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Датский квартал

Москва, Россия
от
€71,428
;
50
Описание Описание
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О комплексе

Расположение комплекса: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют! Мы учли каждую мелочь, чтобы вы могли наслаждаться повседневной жизнью- Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый воздух и гарантированное место для стоянки - и это далеко не все преимущества наличия подземного паркинга. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Родители самых маленьких жильцов будут в восторге от колясочных, запирающихся на магнитный замок. Весь малогабаритный семейный транспорт — коляска, велосипеды и самокаты — прекрасно будет ждать вас здесь до следующего раза. Вымыть колеса коляски или лапы питомцу можно в специальных помещениях, расположенных рядом с колясочной. Транспортная доступность: Менее 1км от МКАД: рядом Осташковское и Алтуфьевское шоссе; 15 минут до метро «Алтуфьево», «Бибирево», «Медведково»; 7 минут пешком до ближайшей остановки общественного транспорта. Внутренняя инфраструктура: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. — 2 муниципальных детских сада и муниципальная школа — Медицинский центр — Магазины, аптеки, салоны красоты, кафе, булочные на первых этажах комплекса

Дополнительно

  • Охрана
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2021
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
22
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 25.4 – 43.1
Цена за м², EUR 2 105 – 2 768
Цена квартиры, EUR 65 128 – 106 853
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 44.8 – 75.9
Цена за м², EUR 1 909 – 2 570
Цена квартиры, EUR 100 428 – 162 921
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 65.7 – 100.3
Цена за м², EUR 1 768 – 2 496
Цена квартиры, EUR 147 503 – 177 370
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 82.7 – 105.3
Цена за м², EUR 1 802 – 2 331
Цена квартиры, EUR 175 110 – 198 064
Местонахождение новостройки
Москва, Россия

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Датский квартал
Москва, Россия
от
€71,428
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