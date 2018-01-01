  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Россия
  4. ЖК Движение. Говорово

ЖК Движение. Говорово

Москва, Россия
от
€55,854
;
36
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Расположение комплекса: На первых этажах комплекса Движение.Говорово расположится собственная коммерческая инфраструктура. Так что жильцы комплекса всегда смогут насладиться кофе из любимой кофейни, зайти за молоком в минимаркет по пути домой и добежать до аптеки. Во дворах без машин будет создана идеальная атмосфера для отдыха и общения с соседями. Каждый подъездный холл будет обеспечен помещением для хранения велосипедов и колясок, а владельцы собак, всегда смогут помыть лапы своему питомцу в специально отведенном помещении. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом. Транспортная доступность: 25 минут пешком до метро "Говорово", в 5 минутах пешком автобусная остановка, где всего за 9 минут автобус довезет Вас до м. Тропарево или Теплый стан. Внутренняя инфраструктура: Комплекс Движение.Говорово расположился на границе Новой Москвы и престижного Юго-Запада столицы, а значит у данной локации много преимуществ для будущих жильцов. Здесь и близость именитых ВУЗов Юго-запада, и сложившийся торговый кластер, и все преимущества Новой Москвы с новыми школами, спортивными центрами, технопарками и бизнес-центрами. Так дорога до РУДН, МИРЭА или МГИМО займет не более 20 минут на машине. Рядом с комплексом уже построена новая Гимназия, а также в пешей доступности есть рейтинговые школы. Дорога до Меги Теплый стан или до ФудСити составит около 15 мин. А до горнолыжного склона Ново-Переделкино добираться не более 20 минут.

Дополнительно

  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
15
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 21.3 – 30.6
Цена за м², EUR 2 478 – 3 447
Цена квартиры, EUR 57 963 – 86 703
Местонахождение новостройки
Москва, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Датский квартал
Москва, Россия
от
€71,428
Жилой комплекс Пальмбург
Гурьевский городской округ, Россия
от
€62,114
Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Калининград, Россия
от
€142,259
Многоквартирный жилой дом ЖК "Альпы"
Калининград, Россия
от
€67,766
Жилой комплекс Васильки
Васильково, Россия
от
€43,919
Вы просматриваете
ЖК Движение. Говорово
Москва, Россия
от
€55,854
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс ЖК Роттердам
Жилой комплекс ЖК Роттердам
Москва, Россия
от
€140,665
Площадь 28–144 м²
131 объект 131
Сдача в: 2024
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: В ЖК "Роттердам" отличное расположение, которое позволит вам выбирать свой сегодняшняшний маршрут и транспорт исходя из настроения, целей и погоды. Отсюда удобно добираться в центр как на метро – станция находится в пешей доступности, так и на автомобиле. Варшавское шоссе связывает жилой комплекс с ТТК, а через Люсиновскую и Мытную улицы – с Садовым кольцом. В качестве альтернативного маршрута можно использовать Нагатинскую набережную: дорога вдоль Москва-реки приведет к Кремлю и Павелецкому вокзалу. Для неспешной поездки предусмотрены трамвайные маршруты, а в теплое время года – веломаршруты вдоль реки. Транспортная доступность: Всего в 5 минутах пешком до метро "Нагатинская" и 8 минутах от МЦК "Верхние Котлы". Рядом Аэроэкспресс до метро "Домодево". До ТТК 2,2 км и 4,9 км до Садового кольца. Внутренняя инфраструктура: Если вы ищете идеальный баланс между отдыхом и работой и обладаете активной жизненной позицией - ЖК "Роттердам" вам понравится. В ЖК: зоны коворкинга, плейхаб и детские площадки для отдыха всей семьей. Близость к деловому центру Москвы, в окружении 5 парков, рядом спортивные и развлекательные центры Если вы любите живописные виды и долгие прогулки - ЖК "Роттердам" - отличный вариант для вас, так как он расположен прямо на Нагатинской набережной с выходом на Москву реку! В ЖК "Роттердам" соблюден баланс между высоткой и малоэтатажным зданием, которое не потеряло ощущение уюта и не создает впечатление городских джунглей Если вы любите быть на высоте и без ограничений - выбирайте верхние этажи Для тех, кто ценит комфорт и собственное время Для тех, кто ценит комфорт и личное пространство Для тех, кому важен комфорт, безопасность и личное пространство на предомовой территории
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Москва, Россия
от
€273,626
Площадь 41–101 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: One Moscow
Клубный город на реке Primavera расположен на одной из самых живописных береговых линий на северо-западе Москвы. Квартиры с непревзойденными видами на реку позволят любоваться солнцем и водой одновременно, а первая линия всегда останется первой.
Жилой комплекс Васильки
Жилой комплекс Васильки
Васильково, Россия
от
€43,919
Сдача в: 2023
Агентство: Westdream
Жилой комплекс «Васильки» расположен на северо-восточной окраине Калининграда. Отличительная особенность — практичные планировки, подземный паркинг и кладовые. Словом, всё, что нужно для комфортной жизни.
Realting.com
Перейти