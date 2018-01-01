ЖК «Режиссер»

Москва, Россия

от €279,810

34–123 м² 5

Сдача в: 2024

Glorax Aura Белорусская — представительский проект премиум-класса в районе Ленинградского проспекта от федерального девелопера GloraX. Клубный формат дома обеспечивает резидентам эксклюзивное качество жизни и все преимущества единой успешной социальной среды. Современная доминанта исторического центра столицы, идеальная синергия архитектурных традиций и прогрессивных городских мотивов, классический взгляд на роскошь и комфорт. Камерность здесь гармонично соседствует с динамичным ритмом мегаполиса. Клубный дом Glorax Aura Белорусская находится в центральной части города, всего в 10 минутах езды от Кремля и Манежной площади. Классическая архитектура разработана международным бюро MLA+. Ностальгия по прошлому и уважение к традициям позволили нам дополнить многогранный облик Москвы выдающимся образцом архитектуры XX века. Камерный внутренний двор со стеной с водопадом, лобби по эксклюзивному дизайн-проекту, развитая инфраструктура центрального района с ресторанами высокой кухни, элитными бутиками и модными торговыми центрами, театрами и музеями, салонами красоты и фитнес-центрами создают идеальные условия для жизни. А инновационные инженерные системы, которыми оснащен дом, обеспечивают жителям приватность и полную безопасность. Наслаждайтесь премиальным качеством жизни и преимуществами элитной и благополучной среды, покрывающей все потребности современных жителей столицы. Успешные и яркие личности живут здесь! Все для жизни, достойной Вас: Элитный клубный дом на 183 апартамента Расположение в районе Ленинградского проспекта в 10 минутах от станции метро Белорусская Престижное северо-западное направление, деловой и культурный центр Москвы Строгая и классическая архитектура от международного бюро MLA+ Камерный внутренний двор по авторскому дизайн-проекту от английского бюро AEDAS Окна панорамного типа, эркерные окна Лобби (с камином и минибаром) и входные группу по эксклюзивному дизайнерскому проекту от английского бюро AEDAS Фитнес-зал для индивидуальных и групповых занятий только для резидентов Трехуровневый подземный паркинг на 136 м\м с пунктами подкачки шин и зарядками для электромобилей Умный дом и Умная квартира — современные инженерные системы, обеспечивающие приватность и безопасность Разнообразие планировок от эргономичных студий 31 кв.м. до просторных апартаментов 122 кв.м. Пентхаусы площадью 145-165 кв.м. Все апартаменты с отделкой White box Безопасность: закрытая территория, вход по Face ID, въезд в паркинг по гос.номеру