ЖК «1-й Лермонтовский»

Бородино, Россия

от €71,606

29–92 м² 37

Сдача в: 2023

Расположение комплекса: Вдали от городской суеты, но не отдалясь от столицы - вот концепция ЖК Скандинавский! Всего в 300 м от жилого комплекса – огромный мытищинский лесной массив, который подарит чистый и свежий воздух. В 10 км – Пироговское водохранилище с пляжами, развлекательными центрами и яхт-клубами. Транспортная доступность: 8 мин. до м. Медведково, 18 мин. до м. Алтуфьева, 20 мин. до м. Бибирево и всего 300 метров до Мытищинского леса. Будьте ближе к природе, не отдаляясь от города Внутренняя инфраструктура: В «Скандинавском» есть все, что вам нужно для комфортной жизни! В шаговой доступности – магазины, сервисы бытовых услуг, аптеки и салоны красоты. Рядом большой ТЦ «Бородино», в котором вы сможете закупиться продуктами, устроить модный шопинг или поужинать в любом из ресторанов. В 10-минутной транспортной доступности – «Ашан», «Леруа Мерлен», Selgros Cash & Carry, ТРЦ «Весна» и ТРЦ «Июнь», фитнес-клуб World Gym. За 20–30 минут вы сможете добраться до спортивнооздоровительного комплекса «Солярис», где вас ждут: картинг, прокат квадроциклов, лазертег, пейнтбол, страйкбол и бильярд и не только. На территории комплекса будет построены муниципальные детский сад на 240 мест и школа на 500 мест. Территория ЖК огорожена по периметру, образуя закрытый двор «без машин» — это безопасно, тихо и комфортно. Беспрепятственно гуляйте по внутридомовой территории и не беспокойтесь за детей - ведь детские площадки не соседствуеют с проезжей частью! Двор должен быть любимым местом для вас, а не для машин! Во всех подъездах и на территории всего комплекса организовано круглосуточное видеонаблюдение. Вы дома, а значит – в полной безопасности. На территории комплекса - современный тренировочный комплекс. В квартале «Скандинавский» условия для жизни братьев наших меньших также максимально удобны. В каждом подъезде организованы специальные «лапомойки», где вы сможете ополоснуть лапы вашим лохматым любимцам после прогулк. В каждом подъезде комплекса есть специальные помещения, в которых можно оставить коляски и велосипеды. Вам больше не придется волноваться за их сохранность благодаря круглосуточному наблюдению. Безопасные, богато оснащенные детские площадки: горки, качели, лестницы. Детские площадки зонированы по возрастам. Главным критерием при создании инфраструктуры для самых маленьких жителей комплекса является безопасность, которая при этом не ограничивает активность детей.