Расположение комплекса:
Одно из преимуществ проектов 1- ДСК – большие застекленные лоджии. Другое преимущество – честный евро-формат. Во всем проекте предусмотрена система «Умный дом». В состав устанавливаемого пакета устройств входит: WiFi реле для управления группами потребителей, беспроводной кран перекрытия с эл. приводом, беспроводной сенсор протечки, Яндекс Станция Мини.
Его расположение можно назвать удачным за счет транспортной доступности и близости к природным объектам. По соседству лес, а в каждом дворе плодовые деревья. Весной квартал окутывает бело-розовое облако: это цветут яблони, груши, сливы. К августу в воздух наполняется ароматом созревших плодов. Зимой среди покрытых инеем деревьев протянулась лыжня.
Транспортная доступность:
- Общественный транспорт:
Действующая ж/д станция Булатниково (в перспективе будущая МДЦ D5) в пешей доступности, всего 10-12 минут.
- Личный автотранспорт:
Удобный выезд на трассу М4-Дон в сторону Москвы и области – 850 м, до МКАД - 1 км
Внутренняя инфраструктура:
Красивые продуманные подъезды - еще одно преимущество проекта 1-й Южный. Вход в сквозные подъезды есть и с улицы, и со двора. Благодаря сплошному остеклению в них всегда светло и уютно. Подъезды расположены на уровне земли, поэтому и молодым родителям с коляской, и жильцам с ограниченными возможностями вход и выход неудобств не доставят.
В помещении предусмотрено место под стойку ресепшен с выводом инженерных сетей. Если жильцы решат на общем собрании, что необходим охранник или консьерж, организовать для них рабочее место можно быстро и с минимальными затратами. В подъездах предусмотрены уборные для детей и взрослых. Колясочные в каждом подъезде позволяют поддерживать порядок и чистоту на этажах. На случай прогулки с четвероногим питомцем в непогоду в подъездах устроены лапомойки. Во дворах и на общественных территориях 1-ого Южного столько всего интересного для юных обитателей. Собственные 3 детских сада и 2 больших школы буквально «под окнами»
Изюминка проекта - пешеходный бульвар-дендрарий, он идеален для семейных прогулок. По сторонам прогулочной зоны разместились точки для самых разнообразных активностей. Центральная площадь на бульваре предназначена для проведения всесезонных мероприятий, объединяющих жильцов.
Расположение комплекса:
В концепции благоустройства гармонично сочетаются черты двух городов. Территорию комплекса пронизали стрелы прогулочных бульваров, уменьшенные копии петербургских проспектов. Стремимся, чтобы каждый элемент ЖК был продуман, наполнен комфортом и заботой для всех жителей, включая четырехлапых. "В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом; Можете легко расширить “базовый пакет” и подключить дополнительные опции и устройства, чтобы из любой точки мира управляй работой бытовых приборов и систем, например: включайте разогрев ужина; регулируйте яркость яркость света; регулируйте громкость музыки; настраивайте работу теплых полов.
Транспортная доступность:
15 минут пешком до станции Молжаниново (Планерная), МЦД3. Всего в 7 км от МКАД по Ленинградскому шоссе, сразу после пересечения с Международным шоссе.
Внутренняя инфраструктура:
Для детских игр и отдыха взрослых в квартале предусмотрено множество вариантов уютных московских двориков. Детские зоны отделены от взрослых, спортивные площадки и зоны воркаута с их шумными играми вынесены за пределы дворов. В обустройстве всех зон использованы только экологичные материалы. Оборудование для игровых площадок разрабатывалось с привлечением детских психологов. Для любителей велосипедов проложены велодорожки, ведущие к живописным прудам. Если же вам нужно в магазин, аптеку, а может, просто захотелось посидеть с семьей или друзьями в кафе по соседству – все необходимое расположено на первых этажах зданий с внешней стороны комплекса.
ЖК Левада будет расположен в очень живописном месте — в окружении озёр. Более того, доминантой благоустройства внутреннего двора станет пруд, оборудованный набережной и местами для отдыха взрослых и детей. Планировки — на самый разный вкус, но все они — эргономичны и комфортны. На данный момент цены одни из самых низких, хотя место отличное. До центра города — совсем недалеко. Эта часть Московского района Калининграда наиболее приближена к выезду в сторону центра. Вся необходимая инфраструктура уже давно развита.
Расположение комплекса:
Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами!
На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пробок: 20 минут до Москва-Сити, да еще и с вдохновляющими видами по пути. Вы почувствуете, каким свежим может быть дыхание ветра!
Все, что вам нужно для комфортной жизни мы уже предусмотрели внутри нашей инфраструктуры! Точки питания на любой вкус и случай: каждое заведение со своей изюминкой и порадует вас отменным качеством кухни и сервиса! Вы с радостью обнаружите, что путь до престижных школ и вузов, развлечений и магазинов сжался до нескольких минут езды на машине.
Sydney Prime занимает первую береговую линию и в 10-ти минутах на машине от Москва-Сити. Cтатусность локации Sydney Prime не исчерпывается близостью к историческому и финансовому центрам Москвы.
Транспортная доступность:
Сбалансированная локация – Новорижское шоссе и Кремль в 15-ти минутах на машине. В 500 м до новой станции метро «Звенигородская». Первая береговая линия Москвы-реки.
Внутренняя инфраструктура:
Центральный линейный парк площадью 1,5 га – это основная артерия квартала. Здесь расположены фудхолл и развлекательный семейный центр, рестораны и кафе с летними верандами, событийная площадка для мероприятий, выставок и ярмарок, плейхаб для детей от 6 лет, селфи-поинт с символом Сиднея.