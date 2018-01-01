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Скандинавский

Бородино, Россия
от
€71,606
;
42
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Расположение комплекса: Вдали от городской суеты, но не отдалясь от столицы - вот концепция ЖК Скандинавский! Всего в 300 м от жилого комплекса – огромный мытищинский лесной массив, который подарит чистый и свежий воздух. В 10 км – Пироговское водохранилище с пляжами, развлекательными центрами и яхт-клубами. Транспортная доступность: 8 мин. до м. Медведково, 18 мин. до м. Алтуфьева, 20 мин. до м. Бибирево и всего 300 метров до Мытищинского леса. Будьте ближе к природе, не отдаляясь от города Внутренняя инфраструктура: В «Скандинавском» есть все, что вам нужно для комфортной жизни! В шаговой доступности – магазины, сервисы бытовых услуг, аптеки и салоны красоты. Рядом большой ТЦ «Бородино», в котором вы сможете закупиться продуктами, устроить модный шопинг или поужинать в любом из ресторанов. В 10-минутной транспортной доступности – «Ашан», «Леруа Мерлен», Selgros Cash & Carry, ТРЦ «Весна» и ТРЦ «Июнь», фитнес-клуб World Gym. За 20–30 минут вы сможете добраться до спортивнооздоровительного комплекса «Солярис», где вас ждут: картинг, прокат квадроциклов, лазертег, пейнтбол, страйкбол и бильярд и не только. На территории комплекса будет построены муниципальные детский сад на 240 мест и школа на 500 мест. Территория ЖК огорожена по периметру, образуя закрытый двор «без машин» — это безопасно, тихо и комфортно. Беспрепятственно гуляйте по внутридомовой территории и не беспокойтесь за детей - ведь детские площадки не соседствуеют с проезжей частью! Двор должен быть любимым местом для вас, а не для машин! Во всех подъездах и на территории всего комплекса организовано круглосуточное видеонаблюдение. Вы дома, а значит – в полной безопасности. На территории комплекса - современный тренировочный комплекс. В квартале «Скандинавский» условия для жизни братьев наших меньших также максимально удобны. В каждом подъезде организованы специальные «лапомойки», где вы сможете ополоснуть лапы вашим лохматым любимцам после прогулк. В каждом подъезде комплекса есть специальные помещения, в которых можно оставить коляски и велосипеды. Вам больше не придется волноваться за их сохранность благодаря круглосуточному наблюдению. Безопасные, богато оснащенные детские площадки: горки, качели, лестницы. Детские площадки зонированы по возрастам. Главным критерием при создании инфраструктуры для самых маленьких жителей комплекса является безопасность, которая при этом не ограничивает активность детей.

Дополнительно

  • Охрана
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
9
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 28.6 – 42.2
Цена за м², EUR 2 203 – 2 486
Цена квартиры, EUR 71 110 – 100 748
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 48.9 – 65.0
Цена за м², EUR 2 002 – 2 248
Цена квартиры, EUR 105 094 – 141 890
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 67.6 – 91.7
Цена за м², EUR 1 970 – 2 186
Цена квартиры, EUR 140 465 – 185 388
Местонахождение новостройки
Бородино, Россия

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Скандинавский
Бородино, Россия
от
€71,606
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