ЖК «Режиссер»

Расположение комплекса:
Расположение корпусов комплекса в виде трехконечной звезды, а также разная высотность корпусов позволили сохранить отличные виды практически для всех квартир, находящихся выше уровня деревьев. Тем более видовые характеристики района вдохновляют на достижение новых горизонтов. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире!
Транспортная доступность:
До метро «Проспект мира» - 3 минуты пешком, 4 минуты до СВХ, 9 минут до ТТК, 11 минут до МКАД, 12 минут до Садового кольца
Внутренняя инфраструктура:
Внешняя территория комплекса условно делится на три зоны. Основная входная группа представляет собой открытую зону коммерческих помещений (кофейня, аптека, салон красоты). В закрытой зоне внутреннего двора время течет как в замедленной съемке. Скамейки, шезлонги, пуфы, садовые качели приглашают расслабленно провести часок-другой наедине с собой или в небольшой компании. В восточной части территории расположены игровые площадки для детей разных возрастов, а также спортивные площадки. Авторам проекта архитектурному бюро ICube удалось воссоздать атмосферу детских фильмов!
Жилой комплекс «Альпенштадт» — это новый огромный район на севере Калининграда, планируется 6 очередей строительства. Комплекс расположен в окружении частной застройки и естественных природных ландшафтов. Преимущества: современные планировки, подземный паркинг и обустроенные детские площадки. А также — многолетний опыт и репутация застройщика.
Расположение комплекса:
Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют!
Мы учли каждую мелочь, чтобы вы могли наслаждаться повседневной жизнью- Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый воздух и гарантированное место для стоянки - и это далеко не все преимущества наличия подземного паркинга. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Родители самых маленьких жильцов будут в восторге от колясочных, запирающихся на магнитный замок. Весь малогабаритный семейный транспорт — коляска, велосипеды и самокаты — прекрасно будет ждать вас здесь до следующего раза. Вымыть колеса коляски или лапы питомцу можно в специальных помещениях, расположенных рядом с колясочной.
Транспортная доступность:
Менее 1км от МКАД: рядом Осташковское и Алтуфьевское шоссе; 15 минут до метро «Алтуфьево», «Бибирево», «Медведково»; 7 минут пешком до ближайшей остановки общественного транспорта.
Внутренняя инфраструктура:
Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности.
— 2 муниципальных детских сада и муниципальная школа
— Медицинский центр
— Магазины, аптеки, салоны красоты, кафе, булочные на первых этажах комплекса
Glorax Aura Белорусская — представительский проект премиум-класса в районе Ленинградского проспекта от федерального девелопера GloraX. Клубный формат дома обеспечивает резидентам эксклюзивное качество жизни и все преимущества единой успешной социальной среды.
Современная доминанта исторического центра столицы, идеальная синергия архитектурных традиций и прогрессивных городских мотивов, классический взгляд на роскошь и комфорт. Камерность здесь гармонично соседствует с динамичным ритмом мегаполиса.
Клубный дом Glorax Aura Белорусская находится в центральной части города, всего в 10 минутах езды от Кремля и Манежной площади. Классическая архитектура разработана международным бюро MLA+. Ностальгия по прошлому и уважение к традициям позволили нам дополнить многогранный облик Москвы выдающимся образцом архитектуры XX века.
Камерный внутренний двор со стеной с водопадом, лобби по эксклюзивному дизайн-проекту, развитая инфраструктура центрального района с ресторанами высокой кухни, элитными бутиками и модными торговыми центрами, театрами и музеями, салонами красоты и фитнес-центрами создают идеальные условия для жизни. А инновационные инженерные системы, которыми оснащен дом, обеспечивают жителям приватность и полную безопасность.
Наслаждайтесь премиальным качеством жизни и преимуществами элитной и благополучной среды, покрывающей все потребности современных жителей столицы. Успешные и яркие личности живут здесь!
Все для жизни, достойной Вас:
Элитный клубный дом на 183 апартамента
Расположение в районе Ленинградского проспекта в 10 минутах от станции метро Белорусская
Престижное северо-западное направление, деловой и культурный центр Москвы
Строгая и классическая архитектура от международного бюро MLA+
Камерный внутренний двор по авторскому дизайн-проекту от английского бюро AEDAS
Окна панорамного типа, эркерные окна
Лобби (с камином и минибаром) и входные группу по эксклюзивному дизайнерскому проекту от английского бюро AEDAS
Фитнес-зал для индивидуальных и групповых занятий только для резидентов
Трехуровневый подземный паркинг на 136 м\м с пунктами подкачки шин и зарядками для электромобилей
Умный дом и Умная квартира — современные инженерные системы, обеспечивающие приватность и безопасность
Разнообразие планировок от эргономичных студий 31 кв.м. до просторных апартаментов 122 кв.м. Пентхаусы площадью 145-165 кв.м.
Все апартаменты с отделкой White box
Безопасность: закрытая территория, вход по Face ID, въезд в паркинг по гос.номеру