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ЖК «1-й Лермонтовский»

Люберцы, Россия
от
€57,852
;
50
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый воздух и гарантированное место для стоянки - и это далеко не преимущества наличия подземного паркинга. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! «1-й Лермонтовский» расположился недалеко от уже сложившегося зеленого окружения – Люберецкого парка и Жулебинского лесопарка, переходящего в природно - исторический парк «Кузьминки». Если вы предпочитаете активный семейный отдых на свежем воздухе – в округе мест для него предостаточно. С востока он граничит со столичным районом Некрасовка. С северной стороны – с развитым современным микрорайоном «Красная Горка». Удачное расположение дарит жильцам возможность передвижения как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте. Транспортная доступность: В шаговой доступности ж/д станция «Люберцы-1». 5 минут на автомобиле до станций метро «Некрасовка», «Котельники», «Лермонтовский проспект». Внутренняя инфраструктура: Свободно перемещайтесь по внутренней территории в безбарьерной среде! На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного времяпрепровождения: - игровые площадки для детей разного возраста. - площадки воркаута, спортивные комплексы с зонами для детского и взрослого спорта. - зоны отдыха с пешеходными дорожками и аллеями. Также, к вашим услугам: 4 общеобразовательные школы, 7 детских садов, спортивные и танцевальные, школы, поликлиники, множество магазинов и супер-маркетов, включая Ашан и несколько крупных ТЦ в шаговой доступности.

Дополнительно

  • Охрана
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Панельный
Год сдачи
Год сдачи
2022
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
25
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 24.2 – 45.0
Цена за м², EUR 1 924 – 3 167
Цена квартиры, EUR 57 852 – 106 560
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 41.7 – 65.7
Цена за м², EUR 1 765 – 2 574
Цена квартиры, EUR 84 299 – 150 898
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 61.9 – 86.8
Цена за м², EUR 1 653 – 2 318
Цена квартиры, EUR 116 241 – 177 820
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 78.3 – 109.7
Цена за м², EUR 1 625 – 2 146
Цена квартиры, EUR 146 929 – 204 327
Местонахождение новостройки
Люберцы, Россия

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ЖК «1-й Лермонтовский»
Люберцы, Россия
от
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