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ЖК «Режиссер»

Северо-Восточный административный округ, Россия
от
€220,691
;
50
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Расположение комплекса: Расположение корпусов комплекса в виде трехконечной звезды, а также разная высотность корпусов позволили сохранить отличные виды практически для всех квартир, находящихся выше уровня деревьев. Тем более видовые характеристики района вдохновляют на достижение новых горизонтов. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Транспортная доступность: До метро «Проспект мира» - 3 минуты пешком, 4 минуты до СВХ, 9 минут до ТТК, 11 минут до МКАД, 12 минут до Садового кольца Внутренняя инфраструктура: Внешняя территория комплекса условно делится на три зоны. Основная входная группа представляет собой открытую зону коммерческих помещений (кофейня, аптека, салон красоты). В закрытой зоне внутреннего двора время течет как в замедленной съемке. Скамейки, шезлонги, пуфы, садовые качели приглашают расслабленно провести часок-другой наедине с собой или в небольшой компании. В восточной части территории расположены игровые площадки для детей разных возрастов, а также спортивные площадки. Авторам проекта архитектурному бюро ICube удалось воссоздать атмосферу детских фильмов!

Дополнительно

  • Охрана
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
48
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 35.8 – 45.2
Цена за м², EUR 5 719 – 7 002
Цена квартиры, EUR 229 025 – 272 105
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 48.7 – 66.5
Цена за м², EUR 4 118 – 6 356
Цена квартиры, EUR 251 904 – 384 603
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 69.2 – 90.4
Цена за м², EUR 4 210 – 7 701
Цена квартиры, EUR 310 514 – 635 175
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 92.4 – 173.8
Цена за м², EUR 6 481 – 8 832
Цена квартиры, EUR 605 112 – 1 490 197
Местонахождение новостройки
Северо-Восточный административный округ, Россия

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ЖК «Режиссер»
Северо-Восточный административный округ, Россия
от
€220,691
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