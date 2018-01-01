ЖК Движение. Говорово

Расположение комплекса:
На первых этажах комплекса Движение.Говорово расположится собственная коммерческая инфраструктура. Так что жильцы комплекса всегда смогут насладиться кофе из любимой кофейни, зайти за молоком в минимаркет по пути домой и добежать до аптеки. Во дворах без машин будет создана идеальная атмосфера для отдыха и общения с соседями. Каждый подъездный холл будет обеспечен помещением для хранения велосипедов и колясок, а владельцы собак, всегда смогут помыть лапы своему питомцу в специально отведенном помещении. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом.
Транспортная доступность:
25 минут пешком до метро "Говорово", в 5 минутах пешком автобусная остановка, где всего за 9 минут автобус довезет Вас до м. Тропарево или Теплый стан.
Внутренняя инфраструктура:
Комплекс Движение.Говорово расположился на границе Новой Москвы и престижного Юго-Запада столицы, а значит у данной локации много преимуществ для будущих жильцов. Здесь и близость именитых ВУЗов Юго-запада, и сложившийся торговый кластер, и все преимущества Новой Москвы с новыми школами, спортивными центрами, технопарками и бизнес-центрами.
Так дорога до РУДН, МИРЭА или МГИМО займет не более 20 минут на машине. Рядом с комплексом уже построена новая Гимназия, а также в пешей доступности есть рейтинговые школы.
Дорога до Меги Теплый стан или до ФудСити составит около 15 мин. А до горнолыжного склона Ново-Переделкино добираться не более 20 минут.
Расположение комплекса:
В ЖК "Роттердам" отличное расположение, которое позволит вам выбирать свой сегодняшняшний маршрут и транспорт исходя из настроения, целей и погоды. Отсюда удобно добираться в центр как на метро – станция находится в пешей доступности, так и на автомобиле. Варшавское шоссе связывает жилой комплекс с ТТК, а через Люсиновскую и Мытную улицы – с Садовым кольцом. В качестве альтернативного маршрута можно использовать Нагатинскую набережную: дорога вдоль Москва-реки приведет к Кремлю и Павелецкому вокзалу. Для неспешной поездки предусмотрены трамвайные маршруты, а в теплое время года – веломаршруты вдоль реки.
Транспортная доступность:
Всего в 5 минутах пешком до метро "Нагатинская" и 8 минутах от МЦК "Верхние Котлы". Рядом Аэроэкспресс до метро "Домодево". До ТТК 2,2 км и 4,9 км до Садового кольца.
Внутренняя инфраструктура:
Если вы ищете идеальный баланс между отдыхом и работой и обладаете активной жизненной позицией - ЖК "Роттердам" вам понравится. В ЖК: зоны коворкинга, плейхаб и детские площадки для отдыха всей семьей. Близость к деловому центру Москвы, в окружении 5 парков, рядом спортивные и развлекательные центры
Если вы любите живописные виды и долгие прогулки - ЖК "Роттердам" - отличный вариант для вас, так как он расположен прямо на Нагатинской набережной с выходом на Москву реку!
В ЖК "Роттердам" соблюден баланс между высоткой и малоэтатажным зданием, которое не потеряло ощущение уюта и не создает впечатление городских джунглей
Если вы любите быть на высоте и без ограничений - выбирайте верхние этажи
Для тех, кто ценит комфорт и собственное время
Для тех, кто ценит комфорт и личное пространство
Для тех, кому важен комфорт, безопасность и личное пространство на предомовой территории
Клубный город на реке Primavera расположен на одной из самых живописных береговых линий на северо-западе Москвы.
Квартиры с непревзойденными видами на реку позволят любоваться солнцем и водой одновременно, а первая линия всегда останется первой.
Жилой комплекс «Васильки» расположен на северо-восточной окраине Калининграда. Отличительная особенность — практичные планировки, подземный паркинг и кладовые. Словом, всё, что нужно для комфортной жизни.