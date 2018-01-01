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ЖК Sydney City

Северо-Западный административный округ, Россия
от
€171,395
;
50
Описание Описание
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О комплексе

Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пробок: 20 минут до Москва-Сити, да еще и с вдохновляющими видами по пути. Входные группы домов – это индивидуальные дизайн-проекты, посвященные трем главным местам в жизни Лермонтова: Тарханам, Петербургу и Кавказу, которые объединяют сочетание эстетики и комфорта. Бурная жизнь соседей больше не сможет нарушить ваш покой, а к вам никто не постучит, если вы захотите прибавить громкость в любимом музыкальном треке или Ваши дети захотят устроить ночную пробежку! Живите только по своим правилам. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом; Можете легко расширить “базовый пакет” и подключить дополнительные опции и устройства, чтобы из любой точки мира управляй работой бытовых приборов и систем, например: включайте разогрев ужина; регулируйте яркость яркость света; регулируйте громкость музыки; настраивайте работу теплых полов; Транспортная доступность: В 50 м до новой станции метро «Звенигородская». Вторая улица от ЦАО и соседство с Москва-Сити. Все виды общественного транспорта, в том числе речные трамвайчики, в пешей доступности. Внутренняя инфраструктура: Основная артерия жизни квартала - центральный бульвар. Вы с радостью обнаружите, что путь до престижных школ и вузов, развлечений и магазинов сжался до нескольких минут езды на машине.

Дополнительно

  • Охрана
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
44
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 30.7 – 65.7
Цена за м², EUR 4 263 – 6 496
Цена квартиры, EUR 171 395 – 367 808
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 46.0 – 100.9
Цена за м², EUR 3 579 – 6 605
Цена квартиры, EUR 250 887 – 468 387
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 63.5 – 139.1
Цена за м², EUR 3 907 – 8 814
Цена квартиры, EUR 292 452 – 1 118 534
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 97.5 – 166.9
Цена за м², EUR 4 713 – 8 646
Цена квартиры, EUR 541 751 – 1 300 732
Местонахождение новостройки
Северо-Западный административный округ, Россия

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ЖК Sydney City
Северо-Западный административный округ, Россия
от
€171,395
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