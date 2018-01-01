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ЖК «Парк Апрель»

Наро-Фоминский городской округ, Россия
от
€59,241
;
21
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Расположение комплекса: Уникальный жилой комплекс, расположенный в 20 минутах от Москвы по Киевскому шоссе и окруженный первозданным лесом. В «Парк Апрель» легко наслаждаться жизнью на природе, не отказываясь от привычного уровня комфорта. Это возможно, благодаря уникальному сочетанию преимуществ комплекса. ЖК, окруженный с трех сторон лесом - подарит вам возможность дышать полной грудью и наслаждаться прекрасными видами, а развитая инфраструктура, транспортная доступность и высокий уровень безопасности принесут спокойствие и безмятежность. Транспортная доступность: МКАД в 20 минутах по Киевскому шоссе по современной скоростной трассе. Автобусная остановка в 200-х метрах от дома. 9 маршрутов наземного транспорта, автобусы до станций метро Юго-Западная, Саларьево, Румянцево, Тропарево. 25 минут на МЦД D4 до Киевского вокзала Внутренняя инфраструктура: Развитая инфраструктура жилого комплекса, включает муниципальную школу, детский сад, торговый центр и другие объекты. Расположение домов тщательно продумано, так что из окон открываются красивые виды на тихие дворики и окружающий лес, а всего за 10 минут на личном или общественном транспорте вы доедете до любой из двадцати школ, поликлиники или современного дворца спорта. Разумеется, в Апрелевке найдутся также торговые комплексы, фитнес-центры и многое другое. Для кровли используется черепица, имеющая отличные тепло- и шумоизоляционные характеристики. Благодаря стенам из керамических на протяжении всего года в доме будет здоровый микроклимат, а облицовка бельгийский кирпичом придает особое очарование фасадам. Вы сможете создать уникальный формат жилья, который подойдет именно вам. Просторная кухня - гостиная, отдельный кабинет для работы, мастер-спальня с гардеробной и ванной - квартира со свободной планировкой позволяет воплотить в жизнь все ваши идеи С трех сторон Парк Апрель окружен лесом и малоэтажной частной застройкой, поблизости отсутствуют вредные производства. В пешей доступности находятся две реки и лесной массив, откуда удачная роза ветров приносит свежий воздух Жителям "Парк Апрель" доступна развитая инфраструктура Апрелевки: два десятка образовательных учреждений, спортивная школа, современный дворец спорта, поликлиники, фитнес-центры, магазины и торговые комплексы. Все объекты расположены не более, чем в 10 минутах езды на машине.

Дополнительно

  • Охрана
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2022
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 34.6 – 48.1
Цена за м², EUR 1 600 – 2 047
Цена квартиры, EUR 59 241 – 87 250
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 50.1 – 99.1
Цена за м², EUR 1 566 – 2 029
Цена квартиры, EUR 85 367 – 158 106
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 67.7 – 98.7
Цена за м², EUR 1 607 – 1 943
Цена квартиры, EUR 118 894 – 162 825
Местонахождение новостройки
Наро-Фоминский городской округ, Россия

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ЖК «Парк Апрель»
Наро-Фоминский городской округ, Россия
от
€59,241
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