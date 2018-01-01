Расположение комплекса:
Яркий образ подчеркивают переменная этажность комплекса, разнообразная фактура и цветовая гамма фасадов, выполненная в сочетании белого, кирпичного и золотого цветов. При этом, комплекс идеально вписывается в окружение сталинской застройки и гармонирует с цветовой гаммой Москвы. Мы учли каждую мелочь, чтобы вы могли наслаждаться повседневной жизнью. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире!
Транспортная доступность:
До трех станций метро: «Полежаевская», МЦК «Хорошёво» и«Зорге» всего 10 минут пешком. Дорога до Ленинградского проспекта на машине занимает 3 минуты, до Садового кольца.
Внутренняя инфраструктура:
Внутренняя территория ЖК «Рихард» огорожена и полностью изолирована от внешнего окружения. Для малышей здесь устроены игровые площадки с перепадом рельефа. Взрослых романтиков ждут скамейки в тихом ландшафтном парке, уютные лежаки в сенсорном саду и подвесные кресла в колонной галерее. Тем, кому нужно поработать, на свежем воздухе в уютном месте, укрытом от непогоды, оборудована площадка оворкинга с розетками. Для шумных игр и встреч с друзьями мы создали отдельное пространство, которое не потревожит безмятежный внутренний мир жилого комплекса. С внешней стороны дома расположился сквер со спортивными и игровыми площадками для детей разного возраста, где каждый ребенок найдет себе развлечение.
Представляем вашему вниманию современный жилой комплекс, удачно расположенный в курортном районе Алании - Каргыджак. Прекрасный песчаный пляж и благоустроенная набережная находятся всего в 200 метрах от резиденции. Резиденция состоит из двух 5-ти этажных зданий, где представлены 2-х, 3-х комнатные апартаменты, а также двухуровневые пентхаусы.
Комплекс будет сдан в январе 2024 года. Первоначальный взнос составляет 50 % от выбранной вами квартиры, остальное беспроцентная рассрочка до конца строительства.
В инфраструктуру комплекса будет входить: открытый бассейн с детской секцией, сад с цветами, пальмами и декоративными растениями, детская площадка, фитнес-зал и многое другое. Уход за территорией комплекса будет осуществляться дом управляющим.
Развитая инфраструктура данного района, непосредственная близость различных объектов культурного и бытового назначения, зеленые окрестности с горным пейзажем, апельсиновыми и банановыми рощами по достоинству оценят, как любители спокойного отдыха, так и те, кто предпочитает активный образ жизни.
Portland - прибрежный квартал из 8 домов высотой до 29 этажей с квартирами бизнес-класса, расположенный в районе Печатники, на Южнопортовой улице
Архитектурный проект «PORTLAND» разработало бюро De Architekten Cie. Комплекс состоит из 2 очередей. В каждой по 4 башни, объединенных между собой торговыми галереями, образующими тихие дворы. Ступенчатые фасады облицованы бетонной плиткой, клинкерным кирпичом. В дизайнерском лобби круглосуточно работает консьерж служба.
В жилом комплексе «PORTLAND» предложено множество планировочных решений европейского формата, на последних этажах расположены пентхаусы. Часть квартир сдается без стен, а часть с подчистовой отделкой. Высота потолков от 3,1 до 4 метров. Есть возможность объединения квартир. В проекте главным украшением квартиры стали живописные виды на Москву-реку.
Жилой комплекс «PORTLAND» имеет развитую инфраструктуру. Проект благоустройства внутреннего двора и набережной разработали специалисты бюро West 8. На закрытой территории обустроены детские площадки для разных возрастов, 3 воркаут-зоны, площадка для игры в баскетбол и площадка для выгула собак. В проекте предусмотрен сад на крыше стилобатной части, с которого можно спуститься прямо во двор. Вдоль воды обустроены променады для спокойных прогулок. На всей территории комплекса установлены современные системы безопасности, подключены домофоны, ведется круглосуточное видеонаблюдение. Для владельцев автомобилей оборудован охраняемый подземный паркинг. Есть кладовые для хранения сезонных вещей.
Жилой комплекс «PORTLAND» расположен в северной части района Печатники на берегу Москвы-реки в акватории Южного речного порта. Здесь находится самая протяженная береговая линия реки в городе — 13 километров. Вокруг территории Южного порта находится более десятка торговых центров и супермаркетов. В пешей доступности есть все для комфортной жизни: фитнес-клубы, рестораны, кафе, бьютисалоны, компании сферы услуг и многое другое. В ближайшем окружении находятся разнообразные парки.
Лето живёт на юге
На юго-западе Москвы, в окружении парков, вырастет новый район «Южные сады». От его названия веет теплом и ароматом цветущих деревьев.
Расслабленную атмосферу юга здесь создадут тёплые оттенки и натуральные материалы покрытий, разнообразие плодовых и вечнозелёных деревьев, живые изгороди и эстетика средиземноморского сада. В домах с выразительной пластикой фасадов – большой выбор форматов квартир, от студий до просторных 3-х комнатных с кухней-гостиной. Отсюда легко доехать в центр города на любом виде транспорта. На первых этажах откроются магазины, кафе с летними террасами, фитнес-залы и салоны красоты.
пешая доступность 3 станций метро
удобный выезд на трассу СБВ
благоустройство «Сады Средиземноморья»
московская прописка
школы и детские сады района Южное Бутово
квартиры с террасой