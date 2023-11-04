район Коньково, Россия

от €150,295

30–252 м² 202

Сдача в: 2023

Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Вы всегда сможете увидеть, кто звонит в домофон. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с“Умной квартирой” голосом; Можете легко расширить “базовый пакет” и подключить дополнительные опции и устройства, чтобы из любой точки мира управляй работой бытовых приборов и систем. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют! Под башнями расположился трехуровневый паркинг на 670 машино-мест с прямым доступом из квартир любого подъезда. По периметру паркинга предусмотрена гостевая парковка на 30 мест. Транспортная доступность: До метро «Калужская» - 12 минут пешком, 14 минут (7 км) до ТТК, 9 минут (6 км) до МКАД, 18 минут (11 км) до Садового кольца. В шаговой доступности до Воронцовского парка Внутренняя инфраструктура: В ЖК продуманная, богатая инфраструктура из трех зон. В основной входной группе сконцентрированы все блага современного мегаполиса: супермаркет, ресторан, фитнес-клуб, аптеки, салоны красоты и кофейня. Под шумные детские игры отведен нижний уровень, мы предусмотрели игры как для самых маленьких, так и для деток постарше. Для досуга взрослых есть места для спорта, занятий йогой, шезлонги и деревянные террасы для отдыха.