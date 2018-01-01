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ЖК Sky Garden

Москва, Россия
от
€110,682
;
35
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Расположение комплекса: Sky Garden расположен в районе Покровское-Стрешнево. На территории этого района шумит листвой одноименный парк. Зеленый живописный район, реки и каналы поблизости, чистый свежий воздух из подмосковных листов - идеальное место, чтобы ощутить себя частью природы. При этом развитая образовательная, социальная и транспортная инфраструктура оставят вам все преимущества жизни в мегаполисе. Sky Garden - идеальный баланс между природной и городской средой. Транспортная доступность: Всего в 12 минутах пешком до м. Тушинская и 15 минутах до станции "Тушинская" МЦД. На автомобиле: 2 км до Волоколамского шоссе, 2,5 км до МКАД и 15 км до Садового кольца Внутренняя инфраструктура: К вашим услугам современные игровые площадки: тут ваши дети с удовольствием смогут лазить по бревнам, штурмовать горки и стараться не промокнуть, бегая под струями фонтана. В Sky Garden полно возможностей как для совсем маленьких, так и для взрослых. Предусмотрены активности: мастер классы по йоге на английском газоне, воркаут- площадка, велопарковки. Также в вашем распоряжении на территории комплекса будут: поликлиника, аптека, супермаркет, зона для отдыха, сухой фонтан и площадка для подростков. Пространство для работы, оборудованное кофепоинтом и удобными переговорными. Также к вашим услугам кафе и рестораны в коммерческом кластере. Игровая комната, расположенная в центральном лобби, оборудована двухэтажным комплексом, мягкими татами, книжками и играми, способными увлечь ребятню В каждом подъезде на минус первом этаже оборудованы комнаты для хранения взрослых и детских велосипедов, колясок и самокатов Вкуснейшая горячая выпечка, ресторан с любимыми блюдами, надежная мастерская по ремонту обуви, художественная или спортивная секция для ребенка, фитнес или йога для вас, а также всё, что вам нужно для повседневной жизни - есть в нескольких минутах от вашего подъезда Внутри проекта расположена парковая территория площадью 3,5 га с игровыми и спортивными площадками, зонами для отдыха, центральной площадью, сухим фонтаном и декоративным прудом. Прилегающая набережная благоустроена для неспешных прогулок и отдыха у воды Мы создали все условия, чтобы вы могли себя поддерживать в отличной физической форме: площадка для воркаута на свежем воздухе, зона для занятий йогой, спортивные студии, отдельная инфраструктура для любителей велоспорта и живописные маршрутры для любителей бега

Дополнительно

  • Охрана
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
43
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 26.8 – 50.8
Цена за м², EUR 3 119 – 4 773
Цена квартиры, EUR 110 682 – 211 643
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 53.3 – 77.2
Цена за м², EUR 2 559 – 4 019
Цена квартиры, EUR 172 661 – 286 907
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 80.6 – 101.6
Цена за м², EUR 2 578 – 3 705
Цена квартиры, EUR 226 516 – 347 996
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 110.0
Цена за м², EUR 2 521 – 3 315
Цена квартиры, EUR 277 276 – 364 640
Местонахождение новостройки
Москва, Россия

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ЖК Sky Garden
Москва, Россия
от
€110,682
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