого объема строительства, оптимальных технологий и высококвалифицированных кадров.
Жилой квартал ЖК "Новый Смоленск"
Жилой квартал ЖК "Новый Смоленск"
Смоленск, Россия
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Агентство: Креативное бюро
«Новый Смоленск» - это крупномасштабный проект, способный поразить своим размахом и продуманностью. К освоению запланирована территория южной части г. Смоленска, площадью более 200 гектаров. Общая площадь построенного жилья составит несколько миллионов квадратных метров. Согласно проекту, в «Новом Смоленске» планируется возвести несколько сотен различных зданий и сооружений для комфортного проживания более 50 тысяч человек. Уже сейчас сданы и заселены 6 многоэтажных домов почти на 3000 квартир. На ограниченной территории будет концентрироваться мегаполис, в котором человек получит доступ к полному спектру услуг, которые предлагает большой город. «Новый Смоленск» на Киевском шоссе порадует Вас очень доступными ценами. По показателю «цена плюс качество» жилой комплекс один из лучших в Смоленске. Самая маленькая студия 24 кв.м. не имеет конкурентов в городе по цене и доступна даже студенту. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры разные по площади и удовлетворят любого покупателя. . Это экологически чистый район без промышленных предприятий. Рядом окружная автодорога, которая позволяет без пробок быстро оказаться на въезде в любой район Смоленска. Киевское шоссе переходит в проспект Гагарина, которая является одной из центральных улиц города. За 10-15 минут можно оказаться в самом центре города. Площадь однокомнатных квартир от 24 до 42 кв.м. Стоимость от 15 644 до 24 383 евро. Площадь двухкомнатных квартир от 44 до 69 кв.м. Стоимость от 24 970 до 40 350 евро. Площадь трехкомнатных квартир от 62 до 86 кв.м. Стоимость от 35 056 до 47 257 евро. Срок сдачи секций: 9 секция - 3 кв 2022 г, 8 секция - 1 кв 2023г., 7 секция - 3 кв 2023г., 6 секция - 1 кв 2024 года.
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Новая недвижимость в Смоленской области: что важно учесть перед покупкой

Смоленская область — крупный субъект на карте Российской Федерации. Находится на самом западе страны. Смоленская область славится большим количеством рабочих мест из-за развитости промышленной сферы, продуманной инфраструктурой и спокойным размеренным образом жизни.

Ситуация на рынке жилья

В Смоленскую область входят десятки городов и деревень с общей численностью населения свыше 909 тыс. человек. Административным центром выступает город Смоленск. В нем проживает около 320 тыс. человек. Это крупный промышленный город с множеством предприятий, культурных объектов и уникальных исторических достопримечательностей.

Недвижимость активно продается по всей Смоленской области. Особым спросом у покупателей на платформе Realting.com пользуются новостройки, которые появились здесь в большом количестве за последние 5 лет. Обычно они возводятся на окраинах городов в экологически чистых районах, представляя собой современные жилые комплексы, построенные по принципу «город в городе». На их территории есть магазины, рестораны, салоны красоты и другие важные инфраструктурные объекты.

Новостройки в Смоленской области: ключевые особенности

У местного жилья в большинстве случаев схожие технические характеристики:

  • хорошая тепло- и звукоизоляция за счет применения качественных строительных материалов;
  • бесшумные лифты;
  • большие планировки и лоджии;
  • удобное расположение: новостройки в Смоленске и других городах области зачастую возводятся в перспективных районах с развитой инфраструктурой;
  • наличие всех необходимых коммуникаций.

Жилье в новостройках в Смоленске и других городах области можно купить как в черновой/предчистовой отделке, так и полностью отремонтированное, с мебелью и бытовой техникой. В первом случае есть отличная возможность претворить в жизнь любую дизайнерскую фантазию, применив собственные отделочные материалы. Второй вариант позволит сразу заселиться в квартиру после ее приобретения.

Стоимость жилья

Недвижимость в Смоленской области отличается доступными ценами. В большинстве городов жилье в новых комплексах стоит в пределах 500-600 евро за «квадрат». Дороже на платформе Realting.com оцениваются квартиры в новостройках в Смоленске. Здесь цена кв. метра варьируется от 500 до 1500 евро.

Дешевле жилье в новостройках в Смоленске от застройщика можно приобрести только на этапе застройки. Стоимость объекта будет ниже на 20-30%. После запуска дома в эксплуатацию цена недвижимости подтянется до рыночных показателей, что позволит, при необходимости, с выгодой перепродать ее.

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